Таджикские адвокаты боятся защищать коллегу – Бузургмехра Ёрова

Хосият Ёрова жалуется, что ее брату, защитнику таджикских оппозиционеров, теперь самому не могут найти адвоката: все опасаются скамьи подсудимых.

Процесс над известным таджикским адвокатом Бузургмехром Ёровым, который защищал членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), проходит прямо в СИЗО Душанбе. Судьи проводят там выездные заседания, родственников и прессу не пускают.

Все попытки семьи найти ему адвоката не увенчались успехом. Сестра подсудимого Хосият Ёрова написала 13 марта в Фейсбуке о том, что третий суд не может предоставить защитника.

«Сегодня был очередной сериал под названием «суд над Ёровым». Проходил, как всегда: не были допущены родственники и представители прессы. Но самое интересное, что в очередной раз суд не смог предоставить брату защитника. В Таджикистане или все адвокаты очень заняты, или их вообще не существует», – иронизирует Хосият.

Сестра Ёрова добавляет, что бывшие коллеги брата боятся даже здороваться с ними.

По ее словам, защитника удалось найти только для кассационной жалобы. А за новые дела не берется ни один адвокат.

«Суд может обязать кого-то представлять интересы брата, но, к сожалению, теперь и слово суда не авторитет для «вымершей» адвокатуры Таджикистана», – жалуется женщина и предлагает снять реалити-шоу под названием «Поиск адвоката для адвоката».

Зачем защитнику адвокат

Как рассказала Хосият корреспонденту Ц-1, в суде считают необязательным предоставление подсудимому защитника, мол, он сам адвокат, зачем ему еще кого-то нанимать.

Из-за отсутствия второй стороны в процессе суд фактически проходит в закрытом режиме: доступ в СИЗО ограничен.

Сейчас против Ёрова рассматриваются три дела: оскорбление представителей власти (прочитал в суде стих Авиценны), мошенничество (якобы взял деньги у клиентов, но так и не представлял их интересы). Адвокат обвиняется по таким статьям УК: 307, 189, 247, 340, 355, 330, 307, прим. 1.

По словам сестры, Ёров содержится в СИЗО в нечеловеческих условиях. В камере, рассчитанной на 8 человек, живут 19 арестованных.

Им приходится спать по очереди – на полу и даже на обеденном столе. Опальному адвокату запретили свидания, прием передач и даже не разрешают читать книги.

Посмел защищать ПИВТ

Горсуд Душанбе приговорил адвоката и правозащитника Бузургмехра Ёрова к длительному тюремному сроку 6 октября 2016 года.

Он признан виновным по статьям «Мошенничество», «Массовый призыв к свержению конституционного строя», «Возбуждение национальной или религиозной розни» и приговорен к 23 годам тюрьмы, сообщала русская служба Би-Би-Си.

Суд также осудил на 21 год адвоката Ёрова – Нуриддина Макхамова, которого признали виновным по тем же статьям, что и его подзащитного.

Ёров был арестован в сентябре 2015-го, сразу после того, как заявил о намерении создать комитет защиты членов ПИВТ.

По словам адвоката, следственные органы требовали от членов партии признать вину в заговоре против действующей власти и попытке переворота. Ёров сообщил об избиении заместителей лидера партии Саидумара Хусайни и Махмадали Хаитова.

Исламская партия Таджикистана (другое название ПИВТ. – Ред.) в 2015-м была запрещена решением Верховного суда страны, а ее деятельность признана террористической.

Власти обвинили таджикских исламистов в попытке государственного переворота и организации военного мятежа под руководством генерала, бывшего заместителя министра обороны страны Абдухалима Назарзоду.

Известные международные правозащитные организации – Human Rights Watch, Норвежский Хельсинкский комитет, Ассоциация по правам человека в Центральной Азии, Международное сотрудничество за права человека, Amnesty International и Paris Bar не раз призывали власти Таджикистана освободить Бузургмехра, называя уголовное дело против него политически мотивированным.

Преследованию подвергся и брат Ёрова – Джамшед, который также защищал лидеров ПИВТ. В 2016 году его обвиняли в разглашении государственной тайны. Он признал свою вину и был амнистирован.