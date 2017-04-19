Власти предлагают таджикам выбирать имена из реестра

В Таджикистане издали «Реестр национальных имен», которые рекомендуется давать детям. Представители нацменьшинств вольны выбирать свои.

Таджикским родителям при регистрации ребенка в ЗАГСе предложат выбрать имя из реестра, сообщает 18 апреля агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на Министерство культуры Таджикистана.

В каталог включено более трех тысяч мужских и женских имен. Он издан тиражом десять тысяч экземпляров Министерством культуры республики по заказу Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ.

«В сборнике приводится форма написания имен на русском и английском языках, – рассказали в пресс-службе Минкульта. – Реестр национальных таджикских имен издается для возрождения культурных ценностей и сохранения национальных традиций и истории таджикского народа».

Перечень имен для реестра в течение года разрабатывал правительственный Комитет по языку и терминологии. В список внесены традиционные таджикские имена, а также имена пророков, святых, классиков и ученых. Предполагается, что предложенный реестр может дополняться в будущем.

Имя не из реестра все же разрешено

Назвать ребенка именем, которого нет в реестре, разрешается. Это подтвердил агентству Абдурахим Зулфониён, глава отдела регулирования терминологии Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана.

Чиновник добавил, что запрещается лишь давать имена, чуждые таджикской национальной культуре, и соответствующая поправка была внесена в Закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния» в марте 2016 года.

Тогда же в законе появился пункт, согласно которому в Таджикистане запретили давать имена с приставками «мулло», «халифа», «тура», «ходжа», «шайх», «вали», «охун», «амир», «суфи» – указывающими на принадлежность к разным социальным слоям.

Каталог национальных имен, издание которого сегодня обсуждается в Таджикистане, был анонсирован в соответствии с этими поправками. Он издан тиражом десять тысяч экземпляров.

Джалолиддин Рахимов, замглавы управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Минюста РТ, в прошлогоднем интервью приводил в пример таджикистанца, который хотел назвать сына Судайсом. В ЗАГСе ему ответили, что «он живет не в Саудовской Аравии, а в Таджикистане, и предложили выбрать исконно таджикское имя, например, Рустам, Сомони, Хуршед, Шамс, Азиз, Джамшедшох, Фирдавс и т. д.».

Какое имя в результате дали тому, кого хотели назвать Судайсом, – не сообщается.

Чиновник пояснял, что называть ребенка именем нетаджикского происхождения тоже не запрещено, но для этого нужно написать заявление, в котором пояснить, что они выбрали имя по собственному желанию. «Чтобы к нам не было претензий», – заключил Рахимов.

Для таджиков и нацменьшинств – разные нормы?

При этом в упомянутом законе сказано, что представителям национальных меньшинств гарантировано право называть детей в соответствии с традициями своего народа.

По данным переписи населения 2019 года, кроме таджиков (83,4%) в стране проживают этнические узбеки – 12,2%, кыргызы – 0,8%, русские – 0,5%, туркмены – 0,2%.

Если норма закона об именах касается только титульной нации, то значит ли это, что законотворцы разделяют граждан по национальному признаку?

Закон об именах предложил президент

История с именами для таджиков началась еще в 2011 году, когда президент Эмомали Рахмон призвал родителей не давать детям неблагозвучные имена. Он предложил разработать и всенародно обсудить законопроект о присвоении детям имен с учетом национальных традиций.

Кстати, образцом следования национальным традициям можно считать имена Озода, Обода и Сомони, данные тройне, родившейся прошлой осенью в Худжанде, в честь 25-летия независимости Таджикистана.

Озода в переводе с таджикского означает «Свобода», Обода – «Процветание», а Сомон получил имя в честь Исмоили Сомони – основоположника таджикской династии Сомониён VIII века. Эмомали Рахмон имена одобрил и лично вручил матери детей метрики во время своего праздничного визита в Худжанд.