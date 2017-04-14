Валютный рынок в Таджикистане: Нацбанк успокаивает, люди не верят

Из-за слабеющего сомони в Таджикистане – инфляция и рост цен. Нацбанк обвиняет спекулянтов и паникеров, эксперты говорят о проблемах в экономике.

«Отдельные люди в массовом порядке закупают доллары США в целях получения спекулятивной выгоды», – так объясняет Нацбанк Таджикистана происходящее сегодня на валютном рынке в стране.

Курс доллара, установленный Нацбанком Таждикистана на 14 апреля, составляет 8,48 сомони, в обменных пунктах он достигает 9 сомони, но там в лучшем случае продадут 200 долларов в одни руки.

Купить американскую валюту в неограниченном количестве можно разве что у менял на черном рынке по цене от 9,5 сомони за доллар.

Обесценивание таджикской валюты ускорилось с середины февраля, к апрелю уровень падения сомони к доллару составил около 14% с начала 2017 года.

Сезонный спрос и спекулянты

Среди сопутствующих факторов, которые усиливают дефицит доллара на рынке, в Нацбанке называют сезонную необходимость в закупке семян, ГСМ и минеральных удобрений, снятие валютных вкладов клиентами кредитных организаций.

Чтобы предотвратить обесценивание сомони, регулятор рекомендует кредитным организациям продавать больше долларов, спекулянтам – меньше покупать (их еще обещают ловить и наказывать), всем остальным – не поддаваться панике и не верить слухам.

Заявление на сайте Нацбанка 7 апреля, и разъяснения, данные на сайте радио «Озоди» 13 апреля, свидетельствуют о том, что власть Таджикистана в лице Нацбанка пытается представить происходящее как явление временное, даже сезонное, с которым национальный регулятор может справиться.

Чтобы отпугнуть желающих заниматься куплей-продажей валюты, Нацбанк сообщает о возбуждении уголовных дел против 49 лиц за незаконные валютные операции с начала 2017 года и административных мерах, принятых в отношении еще 159 нарушителей.

Паника – причина или следствие?

Но «успокоительное» для валютного рынка, похоже, не сработало: сомони держит курс на падение. Эксперты предполагают, что нацвалюта упадет до 10 сомони за доллар.

Паника, спекуляции и массовое снятие валютных вкладов – явления, скорее сопутствующие уже начавшемуся обесцениванию национальной валюты.

Главными причинами происходящего на валютном рынке в Таджикистане эксперты считают неграмотные действия Нацбанка (о чем Ц-1 уже упоминал), а также несостоятельность национальной экономики.

Ведь стоимость сомони по отношению к другим валютам (а он падает не только к доллару, но и к рублю, и к евро) – показатель реальной экономической ситуации в стране, какими бы радужными ни выглядели отчеты министерств и ведомств.

Российский кризис и таджикская экономика

«Сокращается поток долларов, поступавших от трудовых мигрантов в Таджикистан», – рассказал EADaily Андрей Грозин, завотделом Центральной Азии Азии и Казахстана Института стран СНГ.

По данным эксперта, рецессия российской экономики может продолжаться достаточно долго. Таджикским мигрантам придется затянуть пояса, с учетом еще и усиления конкуренции: их соседи – кыргызы получили привилегии в России как граждане страны, вступившей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Самый надежный способ укрепления национальной валюты – увеличить объемы экспорта товаров», – рассказал сайту «Спутник» таджикистанский экономист Масъуд Собиров.

Ключевые позиции экспорта для Таджикистана – сырьевые: алюминий, золото, свинцовая и цинковая руда, хлопок-сырец, пшеница.

«Наше производство сейчас недостаточно сильно, чтобы вывести на международный рынок качественный отечественный товар», – пояснил эксперт.

Дорожает не только импорт

Все, что может сделать Нацбанк в данной ситуации, – это восполнить дефицит валюты за счет резервного фонда – «золотого запаса» республики, который истончается.

Поэтому правительству придется искусственно сдерживать инфляцию (в 2017-м обещано 7%).

Уже по итогам первого квартала уровень инфляции в потребительской сфере достиг 3,1%, пишет таджикское агентство «Азия-Плюс».

«Дорожают почти все продукты, так как практически все товары, кроме сельхозпродукции, в Таджикистане – импорт», – рассказал доктор экономических наук Нуриддин Каюмов.

Продавцы отечественных товаров вынуждены повышать цены, потому что им тоже приходится покупать подскочивший в цене импорт. Таким образом, ситуация на валютном рынке бьет по благосостоянию людей.