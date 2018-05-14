Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Таджикистан

    В Таджикистан из США доставили тело известного поэта Бозора Собира

    Тело таджикского поэта Бозора Собира, скончавшегося 1 мая после продолжительной болезни, сегодня доставлено в Душанбе из американского Сиэтла.

    Поэт Бозор Собир; фото: Avesta
    Поэт Бозор Собир; фото: Avesta

    В аэропорту Душанбе рейс из Стамбула с телом Бозора Собира встречали официальные лица и друзья известного литератора.

    Церемония прощания с народным поэтом Таджикистана состоится в Центральной соборной мечети столицы, после чего он будет похоронен на мемориальном кладбище «Лучоб», где покоятся известные деятели таджикской культуры и искусства.

    Бозор Собир в начале 90-х годов стоял у истоков национально-освободительного движения Таджикистана и являлся депутатом Верховного Совета РТ. В 1993 году, с приходом к власти Эмомали Рахмона, его арестовали и восемь месяцев продержали под стражей. После выхода на свободу при содействии международных организаций поэт получил политическое убежище в США.

    В 2013 году президент РТ пригласил Собира вернуться на Родину. Поэт-диссидент вернулся и призвал интеллигенцию сплотиться вокруг лидера страны, а также осудил действия Партии исламского возрождения Таджикистана.

    Поэт страдал сердечно-сосудистым заболеванием и имел серьезные проблемы с дыхательными путями. В 2017 году он вернулся в США, а в апреле нынешнего года попал в реанимацию в Сиэтле. Рахмон взял лечение Собира под свой контроль и выделил для этого деньги.

    2 мая дочь поэта Шогуна Собир обвинила таджикских дипломатов в саботаже распоряжений Рахмона. По ее словам, никто из них не оказал помощь семье после кончины 79-летнего литератора.

    Темы: Культура Таджикистана, Таджикистан, Эмомали Рахмон
    Теги: Бозор Собир похороны поэт Таджикистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    В РТ родственников чиновников обяжут декларировать доходы

    16 мая в нижней палате Парламента РТ пройдет обсуждение проекта поправок в Закон «О государственных служащих». В частности, депутаты рассмотрят инициативу правительства об обязательном декларировании доходов родственниками чиновников всех рангов.

    Таджикистан
    Политика

    Начато автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном

    С сегодняшнего дня, 15 мая, начинается автобусное сообщение между городами Таджикистана и Узбекистана, сообщил перевозчик с таджикской стороны – транспортная компании «Азия экспресс».

    Таджикистан

    Выбор редактора

     Права человека

    Вашингтон должен говорить с Мирзиёевым о возвращении СМИ из изгнания

    Освобождение Бирмы из-под власти военной хунты прежде всего ознаменовалось возвращением всех СМИ из изгнания – в Узбекистане этого не происходит, но должно произойти.

    Узбекистан

    Новости из Таджикистанa

     Общество

    В РТ родственников чиновников обяжут декларировать доходы

    16 мая в нижней палате Парламента РТ пройдет обсуждение проекта поправок в Закон «О государственных служащих». В частности, депутаты рассмотрят инициативу правительства об обязательном декларировании доходов родственниками чиновников всех рангов.

    Таджикистан
    Политика

    Начато автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном

    С сегодняшнего дня, 15 мая, начинается автобусное сообщение между городами Таджикистана и Узбекистана, сообщил перевозчик с таджикской стороны – транспортная компании «Азия экспресс».

    Таджикистан