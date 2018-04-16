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    • Таджикистан

    Таджикистан скатился до «непотократии»

    В ежегодном отчете Freedom House отмечается усиление авторитарной системы в Таджикистане и укрепление во власти семьи президента Эмомали Рахмона.

    Лидер нации – основатель мира и национального единства Таджикистана Эмомали Рахмон; фото: president.tj
    Лидер нации – основатель мира и национального единства Таджикистана Эмомали Рахмон; фото: president.tj

    Эксперты организации Freedom House в новом отчете за 2017 год, опубликованном на прошлой неделе, отмечают, что в прошлом году Таджикистан усилил свою авторитарную систему, продолжая широкомасштабное подавление инакомыслия.

    «Таджикистан действует как однопартийное государство, оставляя мало возможностей выразить недовольство режимом, – говорится в документе. – При этом вся политическая и экономическая сферы сосредоточены в руках членов семьи президента».

    «Контроль государственных органов позволяет предприятиям, находящимся в ведении президентских родственников, избегать соблюдения установленных правил или уплаты налогов и пошлин. Те, кто бросает вызов семье президента, сталкиваются с трудностями», – сообщается далее.

    По мнению Freedom House, семья Рахмона укрепила свою власть в 2017 году, когда старший сын президента Рустами Эмомали был назначен мэром Душанбе.

    «30-летний Рустами быстро поднялся в составе правительства и всеми рассматривается как будущий преемник своего 65-летнего отца, который правит страной с 1992 года», – продолжает Freedom House.

    В то же время в стране продолжают использовать угрозу исламского экстремизма, чтобы узаконить жесткий контроль над религиозными практиками. «Государственный комитет по делам религии заявил, что в 2017 году закрыл 1938 «нелегальных» мечетей, превратив их в «светские» объекты», – говорится в отчете.

    В марте и августе 2017 года таджикские суды увеличили срок тюремного заключения до 28 лет адвокату Бузургмехру Ёрову, защищавшему членов оппозиции.

    «Сейчас быть адвокатом или правозащитником в РТ стало опасным занятием», – подчеркивается в докладе организации.

    «Многие активисты оппозиции, независимые журналисты, ученые и юристы покинули страну. В 2017 году в Европейском союзе (ЕС) попросили убежище 3220 граждан РТ, по сравнению с 605 в 2014-м. Правительство подвергло давлению членов их семей, оставшихся в Таджикистане, отобрав их паспорта, захватив их собственность и угрожая им насилием», – заключает Freedom House.

    Власть не согласна

    Тем временем таджикские власти отказываются комментировать положения нового отчета Freedom House.

    Зариф Ализода, таджикистанский омбудсмен, в беседе с корреспондентом Ц-1 отказался комментировать новый отчет, ссылаясь на занятость.

    Но Саидджаффар Усмонзода, председатель Демократической партии Таджикистана и член Комитета по международным связям и общественным объединениям нижней палаты таджикского парламента, был более разговорчив.

    «Я не согласен с выводами Freedom House. Лично я как руководитель Демпартии стал членом парламента и не имею никаких родственных связей с президентом.

    Или взять Шерали Кабирова, главу компании «Талко», он не только не родственник главе государства, но родом вовсе из другого региона Таджикистана. Но он успешный менеджер. Да, проблем в стране немало, но мы постепенно идем к созданию демократического и правового государства», – считает главный демократ Таджикистана.

    Нужно отметить, что экс-глава Демпартии РТ Махмадрузи Искандаров, бывший на стороне Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) в годы гражданской войны (1992–1997), впоследствии назначен главой госпредприятия «Таджикгаз».

    Но в начале 2000-х годов он был тайно доставлен из России в Таджикистан и приговорен к длительному тюремному сроку за многочисленные преступления, в том числе и за финансовые махинации.

    Написали как есть

    Однако с вышеприведенными мнениями не согласился Шокирджон Хакимов, заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана.

    «Я за последние 25 лет анализирую все отчеты этой организации и считаю, что, прежде чем написать слово, эксперты полностью изучают ситуацию в данной стране, – говорит он. – К сожалению, Таджикистан в плане государственного строительства идет по пути кланового и местнических принципов развития. Вся власть по вертикали принадлежит исключительно родственникам или землякам президента. Если власти и на этот раз проигнорируют данный отчет Freedom House, то это нанесет существенный удар по международному имиджу Таджикистана», – считает политик.

    По словам Абдумалика Кодирова, таджикского эксперта, сейчас уже немало и чиновников, которые подумывают, как бы устроиться на Западе.

    Он согласен с данными Freedom House о том, что более трех тысяч таджикских граждан обратились за статусом политического беженца в западных странах.

    «Эта тенденция усилилась после 2015 года, когда в стране террористической была объявлена Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Тысячи ее сторонников ринулись на Запад, чтобы спасти хотя бы свои жизни. Некоторые известные журналисты и адвокаты также решились поискать счастья на Западе. Думаю, в нынешнем году количество политэмигрантов сократится. Но теперь в их числе будут некоторые чиновники, бизнесмены и журналисты», – считает Кодиров.

    Контроль дошел до личного

    При этом Эмомали Рахмон и другие таджикские чиновники в своих выступлениях не перестают утверждать, что Таджикистан движется по пути построения светского, правового и демократического государства.

    Но, с другой стороны, власти постоянно вносят изменения в законодательство, все больше и больше ограничивая свободу слова, вероисповедания и даже проведения обрядов и традиций, которым не менее двух тысяч лет.

    Так, согласно изменениям, внесенным в Закон о соблюдении традиций и обрядов, с 2017 года запрещается громко плакать на похоронах.

    А политические партии, СМИ и просто общественные объединения обязаны уведомлять государственные органы обо всех денежных поступлениях из-за рубежа и цели получения этих средств.

    Многие в Таджикистане уже завистливо поглядывают на соседний Узбекистан посткаримовского периода, где общество получает все больше свободы.

    Даже организация Freedom House, включившая в группу авторитарных стран и Узбекистан, все же считает его «светлым пятном» среди центральноазиатских постсоветских республик.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Эмомали Рахмон
    Теги: Freedom House Рустами Эмомали Таджикистан Эмомали Рахмон
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