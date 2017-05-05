В Таджикистане умирает журналистика

Независимым таджикским журналистам приходится либо покидать страну, либо уходить из профессии, либо участвовать в пропаганде.

На состояние журналистики в Таджикистане с недавних пор все больше обращают внимание местные и зарубежные правозащитники.

Ситуация в этой среде характеризуется беспрецедентным спадом активности представителей СМИ, самоцензурой и воздержанием от публикаций на особо «чувствительные» политические темы.

По словам главы Коалиции женщин-журналистов Таджикистана Мухайё Нозимовой, двадцать таджикских журналистов покинули страну по различным причинам, в том числе из-за давления властей, сообщает таджикская служба «Радио Свобода».

«Когда ты чувствуешь, что тебя хотят использовать для «очернения», когда журналистику превращают в площадку для сплетен и клеветы, когда не остается рядом единомышленников, когда деятельность независимых СМИ находится под полным контролем властей, стоит ли говорить о свободе слова?» – заявила Нозимова.

Подконтрольная журналистика

Действительно, в современных условиях Таджикистана журналистика как профессия теряет всякую перспективу.

Государственные СМИ все чаще демонстрируют явную монополию на предоставление информации, которая создается через негласные директивы руководителей министерств и ведомств.

Независимые СМИ согласно их распоряжениям должны обращаться за комментариями не напрямую в приемную того или иного чиновника, а в государственное информационное агентство «Ховар», которое по своему усмотрению может делиться официальной информацией.

Ситуация усложняется возрастающим финансово-экономическим кризисом в стране, напрямую влияющим на деятельность независимых СМИ в целом и журналистов в отдельности.

В таких условиях дополнительное давление со стороны силовиков сбивает всякое желание у представителей медиа делать свою работу. А те, кто остается, либо воздерживаются от освещения ситуации, либо становятся инструментом пропаганды государства.

Меры ради стабильной передачи власти?

Журналист из Таджикистана, не пожелавший назвать своего имени, в беседе с Ц-1 связал происходящее в стране с подготовкой к процессу передачи власти от Эмомали Рахмона к Рустами Эмомали.

«Сценарий, проводимый властями в Таджикистане – не новый, такие методы обычно применяются при всех недемократических режимах в процессе передачи власти. Для них главное, чтобы политическое поле было «чистым», а сам процесс максимально поддерживался народом. При наличии альтернативных источников информации процесс промывания мозгов населения был бы малоэффективным», – отметил собеседник Ц-1.

По его словам, именно по этой причине была объявлена вне закона оппозиционная Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и ликвидированы активные участники Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). В критический момент они могли бы вновь консолидироваться.

СМИ как последние оппоненты власти

С устранением оппозиционных групп из политического процесса СМИ и отдельные журналисты фактически стали восприниматься властями как потенциальные оппоненты, мешающие проводить необходимую политику, в связи с чем были подвержены явному или скрытому давлению.

За прошедший год в стране были закрыты информагентство «Тоджньюз» и еженедельник «Нигох», а многие журналисты подверглись массовой ревизии со стороны своих издательств.

Официальной причиной своего закрытия эти издания назвали «отсутствие в стране необходимых условий для работы независимых изданий и свободной журналистики».

Известный таджикский журналист, ныне проживающий за пределами Таджикистана, – Темур Варки, также видит причину эмиграции журналистского сообщества республики в давлении и преследовании со стороны властей.

В беседе с корреспондентом Ц-1 Варки указал, что давлению подверглись те, кто писал о фальсификации итогов выборов, о Хоргосских событиях, о фабрикации дел Зайда Саидова, Шухрата Кудратова, о непотизме, коррупции, культе личности, имитации вооруженного мятежа генерала Назарзода и массовых репрессиях в отношении инакомыслящих, о демонтаже мирного соглашения и ликвидации оппозиции, запрете ПИВТ, о пытках брошенных в застенки по надуманным обвинениям членов партии. А также журналисты и блогеры, которые освещали преследование адвокатов Бузургмехра Ёрова и Нуриддина Махкамова.

Темур Варки отмечает, что подобная тенденция будет иметь деструктивные последствия для самого режима.

«Если сама власть так и не окажется готовой к уважению законов и восстановлению верховенства Конституции, то Таджикистан ждут очень печальные последствия этой безответственности, властолюбия, чинопочитания, культа личности и повальной коррумпированности верхов», – уверен наш собеседник.