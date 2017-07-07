Цена раннего брака юных невест Таджикистана

Истории Омины и Мехмоны – о том, как складывается жизнь после раннего замужества, которое так популярно сегодня в Таджикистане.

Быть незамужней в возрасте старше 20 лет в современном таджикском обществе – позор и повод для насмешек. Создание семьи представляется главным предназначением девушки, поэтому многие родители выдают дочерей замуж, едва дождавшись окончания ими школы.

Вчера – школьница, сегодня – невеста

Омина из пригорода Душанбе – одна из таких невест. В этом году девушка оканчивает среднюю школу, сейчас сдает выпускные экзамены и готовится к свадьбе, которую решено сыграть после завершения священного месяца Рамадан.

Замужество Омины – решение родителей, но и ей оно по душе. Ее жених – из обеспеченной семьи, которая живет в большом особняке в престижном районе столицы.

Семья Омины живет очень скромно, хотя с женихом они – дальние родственники: мама жениха и бабушка Омины – родные сестры по отцовской линии. Но судьбы у сестер сложились по-разному.

Кстати, выбор невесты среди родни – довольно распространенное явление в Таджикистане, поскольку подразумевает некую гарантию порядочности девушки.

Омина будет второй женой молодого человека. С первой женой он развелся сразу же после свадьбы, которая состоялась в начале мая.

Девушка оказалась не девственницей, поэтому согласно древним традициям, которые в Таджикистане почитаются и сегодня, она была изгнана из новой семьи. А мать жениха пообещала сыну женить его сразу после Рамадана – на самой молодой невесте, которая уж точно будет непорочной.

Однако по закону выйти замуж Омина может только в ноябре, когда ей исполнится 18 лет.

Семья девушки намеревалась даже поменять ей документы, исправив дату рождения, но будущая свекровь взяла решение проблемы на себя. Разрешение на свадьбу несовершеннолетней она намерена получить через суд.

Медобследованием молодоженов (с 1 июля 2016 года это обязательная процедура. – Прим. Ц1) тоже занимается семья жениха.

Ранний брак родные девушки считают очень удачным шансом устроить ее жизнь.

«Откуда у нас деньги на образование, – отвечает бабушка Омины тетя Савтлаби на вопрос Ц-1 о ее внучке. – Без денег никуда не поступишь, а так у нее ни в чем не будет нужды. Все мои дочери не учились, сразу же отдала их замуж – и ничего, живут».

Однако двум старшим дочерям живется не так уж сладко. Их выдали замуж в отдаленные районы Душанбинской области. У одной муж – много лет на заработках в России, ей приходится ухаживать за его престарелыми родителями и делить дом с разведенной золовкой и ее сыном.

Другой тоже приходится уживаться с многочисленными родственниками мужа, отношения с которыми не всегда складываются, а супруг зачастую бывает с ней груб.

У каждой из них – трое детей, никаких средств к существованию, кроме заработков мужей.

Маме – 33, дочери – 16

33-летняя Мехрона с дочерью живет в родительском доме в Душанбе. Кроме нее там же проживает младший брат с женой и двумя детьми.

Дочери Мехроны в этом году исполнится 16 – и матери пора задуматься о поисках жениха. На незамужнюю девушку в возрасте после 20 в Таджикистане уже смотрят косо.

Но мать, которую рано выдали замуж, сегодня сомневается, нужно ли это сейчас ее дочери.

Мехрона оканчивала девятый класс в конце 90-х, была отличницей, директор школы и учителя тщетно пытались отговорить родителей, забиравших документы дочки, и убедить их, что девочке нужно учиться дальше.

Вскоре через знакомых нашли подходящего жениха – из отдаленного района в Файзабаде. Однако у сватов было одно условие: старший брат Мехроны Бахтиер должен был взять в жены их дочь, которой было чуть за двадцать, что очень беспокоило родителей.

Семьи договорились о двух свадьбах и сыграли первую – Мехроны и своего сына. Сразу после торжества брат уехал на заработки в Россию, чтобы отдать долги за свадьбу сестры и сыграть свою.

Бахтиер не возвращался больше года, свекровь все больше беспокоилась о судьбе своей засидевшейся в невестах дочери и выплескивала эмоции на молодой невестке.

Мехрона, у которой к тому времени родилась дочка, однажды возразила свекрови, сказав, что ее брат – взрослый человек, и она не может за него отвечать. За такую «дерзость» она была избита мужем, чтобы больше не перечила его матери.

В итоге старший брат внял мольбам родителей и младшей сестры: вернулся и женился. Но его семья быстро распалась – спустя полгода он вернулся в Россию, позвонил жене и сказал, что жить с ней больше не будет.

В ответ на его решение сваты решили расторгнуть и второй брак, который объединял их с семьей Мехроны, – ей тоже приказали убираться.

В итоге в 19 лет она опять оказалась в родительском доме, но уже в статусе разведенной женщины с ребенком. Работы не было, образования тоже – пошла официанткой в одну из столовых, где и проработала много лет.

«Родители поступили очень плохо, не дав мне доучиться и поступить куда-то, своей дочери обязательно дам образование», – говорит она сегодня.

Проблемы в семье могут обернуться бедой

Согласно официальным данным, только в 2015 году суды Таджикистана в виде исключения из правил дали 800 разрешений на брак несовершеннолетним.

Многие эксперты считают, что ранние браки являются одной из причин высокого уровня разводов в Таджикистане.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2017 год, в Таджикистане – самое высокое среди стран Центральной Азии количество девушек, родивших в возрасте 15–19 лет, – 54 на 1000 рожениц. Для сравнения: в Узбекистане этот показатель – 29, в Казахстане – 36, в Кыргызстане – 42, в Туркменистане – 21.

При этом детская смертность в Таджикистане также одна из самых высоких в ЦА: умирают 20 новорожденных из тысячи, и 44 ребенка из тысячи – в возрасте до пяти лет.

Хуже показатели – только в Туркменистане (соответственно 21 и 51).

Незрелость и психологическая неподготовленность к трудностям жизни в итоге заставляют множество пар расходиться. В худшем случае эти причины подталкивают молодых женщин к страшным поступкам.

Например, в феврале прошлого года жительница кишлака Дусти города Нурек, 25-летняя Зухро Махмадёрова бросилась с моста в реку Вахш вместе со своими четырьмя дочками.

В апреле того же года в реку Кофарнихон в Таджикистане бросилась 21-летняя Мафтуна Рахмонова. Причиной суицида послужило жестокое обращение в доме мужа и отказ родных поддержать молодую женщину.

В сентябре 2015 года в реку Вахш вместе с тремя детьми бросилась в реку 23-летняя Саломат Пирова. Она выжила, но дети погибли. Как потом выяснилось, у нее были проблемы с психикой на фоне постоянной нужды в семье.