В Таджикистан из США доставили тело известного поэта Бозора Собира

Тело таджикского поэта Бозора Собира, скончавшегося 1 мая после продолжительной болезни, сегодня доставлено в Душанбе из американского Сиэтла.

В аэропорту Душанбе рейс из Стамбула с телом Бозора Собира встречали официальные лица и друзья известного литератора.

Церемония прощания с народным поэтом Таджикистана состоится в Центральной соборной мечети столицы, после чего он будет похоронен на мемориальном кладбище «Лучоб», где покоятся известные деятели таджикской культуры и искусства.

Бозор Собир в начале 90-х годов стоял у истоков национально-освободительного движения Таджикистана и являлся депутатом Верховного Совета РТ. В 1993 году, с приходом к власти Эмомали Рахмона, его арестовали и восемь месяцев продержали под стражей. После выхода на свободу при содействии международных организаций поэт получил политическое убежище в США.

В 2013 году президент РТ пригласил Собира вернуться на Родину. Поэт-диссидент вернулся и призвал интеллигенцию сплотиться вокруг лидера страны, а также осудил действия Партии исламского возрождения Таджикистана.

Поэт страдал сердечно-сосудистым заболеванием и имел серьезные проблемы с дыхательными путями. В 2017 году он вернулся в США, а в апреле нынешнего года попал в реанимацию в Сиэтле. Рахмон взял лечение Собира под свой контроль и выделил для этого деньги.

2 мая дочь поэта Шогуна Собир обвинила таджикских дипломатов в саботаже распоряжений Рахмона. По ее словам, никто из них не оказал помощь семье после кончины 79-летнего литератора.