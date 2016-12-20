В Таджикистане четверо детей из одной семьи сбежали в ИГИЛ

В списках причастных к террору таджикистанцев, обнародованных МВД, – трое братьев в возрасте от 17 до 26 лет и их 24-летняя сестра.

Старший из братьев – Элёрбек Турабеков, судя по данным, обнародованным на сайте МВД на прошлой неделе, исчез первым – еще 25 июня 2015 года.

Примерно через месяц из семьи сбежали двое младших братьев – Асилбек и Худоёрбек и сестра Нодирабегим. Все они объявлены в розыск в один день – 20 июля того же года.

Данные о гражданах Таджикистана, причастных к ИГИЛ, на сайте МВД начали публиковать в конце ноября после распоряжения президента Эмомали Рахмона.

В розыске – девять мехнатободцев, связанных с ИГИЛ

В течение последних недель правоохранители добавляют все новые и новые лица в списки разыскиваемых. В кратком досье на таджикистанцев, причастных к международной террористической организации, почему-то ни слова не сказано о причине объявления в розыск.

Тогда как о разыскиваемых по криминальным преступлениям обычно пишут, по какой статье человек обвиняется и каким РОВД объявлен в розыск.

За неполный месяц на сайте МВД опубликована информация о 80 таджикистанцах, причастных к ИГИЛ. Среди них – много совсем молодых людей, в том числе девушек.

После публикации очередной серии снимков стало известно и о детях Хамзы Турабекова, жителя сельской управы Мехнатобод Зарафабадского района на севере Таджикистана.

Сегодня фото Турабековых развешаны по всему поселку.

Кроме Турабековых в «террористическом» списке МВД – еще пять жителей Мехнатобода: еще один 19-летний парень, трое мужчин и женщина в возрасте 30–40 лет. Все мужчины объявлены в розыск летом 2015-го, женщина – в апреле того же года.

Поселок – под контролем милиции

О расследовании связей между жителями поселка, которые привели к почти одновременному исчезновению нескольких жителей, ничего неизвестно.

Родители Турабековых и администрация сельской управы Мехнатобод отказываются что-либо рассказывать о случившемся летом 2015 года.

Человек, задающий вопросы об ИГИЛ, да еще не местный, здесь сразу становится объектом внимания для правоохранителей в гражданском, которые патрулируют улицы поселка. Чужака сразу приглашают сесть в машину и подробно расспрашивают о цели визита.

Зафарабадский район граничит с Джизакской и Сырдарьинской областями Узбекистана. Мехнатобод – третий по величине поселок городского типа в Зафарабадском районе Согдийской области.

Население – 7600 человек, живут в основном очень бедно. 80% жителей села – говорят на узбекском.

Сегодня Мехнатобод – под пристальным вниманием правоохранителей, которые считают источником опасности угрозу проникновения в регион Исламского движения Узбекистана и «Хизб-ут-Тахрир» – террористических организаций, запрещенных в Таджикистане.

По данным главы Согдийской области, более 600 выходцев из региона воюют в Сирии и в Ираке. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своих выступлениях заявлял, что 80% молодежи Таджикистана подвергаются опасности вовлечения в террористические группировки.