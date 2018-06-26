В канун Дня национального единства в РТ Эмомали Рахмона уличили в лукавстве

Таджикская оппозиция за рубежом пожурила президента РТ Эмомали Рахмона за лукавство после его слов об очковтирательстве.

Рахмон в ходе поездки в Айнинский район Согдийской области, прошедшей 24 июня, раскритиковал местное руководство за принудительное участие школьников в церемонии его приветствия.

«Я сколько раз вам говорил, что не нужны мне такие помпезные встречи. Посмотрите, девочки мерзнут, у вас есть совесть, сколько раз можно вам повторять все это?» – цитирует президента сайт таджикской оппозиции за рубежом Payom.net.

По словам автора публикации, если Рахмон действительно хотел бы положить конец практике пышных встреч главы государства в регионах страны, то просто уволил бы одного из руководителей района и тем самым дал остальным сигнал.

«Но такого распоряжения не было. Отсюда можно сделать вывод, что президент лукавит», – пишет издание.

27 июня таджикский лидер примет участие в торжествах, посвященных Дню национального единства.