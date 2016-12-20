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    В Таджикистане четверо детей из одной семьи сбежали в ИГИЛ

    В списках причастных к террору таджикистанцев, обнародованных МВД, – трое братьев в возрасте от 17 до 26 лет и их 24-летняя сестра.

    туранбековы
    Дети Турабековых: Элёрбек, Нодирабегим, Худоёрбек и Асилбек; фото:МВД

    Старший из братьев – Элёрбек Турабеков, судя по данным, обнародованным на сайте МВД на прошлой неделе, исчез первым – еще 25 июня 2015 года.

    Примерно через месяц из семьи сбежали двое младших братьев – Асилбек и Худоёрбек и сестра Нодирабегим. Все они объявлены в розыск в один день – 20 июля того же года.

    Данные о гражданах Таджикистана, причастных к ИГИЛ, на сайте МВД начали публиковать в конце ноября после распоряжения президента Эмомали Рахмона.

    В розыске – девять мехнатободцев, связанных с ИГИЛ

    В течение последних недель правоохранители добавляют все новые и новые лица в списки разыскиваемых. В кратком досье на таджикистанцев, причастных к международной террористической организации, почему-то ни слова не сказано о причине объявления в розыск.

    Тогда как о разыскиваемых по криминальным преступлениям обычно пишут, по какой статье человек обвиняется и каким РОВД объявлен в розыск.

    За неполный месяц на сайте МВД опубликована информация о 80 таджикистанцах, причастных к ИГИЛ. Среди них – много совсем молодых людей, в том числе девушек.

    После публикации очередной серии снимков стало известно и о детях Хамзы Турабекова, жителя сельской управы Мехнатобод Зарафабадского района на севере Таджикистана.

    Сегодня фото Турабековых развешаны по всему поселку.

    Кроме Турабековых в «террористическом» списке МВД – еще пять жителей Мехнатобода: еще один 19-летний парень, трое мужчин и женщина в возрасте 30–40 лет. Все мужчины объявлены в розыск летом 2015-го, женщина – в апреле того же года.

    Поселок – под контролем милиции

    О расследовании связей между жителями поселка, которые привели к почти одновременному исчезновению нескольких жителей, ничего неизвестно.

    Родители Турабековых и администрация сельской управы Мехнатобод отказываются что-либо рассказывать о случившемся летом 2015 года.

    Человек, задающий вопросы об ИГИЛ, да еще не местный, здесь сразу становится объектом внимания для правоохранителей в гражданском, которые патрулируют улицы поселка. Чужака сразу приглашают сесть в машину и подробно расспрашивают о цели визита.

    Зафарабадский район граничит с Джизакской и Сырдарьинской областями Узбекистана. Мехнатобод – третий по величине поселок городского типа в Зафарабадском районе Согдийской области.

    Население – 7600 человек, живут в основном очень бедно. 80% жителей села – говорят на узбекском.

    Сегодня Мехнатобод – под пристальным вниманием правоохранителей, которые считают источником опасности угрозу проникновения в регион Исламского движения Узбекистана и «Хизб-ут-Тахрир» – террористических организаций, запрещенных в Таджикистане.

    По данным главы Согдийской области, более 600 выходцев из региона воюют в Сирии и в Ираке. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своих выступлениях заявлял, что 80% молодежи Таджикистана подвергаются опасности вовлечения в террористические группировки.

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия, Исламское государство
    Теги: ИГИЛ МВД Таджикистана Таджикистан
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