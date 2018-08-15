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    • Таджикистан

    «Талибан» взял под контроль КПП на таджикско-афганской границе

    КПП «Кокул» в Хатлонской области Таджикистана закрыли из-за присутствия боевиков движения «Талибан» по ту сторону границы.

    Граница между Таджикистаном и Афганистаном; фото: ОБСЕ
    Граница между Таджикистаном и Афганистаном; фото: ОБСЕ

    13 августа талибы захватили уезд Ойхоним и одноименный контрольно-пропускной пункт со стороны Афганистана, сообщает Asia-Plus.

    В результате боев погибли 13 афганских военнослужащих, семеро ранены. Ozodi пишет, что «Талибан» водрузил свой флаг на КПП «Ойхоним». Правительственная армия готовится к контратаке в провинциях Тахар и Кундуз.

    В Главном управлении погранвойск РТ отметили, что контролируют этот участок границы и ситуация остается стабильной.

    Темы: Афганистан и Центральная Азия, Таджикистан
    Теги: Афганистан граница Таджикистан Талибан
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