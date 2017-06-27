Во сколько обошелся таджикистанцам дастархан к Ураза-Байраму

Сэкономить на угощении в честь Ураза-Байрама, как призывал президент Таджикистана, гражданам вряд ли удалось – из-за повышения цен.

26 июня в Таджикистане отметили праздник Ид ал Фитр, который знаменует окончание священного мусульманского поста в месяц Рамадан.

Накануне праздника в стране ощутимо подорожали продукты, которые считаются главными атрибутами праздничного стола.

Горячее в этот праздник подавать не обязательно (хотя многие подают), так как гости заходят ненадолго, только чтобы прочитать молитву. Зато угощения к чаю должны быть разнообразны и вкусны.

Обязательным на дастархане считается наличие сухофруктов. Они-то и обходятся дороже всего. Накануне праздников цены на сухофрукты (в основном отечественного производства) повысились в среднем на 20 сомони за килограмм (2,27 доллара США) – примерно 20-30%.

На сухофрукты и орехи – 130–160 долларов

Стоимость за один килограмм фисташек составила 100–140 сомони (11,35–15,9 доллара), кураги – в среднем 75 сомони (8,5 доллара), изюма – 70–90 сомони (8–10,2 доллара), миндаля – 90–100 сомони (10,2–11,35 доллара), косточки абрикоса – 80 сомони (9,08 доллара).

Кешью, фундук и колотый грецкий орех – от 90 до 150 сомони за один килограмм (10,2–17,02 доллара).

Чтобы купить по килограмму всех сухофруктов и хотя бы два килограмма разных видов орехов, семье нужно потратить 130–160 долларов.

Помимо набора сухофруктов на столе, как заведено, должен быть хороший выбор конфет, которые стоят от 45 до 120 сомони за килограмм (от 5,11 до 13,62 доллара), а также выпечка.

Выпечку часто готовят дома, иногда заказывают готовую, это в среднем может обойтись от 200 до 700 сомони (22,7–80 долларов), в зависимости от качества и вида выпечки. Домашняя, разумеется, стоит дешевле.

Свежие фрукты накануне праздника тоже ощутимо подорожали. Яблоки пару недель назад можно было купить за 15–16 сомони за один килограмм (1,70–1,82 доллара), теперь их продают по 25 сомони (2,85 доллара).

Килограмм груш подорожал с 20 сомони до 35 (с 2,27 до 4 долларов). Черешня и абрикосы тоже выросли в цене примерно на 70%.

Власть не в силах остановить подорожание

Овощи и фрукты в Таджикистане подорожали в среднем на 30% более месяца назад – накануне наступления мусульманского поста в конце мая.

Мэр Душанбе Рустами Эмомали пообещал контролировать цены в столице. Однако их рост не остановился даже после увольнения мэром директоров двух крупных столичных рынков – «Шохмансур» и «Дехкон».

На фоне повышения цен на продукты в Таджикистане президент страны Эмомали Рахмон накануне праздника призвал граждан быть экономными и не особо тратиться на праздничный стол.

Таджикистан – среди беднейших в мире

Таджикистан входит в число беднейших стран мира. Согласно рейтингу Американского финансового издания Global Finance «Самые богатые и бедные страны мира» (The World’s Richest and Poorest Countries), опубликованному в марте этого года, Таджикистан вошел в число 33 беднейших стран мира.

Рейтинг составлен на основе данных Всемирного банка и Международного валютного фонда по показателям ВВП на душу населения, согласно которым Таджикистан занял 157-е место среди приведенных в нем 189 стран мира.

Согласно официальным данным, средняя заработная плата в Таджикистане составляет 160 долларов. Однако жители опровергают эти данные, утверждая, что они сильно завышены, и средняя зарплата составляет не более 400 сомони (около 45 долларов).