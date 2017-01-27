Таджикистанцы винят новые счетчики в перерасходе электричества

Больше тысячи жителей таджикского Худжанда возмущены резко возросшими счетами за свет после установки новых счетчиков от «Барки Тоджик».

Здание худжанского офиса таджикской государственной компании с середины января ежедневно осаждают сотни недовольных абонентов.

Первые счета за электричество, потребленное с новыми счетчиками, начали поступать клиентам с 3-го декабря. До конца декабря в энергокомпанию в Худжанде поступило более двухсот заявлений. Еще столько же – за десять первых дней нового года.

Люди жалуются, что новые счетчики «накручивают» гораздо больше электроэнергии и требуют разбирательств.

Один счетчик на две квартиры

Житель Худжанда Фарход говорит, что переехал в новую квартиру 13 декабря. За две недели, согласно счетчику, он использовал электричества на сумму 25 долларов, считает, что это слишком много.

В процессе разбирательств Фарход выяснил и то, что инженеры каким-то образом смонтировали один счетчик на две квартиры. В итоге из-за долгов соседей отключили электричество и его семье, где меньше месяца назад родился ребенок. В итоге ему пришлось отправить родных в село к матери и пытаться разобраться, что произошло.

Претензия по поводу одного счетчика на две квартиры – почти у каждого, кто пришел жаловаться.

Фарзона Шоинбодова, жительница однокомнатной квартиры в 20-м квартале, утверждает, что полдекабря провела в командировке и недоумевает, откуда взялся счет на 30 долларов.

«У меня все на автомате. Каждый день при выходе вырубаю автомат и все автоматически отключается, — объясняет она. – Получается, призраки использовали электричество да?»

Посетители офиса энергокомпании недовольны и тем, как их жалобы рассматриваются. Говорят, что «все засекречено, никаких данных показывают, — возмущаются в очереди.

Некоторые пришли в энергосеть жаловаться на неработающий телефон – из-за того, что мастера по установке электросчетчиков повредили телефонный кабель. Теперь в Телекоме от абонента требуют 40 долларов за ремонт.

Время от времени сотрудники «Барки Тоджик» попросту выгоняют посетителей из офиса. Корреспондент Ц-1 стал свидетелем сцены, когда Насуло Усмонов, глава департамента по контролю качества работы электросчетчиков лично выставлял за дверь недовольных абонентов.

«Нечего здесь толпиться с заявлениями о ваших новых счетчиках, — говорил Усмонов. – Идите к операторам обращайтесь».

Согласно уставу Открытой Акционерной Холдинговой Компании «Барки Тоджик», каждая клиентская заявка должна быть рассмотрена в течении не менее десяти дней. Но на самом деле с ответами затягивают.

Здание офиса соседствует с администрацией ГКНБ в Худжанде. Там тоже недовольны скоплением посетителей энергосети. «Мы получили уже предупредительное письмо с КГБ, — признался Атамов. — В ближайшие дни мы переведем офисы наших операторов и кассиров».

В кафе – подорожание, в селах — темнота

Счетчики с новой системой подсчета потребления электроэнергии в Таджикистане начали монтировать во второй половине 2016 года. Многомилионный проект финансируется Европейским Банком Развития.

В Худжанде к середине января 2017 установили 54 тысячи электросчетчиков – в основном в жилых домах.

Но владельцы бизнеса, получив первые счета за потребление электроэнергии дома, уже встревожены будущими квитанциями.

«Новые счетчики в кафе мне установили 20 января, — рассказывает один из худжандских предпринимателей. – Раньше я платил 255 долларов за месяц. Теперь, говорят, надо готовиться платить 5002.

Хозяин кафе сокрушается, что в итоге придется повышать цены, а это чревато потерей клиентов.

В сельской местности с установкой новых счетчиков улицы погружаются в темноту. Администрации некоторых сел, завидев возросшее потребление, не считают нужным платить за уличные фонари и попросту их отключают.

«По вечерам теперь с фонариком надо домой возвращаться», — жалуется Малика, жительница джамоата Сартукай.

В чем секрет счетчиков?

По данным менеджера проекта по замене счетчиков Фархода Бобоева, все дело в том, что в новых счетчиках встроена система балансирования напряжения, которая позволяет всем электроприборам работать на полную мощность. Поэтому и уровень потребления резко возрастает.

«Если ранее ваш обогреватель работал «вполсилы» из-за малого напряжения всети, — объясняет Бобоев, — то теперь работает, как нужно. Вот и потребляет больше киловатт».

У одного из инженеров «Барки Тоджик» — своя версия причин внезапно возросшего электропотребления.

Сотрудник энергокомпании анонимно утверждает, что все дело в некой системе, разработанной итальянскими и французскими программистами, которая нигде в Центральной Азии пока не установлена.

Якобы из-за этой программы из-за соприкосновения электрического кабеля с трубами в квартире происходит скачок энергопотребления, что и отражается на счетах.

Руководитель ОАХК “Барки Тоджик” в Согдийской области Тура Атамов эту версию отрицает и утверждает, что ошибки системы случаются из-за неправильной их установки мастерами. В таких случаях руководство компании обещает приносить извинения клиентам и делать перерасчет.

Тарифы на электроэнергию в Таджикистане в очередной раз были подняты с 1 ноября и составили около двух долларов за кВт/ч.