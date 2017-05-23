В Душанбе замерли новостройки – вкладчики теряют терпение

Строительство десятков новых жилых домов в столице Таджикистана приостановлено. Будущие жильцы нервничают, застройщики молчат.

«Мы купили квартиру по проспекту Рудаки, напротив офиса компании «Вавилон». Дом должны были сдать в 2015 году, но до сих пор он не сдан, — говорит Гавхар, жительница Душанбе. – Основные работы завершены, но в дом не проведена вода, электропитание, не установлены лифты».

Наша собеседница говорит, что застройщик каждый раз обещает новые сроки сдачи дома в эксплуатацию, но не выполняет их. По ее словам, больше года строительные работы не ведутся.

В подобной ситуации – сотни жителей таджикской столицы, инвестировавшие в строительство нового жилья, сдача которого в эксплуатацию оказалась под вопросом.

Гавхар и ее будущие соседи еще не жаловались на фирму-застройщика, но уже задумываются об этом.

Она говорит, что многие вкладчики требовали вернуть им деньги, но тщетно.

«Думаю, что требовать деньги обратно – бесполезно, – рассуждает душанбинка, – будь у них деньги, они бы завершили свои работы. Единственный выход – обращаться в соответствующие органы контроля, заставить их достроить дом».

Ремонт сделан, а воды и света нет

Житель Душанбе Самад в 2014 году вложил деньги в строительство дома по улице Валаматзаде в центре столицы. Застройщиком является фирма «Нури Рахмон», которая должна была сдать дом в апреле 2016 года, но до сих пор дом не сдан. Ситуация такая же: нет света и воды, не установлены лифты.

«Мы уже сделали ремонт в квартире и ждем, когда подключат воду и свет. О лифте и не думаем, – готовы ходить на шестой этаж пешком», – говорит Самад.

Он вместе с женой и тремя детьми живет неподалеку – они специально сняли квартиру рядом с новым домом, чтобы детям потом не нужно было менять школу.

«Если в 2014 году мы платили за квартиру 1 200 сомони, то теперь платим 1 600 (около 180 долларов – Ред.), – рассказывает житель Душанбе. – Посредники, через которых мы покупали квартиры, говорят, что система подачи воды в доме уже готова и трансформаторы есть, но подключить их к общей системе без разрешения некоторых органов нельзя, а там все затянулось якобы из-за бюрократической волокиты».

Теперь застройщик дома, в который инвестировал наш собеседник, обещает, что новостройку сдадут после госкомиссии в сентябре, хотя подобные обещания звучали и накануне весеннего праздника Навруз.

По словам Самада, если в сентябре он с семьей не въедет в свою квартиру, то намерен требовать вернуть вложенные деньги и расходы на ремонт, обращаться в прокуратуру, чтобы этого добиться.

Старый дом снесли, новый не построили

Есть и случаи, когда строительство замерло на начальных этапах. К примеру, стройкомпания

«Сохтмонинвест-2014» в июне 2014 года снесла дом по улице Рудаки, 142, чтобы построить новый на его месте к 2016 году. Но строительство до сих пор так и не началось, а жильцам снесенного дома в ожидании переселения в будущий дом приходится платить за аренду со своего кармана.

Аналогичная ситуация – на стройплощадке по улице Истарафшан в районе Дома печати.

Здесь был снесен четырехэтажный дом, на месте которого должны были возвести 16-этажную высотку. Однако за два года построили всего три этажа, и стройка замерла. Обращения в госорганы, по словам жителей снесенного дома, результата не дали.

Кризис и проверка документов

По словам одного из душанбинских риелторов, с назначением нового мэра в январе этого года в столице идет проверка не только объектов государственного проекта «Доступное жилье», но и объектов коммерческих фирм.

«Инспекторы поднимают документы и проверяют правомерность выделения земли под застройку», – говорит источник Ц-1 среди риелторов.

По его словам, у многих фирм-застройщиков с документами есть проблемы, и они пытаются их решить, поэтому строительные работы приостановлены».

Однако главная причина приостановки строительства – финансовый кризис, – признает риелтор. Неразбериха с документами лишь усугубляет положение застройщиков, а главное – вкладчиков, которые годами ждут возможности вселиться в свои квартиры.