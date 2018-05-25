В Горно-Бадахшанской области РТ выступили против массовых ифтаров

В Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где в основном живут шииты-исмаилиты, власти призвали верующих воздержаться от проведения вечернего разговения в течение месяца Рамадан.

Глава Дарвазского района Саидбурхон Абдурахмонзода настоятельно рекомендовал жителям потратить сэкономленные деньги на благоустройство округи.

«В районе много разбитых дорог, мы предоставляем жителям технику, а они покупают на свои деньги топливо и ремонтируют дороги и мосты в своих кишлаках», – отметил чиновник.

Абдурахмонзода призвал отказаться от проведения ифтаров после слов президента Таджикистана Эмомали Рахмона, раскритиковавшего расточительство сограждан в месяц Рамадан.

Фактически закон об упорядочении традиций и обрядов не запрещает проведение групповых ифтаров, но таджикские власти выступают против массовых сборов верующих.

Ранее в Дарвазском районе задержали десять местных жителей, подозреваемых в запрещенном в РТ религиозном движении «Салафия».