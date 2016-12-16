В гостях у маэстро таджикского плова

Таджикский плов в начале декабря признан культурным наследием ЮНЕСКО. Ц-1 побывал в худжандской ошхоне «Рахш», где готовят вкуснейший плов.

Таджикистан более десяти лет боролся за признание национального блюда «оши палав» культурным наследием ЮНЕСКО. Включение его в этот список можно считать большой победой.

В знаменитой худжандской ошхоне «Рахш» особой радости от международного признания не испытывают. «Рахш» – достопримечательность Худжанда и Северного Таджикистана.

«Новый статус на количестве клиентов не отразится, – говорит шеф-повар Эхсон Абдуллоев. – Мы обслуживаем в обед 250 человек. Мест не хватает, плов быстро расходится, и нужен казан большего размера». В нынешний казан помещается 40 кг риса.

Мастер с сорокалетним стажем и десятью учениками говорит, что плов не получится, если просто тушить рис с мясом. Нужен талант.

«Думаю, плову не очень-то важно иметь документ от ЮНЕСКО, за вкус отвечает хороший огонь и точное количество соли», – смеется шеф.

Клиенты называют руки Абдуллоева «вкусными» и шутят, что в глаза шефа встроены весы – он все определяет на глаз. Порция плова стоит 15 сомони (2 доллара), это примерно вдвое дороже, чем в других, менее знаменитых местах.

Конкуренция за плов

Уже несколько столетий плов считается королем блюд на всем Востоке. За право называть его национальным блюдом боролись афганцы, индусы, иранцы и китайцы. После развала СССР к ним присоединились узбеки и таджики.

В Узбекистане и Таджикистане плов считается частью общего культурного наследия. Ни одна церемония или мероприятие не проходит без тарелки с ароматным рисом.

В Академии наук Таджикистана Ц-1 рассказали, что в их архивах существует 300 рецептов плова. В акте для ЮНЕСКО представлено десять видов, среди которых плов с курицей, с виноградными листьями, девзира, один к одному, с бараниной на курдючном масле.

Первый плов был приготовлен еще во втором веке до н. э. в персидских землях. Само слово «палав» – плов – является персидским и в переводе означает «вареный рис».

В преданиях об Александре Македонском говорится, что персидский шах приготовил ему плов. А в знаменитой книге «Тысяча и одна ночь» – бесчисленные легенды о плове.

«В Таджикистане традиция приготовления плова сохраняется в семьях, передается от мастера к ученику, в общении между сверстниками и в общественных учреждениях. Данная традиция, способствующая укреплению социальных связей и солидарности, является частью культурной самобытности общины» – отмечается в сообщении ЮНЕСКО.

Плов изучают в школе

На севере Таджикистана искусству приготовления плова уделяют особое внимание. Шутят, что и до развода с мужем может дойти, если жена не умеет готовить плов.

В 2015 году глава Согдийской области сделал обязательным изучение национальных блюд на уроках труда и семейной этики. Девушек в обязательном порядке учат готовить не только плов, но и манты, самбусы, угро и мошбиринч.

В Согдийской области также вошло в традицию проводить конкурсы «Фестиваль плова», где участвуют сотни людей. Среди разнообразия специй рецептов неизменны составляющие: масло, мясо, лук, морковь, рис и щепотка таланта.