Узбекистан готов возобновить поставки природного газа в Таджикистан

До нового 2018 года Ташкент и Душанбе могут согласовать условия поставки узбекского природного газа в Таджикистан, прерванной в 2012 году.

Об этом Ц-1 сообщил главный бухгалтер компании «Таджиктрансгаз» Олимджон Рахимов.

По его словам, Ташкент готов импортировать «голубое топливо» в Таджикистан по цене порядка 150 долларов за 1 тысячу кубометров.

«Таджикская сторона должна до конца года рассмотреть вопрос цены и объема газа, закупаемого в Узбекистане. В декабре Ташкент ждет нашу делегацию для подписания соглашения», – говорит Рахимов.

В последний раз Таджикистан закупал природный газ в Узбекистане в конце 2011 года по цене 370 долларов за тысячу кубометров. Речь шла о поставках до 1 млрд кубометров газа.

В то время эксперты считали такую цену «политизированной», говоря о недружелюбной политике прежнего президента страны Ислама Каримова.

Все изменилось с Мирзиёевым

Но с приходом к власти нового президента – Шавката Мирзиёева, намеревающегося восстановить дружественные отношения с соседними странами, Таджикистан вновь получил надежду закупать топливо у соседней страны.

За последние годы большинство таджикских предприятий с природного газа перешли на уголь.

Олимджон Рахимов утверждает, что на первом этапе Таджикистан рассмотрит вопрос приобретения от 350 до 800 миллионов кубометров узбекского природного газа для нужд промышленных предприятий, в частности Вахшского азотно-тукового предприятия.

В последующем Душанбе готов также обсудить вопрос поставок узбекского природного газа и для бытовых целей.

Без лимита на электричество

В этом году Таджикистан впервые за 25 лет независимости не стал вводить лимитированную подачу электроэнергии в зимний период для жителей страны.

Власти надеются после ввода в эксплуатацию двух первых агрегатов строящейся Рогунской ГЭС в следующем году и вовсе забыть такую практику.

Бахром Сироджев, экс-глава энергохолдинга «Барки тоджик» («Таджикская электроэнергия»), считает, что возобновление поставок узбекского газа положительно скажется на энергоснабжении жителей Таджикистана.

«С началом поставок газа из Узбекистана заработает Душанбинская ТЭЦ-1, которая наравне с теплом производит и электроэнергию. В таком случае снизится потребление электроэнергии в Душанбе – самом крупном потребителе в Таджикистане», – считает бывший главный энергетик страны.

Когда «Талко» не нужен свет

При этом большинство экспертов склонны считать, что в нынешнем году лимит на электроэнергию не вводится по одной простой причине: в прошлую осень после аварии в энергосистеме страны вышли из строя электролизные ванны на «Талко» (Таджикская алюминиевая компания) – производителе алюминия и главном потребителе электроэнергии.

В нынешнем году «Талко» решила не восстанавливать старые ванны, а создать при помощи китайских инвестиций два новых цеха с современными электролизными ваннами.

А на это уйдет как минимум год времени. К тому времени будут запущены и первые мощности Рогунской ГЭС, против строительства которой яростно выступал Ислам Каримов.