В Таджикистане разбушевалась снежная стихия

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана предупреждает об обильных осадках с 15 по 18 февраля и призывает воздержаться от поездок в горные районы.

Как сообщается на сайте КЧС Таджикистана: «Сохраняется высокая степень опасности схода снежных лавин и камнепадов».

Кроме того, в связи с осадками в горных районах страны ожидается гололедица, местами – снежные заносы.

Водителям рекомендуется строго соблюдать установленный интервал между автомобилями.

В январе этого года в Таджикистане прошли обильные снегопады. В некоторых регионах высота снежного покрова составляла около двух метров.

Обильные осадки стали причиной схода 224 снежных лавин в стране, в результате которых погибли 13 человек.

Из них девять человек погибли на автодороге Душанбе – Худжанд, двое – в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), один человек – в Таджикабадском районе.

Но удалось спасти из снежного завала сотни людей.

По словам некоторых жителей ГБАО, гололедица на дорогах усложняет движение на машине.

«Из Хорога до Дарваза – 250 км дороги. Обычно ее преодолеваем за шесть часов. Из-за гололеда мы добирались 12 часов», – говорит один из хорогских пассажиров.

Автомобильная дорога – единственное, что связывает Хорог, центр ГБАО, с остальной частью страны, даже со столицей Душанбе, куда с августа прошлого года перестал летать самолет: один имеющийся лайнер поломался и до сих пор находится на ремонте.

На ситуацию со сложной погодой обратил внимание и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 10 февраля на заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям правительства он поручил ответственным лицам принять безотлагательные меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращению.

На заседании в частности было отмечено, что стихийные бедствия, являющиеся последствиями изменения климата, в Таджикистане за последние пять лет участились.

«По данным, подтвержденным комиссиями по чрезвычайным ситуациям, за последние пять лет на территории страны зарегистрировано 603 чрезвычайные ситуации природного характера, в результате которых погибли 127 человек. Ущерб, нанесенный экономике страны, составил 600 млн долларов США», – передает слова главы государства информационное агентство «Авесто».