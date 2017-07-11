Таджикская оппозиция готовит санкционный список

Ряд оппозиционных объединений Таджикистана намерен просить США и ЕС сделать невъездными десятки таджикских чиновников за коррупцию и нарушение прав человека.

Санкционный список обсуждали на конференции, которая прошла 9 июля в Дортмунде (Германия) по случаю 20-й годовщины межтаджикского примирения.

Участники собрания: Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), Группа 24, «Ватандор», «Конгресс конструктивных сил Таджикистана» и другие.

В своем выступлении лидер ПИВТ Мухиддин Кабири признал, что тактика воздержания от критики нарушения договора о мире, заключенного в 1997 году после пяти лет гражданской войны в Таджикистане, привела к полному вытеснению оппозиции из страны.

По его словам, Россия и Иран не выполняют свою роль гарантов соглашения, сосредоточившись на Сирии и Украине.

Стратегия оппозиции

Конференция, по мнению Дододжона Атовуллоева, лидера оппозиционного движения «Ватандор» и «Конгресса конструктивных сил Таджикистана», зафиксировала новый статус-кво в таджикской оппозиции: необходимо перестать бороться и выяснять отношения между собой, а все силы направить на выработку новой программы действий по бескровной смене власти в Таджикистане.

Участники конференции озаботились и разработкой нового имиджа оппозиции, из которой власть успешно делает пугало, навешивая ярлыки: «исламский», террористический» и т. д.

Первым делом оппозиция наметила образование рабочих групп по созданию программы.

«Таджикистан не особо интересен миру, и на этом держится преступная власть. Наша ошибка состоит в том, что мы не смогли показать настоящее лицо таджикской власти международному сообществу», – говорит Атовуллоев.

Кого под санкции

Обсуждали оппозиционные лидеры и предложения по санкциям против представителей власти Таджикистана.

Прежде всего предполагается составить список чиновников, которым будет запрещен въезд в ЕС и США.

Атовуллоев предлагает внести в список соратников и родственников президента Эмомали Рахмона. Самого Рахмона включать в список предлагать не будут – вряд ли его сделают невъездным.

«В этом списке точно должны фигурировать сын Рахмона – мэр Душанбе Рустам Эмомали, зяти Рахмона, глава МВД Рамазон Хамро Рахимзода, председатель ГКНБ Самумин Ятимов, глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Сулаймон Султонзода и другие», – перечисляет Атовуллоев.

Мухамадджон Кабиров, глава департамента массмедиа ПИВТ, считает, что в список в первую очередь должны попасть те, кто преследует родственников оппозиционеров. По его мнению, в этом списке должны быть 50–100 человек.

Шансы на введение санкций не очень высоки: Запад сквозь пальцы смотрит на нарушение прав человека в Центральной Азии. И даже после Андижанской бойни в Узбекистане в 2005 году санкции против властей были сняты через два года.

Власть мстит родным

Показательно, что сразу после проведения форума начались допросы членов семей оппозиционеров.

«Была задержана и допрошена мать спикера ПИВТ Махмуджона Файзрахмонова. Также власти давят на родственников Чанатуллоха Комилова, представителя ПИВТ в Германии. Он был одним из организаторов собрания оппозиционеров. Власти требуют его возвращения на родину, выхода из ПИВТ. В противном случае ему угрожают разрушить их дом в Дангаре», – говорит Кабиров

И просит Россию

Активность оппозиции не прошла незамеченной для таджикских властей.

Сайфулло Сафаров, заместитель главы Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, считает, что сторонники запрещенных партий, которые функционируют за рубежом, представляют серьезную угрозу, и правительство должно принять меры в этом направлении.

Сафаров призвал страны СНГ, в том числе Россию, чтобы они принимали меры в отношении запрещенных в Таджикистане групп.

Следующая конференция оппозиционеров пройдет в сентябре – на этом собрании будет согласован список, а также представлена программа объединенной оппозиции.