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    В Таджикистане отмечают День национального единства

    Всеобщее соглашение об установлении мира, положившее конец пятилетней гражданской войне в Таджикистане, было подписано 27 июня 1997 года.

    День национального единства Таджикистана; фото: "Озодагон"
    День национального единства Таджикистана; фото: «Озодагон»

    Основные праздничные мероприятия в этом году проходят в городе Канибадаме Согдийской области с участием президента РТ Эмомали Рахмона.

    Глава государства несколько последних дней находится в Согдийской области, где открывает новые социальные и промышленные объекты.

    День национального единства, утвержденный указом президента РТ от 1998 года и признанный выходным, один из главных официальных праздников Таджикистана

    Источник:Ц-1
    Темы: Праздники и празднования, Таджикистан, Эмомали Рахмон
    Теги: День национального единства Таджикистан Эмомали Рахмон
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