В Таджикистане уволят всех имамов, обучавшихся за рубежом

Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов РТ дал 15 дней, чтобы уволить имамов, обучавшихся в исламских странах, и набрать «достойных людей».

Об этом говорится в решении ведомства от 28 октября за подписью первого заместителя Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана Амирбега Бегназарова.

В документе отмечается, что в стране наблюдаются случаи, когда обучавшиеся в зарубежных медресе священнослужители сами занимаются преступными деяниями.

Так, за последние годы более 20 имамов мечетей в Таджикистане были приговорены к длительным срокам заключения за принадлежность к запрещенным в стране исламским течениям.

Источник в Комитете по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана подтвердил наличие такого решения, но воздержался от комментариев, кого именно затронет данное постановление.

Ранее таджикские власти заявляли, что порядка 3600 граждан Таджикистана проходят обучение в исламских вузах за пределами страны, и начали принудительное их возвращение.

По последним данным, до сих пор в зарубежных медресе продолжают обучение порядка 500 граждан Таджикистана.

Что ждет муфтия и других?

Тем временем неизвестно, коснется ли вопрос отставки и главы мусульман Таджикистана муфтия Саидмукаррама Абдулкодирзода?

Он в свое время окончил медресе в Пакистане.

А также будет ли уволен сам председатель Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана Сулаймон Давлатзода, который обучался в Пакистане и Саудовской Аравии.

Тем временем информированные источники признают, что большинство имамов таджикских мечетей прошли религиозное обучение в исламских странах, а потому большую часть духовных учреждений Таджикистана ждут «кадровые перетряски».

В Таджикистане есть один-единственный исламский вуз, который в состоянии обеспечить мечети страны квалифицированными кадрами.

Но в нынешнем году руководство этого вуза решило не принимать абитуриентов среди женщин, так как им после окончания учебы сложно трудоустроиться.

Порядка 15 лет назад Исламский центр Таджикистана принял решение не допускать женщин в мечети, если для них не предусмотрены отдельные залы для совершения молитв.

А таких мечетей в стране до сих пор нет.