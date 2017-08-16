Таджикистан: война против исламской одежды, а также сланцев и шорт

Молодого человека на улице Душанбе заталкивают в служебную машину. Из разговора зевак удается узнать, что в 40-градусную жару он посмел надеть шорты.

Таджикистан захватила война с чужеземной одеждой, якобы чуждой культуре – и менталитету страны.

Источник в правоохранительных органах Таджикистана на условиях анонимности сообщил, что всем сотрудникам ведомства приказано задерживать на улице и доставлять в отделы милиции лиц, носящих нетрадиционную для таджиков одежду и обувь.

Под запрет наряду с исламской одеждой, прежде всего хиджабами и никабами для женщин и длинными бородами для мужчин, попала и современная одежда: шорты и сланцы для мужчин, а также женские «иринки» – закрытая обувь на толстой подошве.

Рейды и разъяснительные беседы…

Местные СМИ в Таджикистане сообщали ранее, что в Душанбе в местах массового скопления людей проводятся рейды в отношении женщин, носящих хиджаб.

Женщины-продавщицы с рынка «Шохмансур» заявили журналистам, что им грозили штрафами, причем довольно большими – до 1 тысячи сомони (113 долларов США), если они не снимут хиджаб или не перевяжут сатр (платок, покрывающий голову, шею и часть лица) сзади.

При этом руководитель пресс-службы МВД Таджикистана Умарджони Эмомали заявил, что никого за ношение чуждых нарядов, в том числе хиджаба и сатра, а также «непристойной» одежды, штрафовать не будут.

«Никакого наказания за это не предусмотрено. Сейчас идут разъяснительные беседы: власти только напоминают женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджикского народа», – сказал он.

По словам зампредседателя Комитета по делам женщин при правительстве Таджикистана Мархабо Олими, рабочие группы ее комитета заняты пропагандой ношения национальной одежды.

Президент обеспокоен

Несколько дней тому назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил крайнюю обеспокоенность радикализацией общества, проявлением интереса таджикской молодежи к чуждой моде.

Впервые критика со стороны президента Таджикистана в отношении женщин, предпочитающих носить сатры и хиджабы, прозвучала в 2015 году.

Тогда Рахмон призвал таджикских активисток пропагандировать в обществе ношение традиционной таджикской одежды.

После этого руководители почти всех учреждений в стране потребовали от своих сотрудниц не появляться на работе в религиозной одежде.

Однако правозащитники называют такие меры вмешательством в частную жизнь и попиранием норм Конституции Таджикистана.

Тем временем в социальных сетях публикуются фото зданий государственных учреждений, на которых висят предупреждения о том, что вход в чуждом одеянии гражданам запрещен.

Как одеваться школьникам

Кампанию по пропаганде таджикской одежды ведет Министерство образования и науки Таджикистана. 10 августа на официальном сайте министерства были размещены эскизы дозволенной одежды для школьников.

В предисловии к данной публикации Минобрнауки Таджикистана отметило, что данные рекомендации подготовлены с целью повышения национального самопознания учеников и предотвращения распространения чуждой для таджиков культуры.

В частности, школьницам запрещается приходить на занятия в головных уборах (сатр и паранджа), а также иметь длинные шарфы, мини-юбки и наколки на руках.

Также девочкам запрещается носить верхнюю одежду с изображением рекламного характера или флагов других стран.

При этом им можно носить таджикские тюбетейки и платки. Мальчикам, как и девочкам, запрещается приходить в школу в спортивной одежде, кроме субботних дней и субботников.

Носить джинсы школьникам разрешается только в холодное время года. С учетом отсутствия отопления в большинстве школ страны учащимся разрешается сидеть в классах в верхней одежде. Всем школьникам запретили иметь длинные волосы и бороду.