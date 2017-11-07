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    • Таджикистан

    Узбекистан готов возобновить поставки природного газа в Таджикистан

    До нового 2018 года Ташкент и Душанбе могут согласовать условия поставки узбекского природного газа в Таджикистан, прерванной в 2012 году.

    Газ - иллюстративное фото из открытых источников
    Газ — иллюстративное фото из открытых источников

    Об этом Ц-1 сообщил главный бухгалтер компании «Таджиктрансгаз» Олимджон Рахимов.

    По его словам, Ташкент готов импортировать «голубое топливо» в Таджикистан по цене порядка 150 долларов за 1 тысячу кубометров.

    «Таджикская сторона должна до конца года рассмотреть вопрос цены и объема газа, закупаемого в Узбекистане. В декабре Ташкент ждет нашу делегацию для подписания соглашения», – говорит Рахимов.

    В последний раз Таджикистан закупал природный газ в Узбекистане в конце 2011 года по цене 370 долларов за тысячу кубометров. Речь шла о поставках до 1 млрд кубометров газа.

    В то время эксперты считали такую цену «политизированной», говоря о недружелюбной политике прежнего президента страны Ислама Каримова.

    Все изменилось с Мирзиёевым

    Но с приходом к власти нового президента – Шавката Мирзиёева, намеревающегося восстановить дружественные отношения с соседними странами, Таджикистан вновь получил надежду закупать топливо у соседней страны.

    За последние годы большинство таджикских предприятий с природного газа перешли на уголь.

    Олимджон Рахимов утверждает, что на первом этапе Таджикистан рассмотрит вопрос приобретения от 350 до 800 миллионов кубометров узбекского природного газа для нужд промышленных предприятий, в частности Вахшского азотно-тукового предприятия.

    В последующем Душанбе готов также обсудить вопрос поставок узбекского природного газа и для бытовых целей.

    Без лимита на электричество

    В этом году Таджикистан впервые за 25 лет независимости не стал вводить лимитированную подачу электроэнергии в зимний период для жителей страны.

    Власти надеются после ввода в эксплуатацию двух первых агрегатов строящейся Рогунской ГЭС в следующем году и вовсе забыть такую практику.

    Бахром Сироджев, экс-глава энергохолдинга «Барки тоджик» («Таджикская электроэнергия»), считает, что возобновление поставок узбекского газа положительно скажется на энергоснабжении жителей Таджикистана.

    «С началом поставок газа из Узбекистана заработает Душанбинская ТЭЦ-1, которая наравне с теплом производит и электроэнергию. В таком случае снизится потребление электроэнергии в Душанбе – самом крупном потребителе в Таджикистане», – считает бывший главный энергетик страны.

    Когда «Талко» не нужен свет

    При этом большинство экспертов склонны считать, что в нынешнем году лимит на электроэнергию не вводится по одной простой причине: в прошлую осень после аварии в энергосистеме страны вышли из строя электролизные ванны на «Талко» (Таджикская алюминиевая компания) – производителе алюминия и главном потребителе электроэнергии.

    В нынешнем году «Талко» решила не восстанавливать старые ванны, а создать при помощи китайских инвестиций два новых цеха с современными электролизными ваннами.

    А на это уйдет как минимум год времени. К тому времени будут запущены и первые мощности Рогунской ГЭС, против строительства которой яростно выступал Ислам Каримов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекско-таджикские отношения, Экономика Таджикистана, Энергоснабжение, Энергоснабжение Таджикистана
    Теги: поставки газа в Таджикистан природный газ узбекский газ узбекско-таджикские отношения
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