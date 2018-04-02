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    Таджикская дилемма: Эмомали или Рустами?

    Руководство Таджикистана еще не решило, кто будет основным кандидатом на выборах президента 2020 года: Эмомали Рахмон или его сын Рустами, говорит политолог Парвиз Мулладжанов.

    Президент Таджикистан Эмомали Рахмон с сыном мэром Душанбе Рустами Эмомали; фото: rus.ozodi.org
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с сыном мэром Душанбе Рустами Эмомали; фото: rus.ozodi.org

    «Думаю, в ближайшее время руководство Таджикистана придет к единому мнению, после чего будет дан неофициальный старт предвыборному сезону», – делится мнением в интервью Ц-1 доктор политологии Парвиз Мулладжанов.

    Он согласен, что государственные СМИ в стране уже начали пропаганду заслуг Рустами Эмомали, столичного мэра и старшего сына президента Эмомали Рахмона.

    «Но политическое руководство страны еще не пришло к окончательному выводу, кого выдвинуть на президентских выборах: самого Рахмона или его сына», – продолжает политолог.

    В 2017 году парламент Таджикистана снизил возрастной ценз для кандидатов в президенты страны до 30 лет. Это дает возможность Рустами Эмомали, которому лишь в декабре прошлого года исполнилось 30 лет, баллотироваться в президенты РТ.

    По словам Мулладжанова, для всех экспертов страны, включая зарубежных, освещающих события в Таджикистане, не является загадкой, для кого вводились изменения в Конституции, – исключительно для сына нынешнего главы Таджикистана.

    До кресла столичного мэра Рустами Эмомали успел поработать директором Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Одновременно он является президентом Федерации футбола Таджикистана.

    По мнению экспертов, отсутствие у Рустами Эмомали административного опыта работы можно компенсировать более чем 25-летним стажем руководства страной его отцом.

    После отставки Эмомали Рахмону, названному Лидером нации, останется пожизненно этот статус, позволяющий ему стоять над новым президентом страны и руководить его деятельностью.

    В последнее время государственные телеканалы Таджикистана по случаю или без постоянно показывают Рустами Эмомали рядом с отцом, а диктор за кадром неустанно восхваляет столичного градоначальника, который «под мудрым руководством светоча дня, основоположника мира и национального согласия – президента Таджикистана Эмомали Рахмона» постоянно думает о благосостоянии жителей Душанбе.

    При этом Парвиз Мулладжанов уверен, что все восемь официально зарегистрированных политических партий Таджикистана примут участие в предстоящих выборах.

    «Но проходным кандидатом станет исключительно кандидат от правящей Народно-демократической парии Таджикистана», – убежден политолог.

    Источник:Ц-1
    Темы: Рустами Эмомали, Таджикистан, Эмомали Рахмон
    Теги: выборы президента Таджикистана Рустами Эмомали Таджикистан Эмомали Рахмон
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