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    В канун Дня национального единства в РТ Эмомали Рахмона уличили в лукавстве

    Таджикская оппозиция за рубежом пожурила президента РТ Эмомали Рахмона за лукавство после его слов об очковтирательстве.

    Президент РТ Эмомали Рахмон; фото: Payom.net
    Президент РТ Эмомали Рахмон; фото: Payom.net

    Рахмон в ходе поездки в Айнинский район Согдийской области, прошедшей 24 июня, раскритиковал местное руководство за принудительное участие школьников в церемонии его приветствия.

    «Я сколько раз вам говорил, что не нужны мне такие помпезные встречи. Посмотрите, девочки мерзнут, у вас есть совесть, сколько раз можно вам повторять все это?» цитирует президента сайт таджикской оппозиции за рубежом Payom.net.

    По словам автора публикации, если Рахмон действительно хотел бы положить конец практике пышных встреч главы государства в регионах страны, то просто уволил бы одного из руководителей района и тем самым дал остальным сигнал.

    «Но такого распоряжения не было. Отсюда можно сделать вывод, что президент лукавит», пишет издание.

    27 июня таджикский лидер примет участие в торжествах, посвященных Дню национального единства.

    Темы: Дети и права ребенка, Таджикистан и оппозиция, Эмомали Рахмон
    Теги: очковтирательство Таджикистан Эмомали Рахмон
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