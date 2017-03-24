Таджикским чиновникам запретили получать награды от иностранцев

Поводом для запрета могло послужить награждение Махмадсаида Убайдуллоева – опального ныне экс-мэра Душанбе российским Орденом Дружбы.

О поправках в закон Таджикистана «О государственной службе» стало известно 22 марта, хотя они были приняты нижней палатой таджикского парламента в конце февраля этого года.

Согласно изменениям, впредь таджикские чиновники не смогут получать государственные награды, почетные и специальные звания иностранных государств или международных организаций.

Отныне другое государство, прежде чем награждать таджикских чиновников, должно сначала согласовать этот вопрос с президентом Таджикистана.

Как сообщает таджикская служба «Радио Свобода», все обладатели иностранных наград должны передать их в музей, поскольку они теперь считаются собственностью государства.

В таджикском обществе связывают нововведение с недовольством руководства страны наградой Махмадсаида Убайдуллоева – экс-мэра таджикской столицы и председателя верхней палаты таджикского парламента, которую он получил от имени президента России Владимира Путина в октябре прошлого года.

Орден Дружбы Убайдуллоеву передала Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации Федерального собрания РФ во время официального визита в октябре прошлого года.

Расплата за орден

В январе этого года Убайдуллоев был снят с должности мэра Душанбе. По поручению президента страны антикоррупционное ведомство Таджикистана проводит проверку деятельности горадминистрации за последние годы на предмет целевого использования бюджетных средств. Глава государства велел завершить расследование к июлю этого года.

Команду главы таджикского государства многие эксперты расценивают как ухудшение отношения Рахмона к своему старому соратнику.

Как сообщало агентство «Ахбор» со ссылкой на близких к Убайдуллоеву людей, отношение президента к нему ухудшилось именно после награды, полученной от Матвиенко.

Своим близким Убайдуллоев якобы рассказал, что совершил политическую ошибку, когда торжественно встретил Матвиенко в аэропорту и принял орден. Лишь потом он понял, что это может быть неправильно растолковано главой государства. Именно поэтому провожать Матвиенко уже не поехал.

По мнению экспертов, награждение Убайдуллоева государственной наградой России расценивается таджикскими властями как поддержка его как политического деятеля и даже как возможного преемника Рахмона, что, конечно, не может понравиться последнему.

Кстати, согласно другой поправке в этот закон, госчиновникам запрещено иметь двойное гражданство. Негласно им это давно запрещено, однако многие таджикские чиновники имеют второе – российское гражданство и тщательно это скрывают.