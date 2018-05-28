Власти подарили квартиру 9-миллионному жителю Таджикистана

Новорожденную Насибу, ставшую 9-миллионным жителем Таджикистана, обеспечили трехкомнатной квартирой в центре Душанбе.

Девочка появилась на свет утром 26 мая в родильном доме № 1 города Душанбе. По данным информационного агентства «Ховар», президент РТ Эмомали Рахмон поздравил роженицу Назиру Муллоджонову и поручил своему сыну, мэру столицы Рустами Эмомали, обеспечить ее квартирой.

Эмомали-младший выделил родителям новорожденной девочки благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре Душанбе. Имя для ребенка выбрали не случайно. Насиба в переводе с фарси означает «благополучная, с достатком».

Таджикистан является одним из лидеров по рождаемости в Центральной Азии. Ежегодно население страны увеличивается на 2,2%, или на 200 тысяч человек. Около 33% жителей – это дети в возрасте до 14 лет.