В Таджикистане отмечают День национального единства

Всеобщее соглашение об установлении мира, положившее конец пятилетней гражданской войне в Таджикистане, было подписано 27 июня 1997 года.

Основные праздничные мероприятия в этом году проходят в городе Канибадаме Согдийской области с участием президента РТ Эмомали Рахмона.

Глава государства несколько последних дней находится в Согдийской области, где открывает новые социальные и промышленные объекты.

День национального единства, утвержденный указом президента РТ от 1998 года и признанный выходным, – один из главных официальных праздников Таджикистана