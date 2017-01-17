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    Таджикские томаты съела моль. Под угрозой – перец и картофель

    В Таджикистане подорожали помидоры из-за нашествия томатной моли. Фермеры уверены: вредитель подброшен умышленно.

    Помидор в Таджикистане после повреждения молью; фото: Ц-1
    Помидор в Таджикистане после повреждения молью; фото: Ц-1

    Нынешней зимой таджикистанцы вынуждены покупать томаты в два-три раза дороже, чем в предыдущем году. Сегодня на рынках стоимость томатов достигает 25 сомони за кг (3,75 доллара).

    Высокая цена держится еще с прошлой осени. Причиной подорожания эксперты называют гибель значительной части урожая от нового вредителя – томатной моли. Поэтому на прилавки Таджикистана завозят немало помидоров из Узбекистана.

    Рекордно низкий урожай

    Помидоры в Таджикистане, как правило, продаются даже зимой: по всей стране их выращивают в тысячах теплиц, принадлежащих местным, китайским, японским и российским компаниям.

    Урожайность томатов во всех хозяйствах страны в минувшем году упала до 30 тонн с гектара. Для сравнения: в 2015-м было 80–120 тонн с гектара.

    Крупнейший в стране Исфаринский консервный комбинат год назад перерабатывал более ста тонн помидоров за день. В прошлом сезоне, по данным источника на комбинате, получали не больше 18 тонн в день.

    Худжанский парник до повреждения; фото: Ц-1
    Худжанский парник до повреждения; фото: Ц-1
    Тот же парник через две недели; фото: Ц-1
    Тот же парник через две недели; фото: Ц-1

    Таджикские фермеры говорят, что провальный сезон-2016 и дороговизна помидоров осенью и зимой – лишь начало, ведь проблема с вредителем не решена. Более того, расправившись с помидорами, прожорливая моль может взяться за другие растения семейства пасленовых: картофель и болгарский перец.

    «Нам его подбросили»

    Таджикские дехкане уверены, что вредителя в Таджикистан завезли умышленно, и считают его появление биологической атакой на сельское хозяйство.

    Семидесятилетний Султон-бобо из Курган-Тюбинского района за всю свою фермерскую жизнь томатную моль увидел впервые два года назад. «Я уверен, ее нам подбросили», – говорит Султон-бобо.

    Фермер Саидакбар из Матчинского района рассказал, что слышал историю об иностранцах, которые якобы приезжали в страну под видом туристов и привезли банку с вредителями на поля.

    «Это дело рук бизнесменов, которые продают ядохимикаты», – высказывает свои предположения Махмуд из района Бохтар

    Первые признаки повреждения помидоров в Худжанде; фото: Ц-1
    Первые признаки повреждения помидоров в Худжанде; фото: Ц-1

    Кому это выгодно?

    «Я считаю появление нового вредителя экономической атакой на сельское хозяйство Таджикистана», – комментирует ситуацию на условиях анонимности один из ведущих таджикских агрономов.

    По его данным, за минувшие три года в Таджикистане существенно выросли объемы производства томатной продукции – как свежих помидоров, так и пасты.

    Фермеры наладили экспорт в Казахстан, Афганистан и Пакистан. В итоге на этом рынке пришлось «подвинуться» главным импортерам – Ирану и Китаю.

    «Я не обвиняю никого, но считаю появление насекомого в Таджикистане умышленным вредительством», – говорит специалист.

    Сотрудник Минсельхоза Таджикистана тоже на условиях анонимности поделился предположением, что томатная моль появилась на полях не без участия производителей и продавцов ядохимикатов, которые потом же и предложат фермерам свои средства для борьбы с ней.

    Прожорливая бабочка из Южной Америки

    Научное название томатной моли: Тута абсолюта. Она впервые появилась в Таджикистане в 2014 году, а в 2016-м производители томатов столкнулись с настоящим нашествием прожорливой бабочки во всех регионах страны.

    Из-за томатной моли в Таджикистане может быть объявлен карантин. А это чревато запретом на экспорт сельхозпродукции и большими убытками для производителей.

    Тута абсолюта – очень опасный вредитель, способный выживать в любых условиях.

    Вредитель впервые был зафиксирован в Южной Америке в 80-х годах прошлого века.
    Томатная моль быстро размножается: за один цикл жизни самка откладывает до 250 яиц. Борьба с этим вредителем – дорогостоящее мероприятие.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: помидоры сельское хозяйство Таджикистан томаты экспорт
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