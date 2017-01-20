В Таджикистане стали облагать налогом недополученные доходы

Таджикские налоговики оштрафовали на 20 млн долларов сотового оператора Tcell за неуплату налога с вероятного дохода. Половина штрафа – в карманы налоговикам.

Телекоммуникационный холдинг Telia Sonera, один из владельцев компании Tcell, 17 января сообщил на своем сайте о штрафе, наложенном на компанию за «возможный» доход по итогам налоговой проверки деятельности за 2015–2016 годы.

Сумма взыскания: 155 млн. сомони (20 млн долларов) – это больше, чем весь доход компании за 2015 год. На сайте таджикского оператора Tcell информации об этом нет

«Они называют их нереализованными доходами, но такого понятия в налоговом законодательстве Таджикистана не существует», – говорится в сообщении.

Вице-президент компании Эмил Вильсон назвал ситуацию неприемлемой и заявил, что мобильный оператор может столкнуться с серьезной финансовой нагрузкой.

Tcell – один из крупнейших в стране сотовых операторов, по итогам 2015 года у него насчитывалось более 3,5 млн абонентов. В 2012–2014 годах компания была признана лучшим налогоплательщиком в Таджикистане.

Долг в 50 миллионов долларов

Ранее многомиллионные претензии у Налогового комитета возникали к другой мобильной компании страны – «Вавилон-М».

В 2015 году налоговики потребовали от сотового оператора уплатить налоговую задолженность на сумму 341 млн. сомони (около 50 млн долларов).

Многочисленные судебные разбирательства решились в пользу Налогового комитета, хотя эксперты считали эту задолженность необоснованной.

В итоге ситуация сказалась на работе компании: по словам сотрудников, владельцам пришлось серьезно сократить штат.

50% суммы штрафа – налоговикам

Количество штрафов и налоговых задолженностей в Таджикистане резко возросло после вступления в силу с января 2015 года нормы закона о том, что 50% средств от штрафов и налоговых задолженностей, выявленных в ходе дополнительных проверок, направлялись в бюджет Налогового комитета. Эти деньги могут быть потрачены на премии сотрудникам и развитие материально-технической базы ведомства.

Таможенная служба тоже имеет 50% от всех таможенных сборов.

«50% дохода идет в госбюджет – на содержание всей страны, и столько же – на содержание группы людей – сотрудников ведомства, которые при этом еще и получают зарплату из государственного бюджета. Естественно, что такое «стимулирование» разыгрывает аппетит налоговиков и таможенников, а также дает повод для дополнительных поборов», – анонимно поделился своим мнением один из таджикских экспертов.

Льготы для членов семьи

Если в одних случаях таджикские власти прилагают все усилия для пополнения государственного бюджета, то в других – лишают этот бюджет законного дохода, освобождая некоторые компании от многомиллионных выплат.

Одной из них является толлинговая компания IRS, которая почти семь лет освобождена от всех видов налога, кроме социальных.

Компания занимается обслуживанием около 340 км автотрассы в направлении от Душанбе до Согдийской области.

После реконструкции автодороги, на что было потрачено более 300 млн долларов китайского кредита, таджикские власти передали дорогу в концессию IRS.

Как выяснилось позже, компания принадлежит Джамолиддину Нуралиеву, зятю президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Нынешний зампредседателя Нацбанка Таджикистана женат на Озоде Рахмон – главе Исполнительного аппарата президента.

Стоимость проезда на трассе зависит от расстояния и категории автотранспорта. Жители из расположенных вдоль трассы районов, являющиеся самыми частыми пользователями дороги, платят по минимальному тарифу: от 1,5 сомони (0,19 доллара США) до 216 сомони (около 30 долл.), и это с учетом льгот. Ставки для них не особо отличаются от транзитного транспорта, разница лишь в минимальной ставке для транзитников, которая составляет 3 сомони (0,39 доллара).

Доходы IRS эксперты оценивают в миллионах долларов, но в государственную казну компания отчисляет лишь социальные налоги и освобождена от всех других выплат.

Тем временем кредит Китаю, выданный на ремонт автотрассы, выплачивается из госбюджета.