Таджикская оппозиция выдвигает требования к Душанбе из Варшавы

Двухнедельная конференция по правам человека БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве началась с акции протеста таджикской оппозиции, выдвинувшей Душанбе четыре требования.

В польской столице Варшаве 11 сентября началась ежегодная двухнедельная конференция Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

Основная повестка конференции, как и в предыдущие годы, будет посвящена проблемам, связанным с правами человека в мире.

Как и в прошлом году, конференция началась с пикета активистов таджикской оппозиции, прежде всего из числа членов запрещенной на родине Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

За политические права, и не только…

Как сообщает информационный сайт «Ахбор», протест длился около одного часа, в нем приняли участие порядка ста активистов.

Протестующие держали в руках портреты осужденных в Таджикистане членов ПИВТ и требовали их немедленного освобождения, а также других политических заключенных.

Основные требования таджикских оппозиционеров были отражены в четырех пунктах:

1 Прекращение всякого рода давления на политических активистов и членов их семей внутри страны и за рубежом.

2 Освобождение всех политических заключенных и прекращение преследований бывших активистов.

3 Предоставление всем без исключения широких прав и свобод вне зависимости от пола, религиозной принадлежности, политических взглядов и региона.

4 Привлечение к ответственности должностных лиц в Таджикистане, которые непосредственно замешаны в нарушении прав человека, путем применения против них международных санкций, вплоть до закрытия им въезда в европейские страны, заморозки банковских счетов и ареста собственности.

Надежды оппозиционеров

Мухаммадджон Кабиров, глава департамента СМИ ПИВТ, в беседе с Ц-1 рассказал, что среди протестующих были журналисты, правозащитники, оппозиционеры и члены их семей.

Основной целью проведенного пикета Кабиров назвал призыв к ОБСЕ и другим европейским странам, чтобы они принудили власти Таджикистана к прекращению преследования инакомыслящих.

«Власти Таджикистана должны соблюдать все те международные правовые акты, которые ими были подписаны и ратифицированы, и в которых отражены все основополагающие права и свободы человека», – сказал Кабиров.

На вопрос Ц-1, насколько эффективной была прошлогодняя подобная акция протеста, какую пользу она принесла самой ПИВТ, Кабиров ответил, что главным эффектом прошлой акции было то, что в этом году официальная делегация Таджикистана отказалась присутствовать на конференции, тем самым показав международному сообществу, что у властей страны нет ответа на критику о нарушениях прав и свобод человека.

«Мы не ждем от ОБСЕ невозможного, но мы считаем своим долгом использовать любую возможность, чтобы донести существующие проблемы и защитить узников совести в своей стране», – заявляет активист ПИВТ.

Уроки прошлого

В прошлом году во время работы конференции БДИПС/ОБСЕ таджикские оппозиционеры также устроили пикет с аналогичными требованиями.

Вскоре организаторы конференции впустили в основной зал мероприятия всех таджикских активистов, где в то время присутствовала официальная делегация Таджикистана.

После дискуссий представители властей Таджикистана устроили демарш, покинув конференцию.

Душанбе затем, продолжая официальный протест, уже в мае текущего года отказался от участия на конференции ОБСЕ по предотвращению экстремизма и радикализма в Центральной Азии.

А в июле власти Таджикистана официально понизили статус миссии ОБСЕ в стране на Программный офис ОБСЕ в Душанбе и закрыли его пять полевых офисов в Гарме, Худжанде, Курган-Тюбе, Кулябе и Шаартузе.

За неделю до начала нынешней конференции БДИПЧ, национальное информагентство «Ховар» опубликовало материал с намеком на то, что миссия ОБСЕ в Таджикистане будет полностью закрыта, если на предстоящей конференции примут участие члены ПИВТ во главе с его лидером Мухиддином Кабири.

Предпочтет ли ОБСЕ сотрудничество с таджикской оппозицией своему официальному статусу в Душанбе – покажут итоги двухнедельной конференции.