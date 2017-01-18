В таджикском Худжанде впервые составляют реестр бездомных

Общественная активистка Бахри Абдурахманова проводит перепись бездомных в Согдийской области Таджикистана и помогает им выжить.

Реестр бездомных в Согдийской области начали составлять с нового года. С такой инициативой выступила местная активистка Бахри Абдурахманова, которая много лет занимается благотворительностью: собирает деньги на лечение для нуждающихся, устраивает праздники для больных детей.

«Бездомные живут в противоселевых трубах, в разбитых гаражах, брошенных машинах и недостроенных домах», – говорит Бахри Валиевна.

Она решила провести перепись людей, оставшихся на улице, чтобы оказывать им помощь.

Активистка добилась помощи от местных властей – собирать данные ей помогает милиция.

Медпомощь нужна почти всем

За минувшие две недели в список Абдурахмановой попали около сотни людей. Из них пятеро – уже умерли, один попал в тюрьму, четверых удалось вернуть в свои семьи.

Среди оказавшихся на улице – бывшие осужденные, которым некуда возвращаться, воспитанники детских домов, депортированные трудовые мигранты. Больше половины опрошенных по национальности – русские, средний возраст – примерно 35 лет.

Многие из опрошенных живут в Бустоне (бывшем Чкаловске) и Гулистоне (бывшем Кайраккуме).

«Проблемы со здоровьем – практически у каждого, – говорит активистка. – Есть носители ВИЧ, больные гепатитом и туберкулезом».

Денег хватает на еду и выпивку

Средств на лечение у бездомных нет, в больницы их не берут. И они выживают как могут – собирают и сдают в пункты приема макулатуру, металлолом, пластиковые бутылки, побираются по мусорным бакам.

«В день я зарабатываю до двух долларов. Этого хватит на две лепешки, порцию супа, две штучки сигарет, и конечно же 100 граммов», – говорит один из бездомных. Алкоголизмом, увы, страдают почти все, кто живет на улице.

Причины, по которым люди оказались без крова – разные. Сабоат Ваххобову, жительницу селения Овчи Калача Гафуровского района, из дома выгнали братья мужа после смерти свекрови.

Она с тремя детьми живет в брошенном гараже.

«Младшего мне помогли устроить в интернат, – рассказывает женщина. – У мужа проблемы со здоровьем, он не очень осознает происходящее вокруг, его братья воспользовались этим и выгнали нас».

Старшая дочь Ваххобовой работает посудомойкой в столовой, приносит оттуда остатки еды. Мать собирает картонные коробки и сдает в макулатуру.

«У каждого своя боль, – рассказывает Абдурахманова. – Слушаешь их – комок в горле. Помогать им тоже сложно: говорят одно, делают другое. Каждый раз говорю себе, что это был последный раз, но когда кто-то приходит и жалуется, опять помогаю».

Проект по оказанию помощи бездомным раньше работал в местном Центре по правам человека в Худжанде, но, по словам Татьяны Хатюхиной, бывшего директора центра, его закрыли.

Поселить, вылечить, выправить паспорт

Бездомные в Таджикистане – бесправны. Если нет документов, они не могут их возобновить, потому что для этого нужна прописка.

Активистка помогает людям возобновить документы, добиться медпомощи, выплаты пенсии, получения места в доме престарелых или доме инвалидов. В планах у Абдурахмановой – создать приют для бездомных и хоспис.

Родственников бездомных активистка пытается найти через телепередачу «Жди меня», с которой она сотрудничает больше десяти лет. В основном это касается русских, а их среди бездомных – больше половины.

Глава Согдийской области Абдурахмон Кодири обязал Комитет по делам женщин взять контроль над бездомными женщинами.

Также он обещал активистке предоставить место для организации приюта, возможно, это будет в пустующем здании бывшего тубдиспансера в районе Дегмай, что в 40 км от Худжанда. В трехэтажном доме – более сотни комнат, но помещения нуждаются в санобработке и капитальном ремонте.

Абдурахманова пытается отыскать финансирование, обращаясь в местную администрацию и международные организации.

Накануне нового года неравнодушная жительница Худжанда при поддержке офиса ОБСЕ, местных предпринимателей и бывших сотрудников Центра по правам человека организовала новогодний плов для сорока бездомных. В подарок им досталась новая зимняя одежда и обувь.