Таджикистан скатился до «непотократии»

В ежегодном отчете Freedom House отмечается усиление авторитарной системы в Таджикистане и укрепление во власти семьи президента Эмомали Рахмона.

Эксперты организации Freedom House в новом отчете за 2017 год, опубликованном на прошлой неделе, отмечают, что в прошлом году Таджикистан усилил свою авторитарную систему, продолжая широкомасштабное подавление инакомыслия.

«Таджикистан действует как однопартийное государство, оставляя мало возможностей выразить недовольство режимом, – говорится в документе. – При этом вся политическая и экономическая сферы сосредоточены в руках членов семьи президента».

«Контроль государственных органов позволяет предприятиям, находящимся в ведении президентских родственников, избегать соблюдения установленных правил или уплаты налогов и пошлин. Те, кто бросает вызов семье президента, сталкиваются с трудностями», – сообщается далее.

По мнению Freedom House, семья Рахмона укрепила свою власть в 2017 году, когда старший сын президента Рустами Эмомали был назначен мэром Душанбе.

«30-летний Рустами быстро поднялся в составе правительства и всеми рассматривается как будущий преемник своего 65-летнего отца, который правит страной с 1992 года», – продолжает Freedom House.

В то же время в стране продолжают использовать угрозу исламского экстремизма, чтобы узаконить жесткий контроль над религиозными практиками. «Государственный комитет по делам религии заявил, что в 2017 году закрыл 1938 «нелегальных» мечетей, превратив их в «светские» объекты», – говорится в отчете.

В марте и августе 2017 года таджикские суды увеличили срок тюремного заключения до 28 лет адвокату Бузургмехру Ёрову, защищавшему членов оппозиции.

«Сейчас быть адвокатом или правозащитником в РТ стало опасным занятием», – подчеркивается в докладе организации.

«Многие активисты оппозиции, независимые журналисты, ученые и юристы покинули страну. В 2017 году в Европейском союзе (ЕС) попросили убежище 3220 граждан РТ, по сравнению с 605 в 2014-м. Правительство подвергло давлению членов их семей, оставшихся в Таджикистане, отобрав их паспорта, захватив их собственность и угрожая им насилием», – заключает Freedom House.

Власть не согласна

Тем временем таджикские власти отказываются комментировать положения нового отчета Freedom House.

Зариф Ализода, таджикистанский омбудсмен, в беседе с корреспондентом Ц-1 отказался комментировать новый отчет, ссылаясь на занятость.

Но Саидджаффар Усмонзода, председатель Демократической партии Таджикистана и член Комитета по международным связям и общественным объединениям нижней палаты таджикского парламента, был более разговорчив.

«Я не согласен с выводами Freedom House. Лично я как руководитель Демпартии стал членом парламента и не имею никаких родственных связей с президентом.

Или взять Шерали Кабирова, главу компании «Талко», он не только не родственник главе государства, но родом вовсе из другого региона Таджикистана. Но он успешный менеджер. Да, проблем в стране немало, но мы постепенно идем к созданию демократического и правового государства», – считает главный демократ Таджикистана.

Нужно отметить, что экс-глава Демпартии РТ Махмадрузи Искандаров, бывший на стороне Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) в годы гражданской войны (1992–1997), впоследствии назначен главой госпредприятия «Таджикгаз».

Но в начале 2000-х годов он был тайно доставлен из России в Таджикистан и приговорен к длительному тюремному сроку за многочисленные преступления, в том числе и за финансовые махинации.

Написали как есть

Однако с вышеприведенными мнениями не согласился Шокирджон Хакимов, заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана.

«Я за последние 25 лет анализирую все отчеты этой организации и считаю, что, прежде чем написать слово, эксперты полностью изучают ситуацию в данной стране, – говорит он. – К сожалению, Таджикистан в плане государственного строительства идет по пути кланового и местнических принципов развития. Вся власть по вертикали принадлежит исключительно родственникам или землякам президента. Если власти и на этот раз проигнорируют данный отчет Freedom House, то это нанесет существенный удар по международному имиджу Таджикистана», – считает политик.

По словам Абдумалика Кодирова, таджикского эксперта, сейчас уже немало и чиновников, которые подумывают, как бы устроиться на Западе.

Он согласен с данными Freedom House о том, что более трех тысяч таджикских граждан обратились за статусом политического беженца в западных странах.

«Эта тенденция усилилась после 2015 года, когда в стране террористической была объявлена Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Тысячи ее сторонников ринулись на Запад, чтобы спасти хотя бы свои жизни. Некоторые известные журналисты и адвокаты также решились поискать счастья на Западе. Думаю, в нынешнем году количество политэмигрантов сократится. Но теперь в их числе будут некоторые чиновники, бизнесмены и журналисты», – считает Кодиров.

Контроль дошел до личного

При этом Эмомали Рахмон и другие таджикские чиновники в своих выступлениях не перестают утверждать, что Таджикистан движется по пути построения светского, правового и демократического государства.

Но, с другой стороны, власти постоянно вносят изменения в законодательство, все больше и больше ограничивая свободу слова, вероисповедания и даже проведения обрядов и традиций, которым не менее двух тысяч лет.

Так, согласно изменениям, внесенным в Закон о соблюдении традиций и обрядов, с 2017 года запрещается громко плакать на похоронах.

А политические партии, СМИ и просто общественные объединения обязаны уведомлять государственные органы обо всех денежных поступлениях из-за рубежа и цели получения этих средств.

Многие в Таджикистане уже завистливо поглядывают на соседний Узбекистан посткаримовского периода, где общество получает все больше свободы.

Даже организация Freedom House, включившая в группу авторитарных стран и Узбекистан, все же считает его «светлым пятном» среди центральноазиатских постсоветских республик.