Таджикские мигранты делают тесты на отцовство и уличают жен в неверности

В Согдийской области Таджикистана за минувший месяц более сотни вернувшихся мигрантов сделали тест на родство с детьми – подозрения большинства подтвердились.

Поток запросов на определение биологического отцовства стал неожиданностью для сотрудников Центра по определению ДНК, который заработал в Согдийской области в начале декабря при Государственном центре судебно-медицинской экспертизы.

Определение отцовства на генно-молекулярном уровне с вероятностью в 99% в центре стоит 500 долларов, ДНК-исследование анализов судмедэкспертизы – 166 долларов, анализ крови ребенка и родителя на определение отцовства – 50 долларов.

Позитивный результат теста за 50 долларов выглядит как «возможный отец», стопроцентной гарантии нет. Но из-за цены его делают гораздо чаще.

Как рассказали Ц-1 сотрудники центра, за первый месяц работы было сделано больше сотни анализов крови на определение отцовства, три теста – по 500 долларов и два ДНК-анализа для судмедэкспертов в рамках уголовных дел.

Всего четыре результата анализов крови были отрицательными, то есть большинство детей – действительно от других отцов.

«Подозреваю, что ребенок не мой»

Один из обратившихся в центр по делу об отцовстве анонимно поделился с корреспондентом Ц-1 своей историей.

Каримбек (имя изменено. – Ред.) – трудовой мигрант, больше десяти лет работает в России, женат второй раз. Сразу после свадьбы уехал, а спустя восемь месяцев жена ему сообщила о рождении ребенка.

«Подозреваю, что ребенок не мой, – говорит клиент Центра ДНК. – Я понимаю, что дети могут рождаться преждевременно, но наш был трехкилограммовым и вполне здоровым, разве так бывает?».

Сразу по возвращении в Таджикистан он решил развеять свои сомнения – втайне от жены привел ребенка на анализ крови и сдал сам, результатов еще не получил.

Трудовая миграция разрушает семьи

«Запросов на определение биологического отцовства у нас больше сотни, – говорят в центре. – Чтобы определить родство с ребенком, ему должно быть не меньше десяти месяцев. Результаты теста готовы через два часа».

Зачастую запросы на определение биологического отцовства с помощью анализа крови приходят из суда – по делам о разводах и алиментах.

Жизнь в условиях трудовой миграции – серьезный удар по семейным традициям Центральной Азии, где верность – один из краеугольных камней, на которых держится семья. Отправляясь на заработки, мужья зачастую расстаются с женами на месяцы и годы, конечно, это фактически разрушает семьи.

В Таджикистане такой центр – единственный

Центр, открытый еще в начале сентября, начал работу только с декабря: слишком долго рассчитывали стоимость услуг.

Абдусалом Вахобзода, глава управления здравоохранения Согдийской области, в своем годовом отчете упомянул, что такого центра больше нет не только в Таджикистане, но и в Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане.

По данным чиновника, на оборудование потрачено около 50 тысяч долларов.

Первоначально предполагалось, что работа центра будет направлена на облегчение расследования уголовных дел.