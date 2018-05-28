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    • Таджикистан

    Власти подарили квартиру 9-миллионному жителю Таджикистана

    Новорожденную Насибу, ставшую 9-миллионным жителем Таджикистана, обеспечили трехкомнатной квартирой в центре Душанбе.

    Ключи от квартиры матери трехмиллионного жителя Таджикистана вручили в роддоме; фото: Khovar
    Ключи от квартиры матери трехмиллионного жителя Таджикистана вручили в роддоме; фото: Khovar

    Девочка появилась на свет утром 26 мая в родильном доме № 1 города Душанбе. По данным информационного агентства «Ховар», президент РТ Эмомали Рахмон поздравил роженицу Назиру Муллоджонову и поручил своему сыну, мэру столицы Рустами Эмомали, обеспечить ее квартирой.

    Эмомали-младший выделил родителям новорожденной девочки благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре Душанбе. Имя для ребенка выбрали не случайно. Насиба в переводе с фарси означает «благополучная, с достатком».

    Таджикистан является одним из лидеров по рождаемости в Центральной Азии. Ежегодно население страны увеличивается на 2,2%, или на 200 тысяч человек. Около 33% жителей это дети в возрасте до 14 лет.

    Темы: Люди в Центральной Азии, Рустами Эмомали, Таджикистан
    Теги: население Таджикистан трехмиллионный житель
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