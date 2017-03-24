Восемь особенностей Навруза в Таджикистане  

Звуки карная, дети с подснежниками, прыжки через костер и другие изюминки празднования таджикистанского Навруза, который принято гулять всю неделю.

1. О празднике оповестит най или карнай

Утро 21 марта в некоторых регионах Таджикистана принято встречать под звуки медного духового инструмента. На севере страны, в Согде и Худжанде, например, в этот день можно часто услышать громкие звуки карнаев – медных труб длиной до двух метров.

В некоторых районах Памира в предпраздничные дни на улицах появляется странник, играющий на нае – национальной флейте. Например, в Хороге его ежегодно видят в эти дни, и местным жителям нравится эта многолетняя таинственная традиция.

Звуки флейты созвучны со звуками просыпающейся природы и периодом цветения деревьев. Правда, в этом году на Памире даже Навруз был отмечен обильным снегопадом.

2. Дети и подснежники

В Согдийской области существует еще одна древняя традиция – детишки в этот день ходят по домам и разносят букеты подснежников – «бойчечак».

Вручая их хозяевам дома, они читают стихи о весне. Люди берут цветы и прикладывают к глазам – в знак благодарности богу за то, что дожили до еще одной весны. А детей благодарят за цветы всякими сладостями.

3. Прыжки через костер

Издревле в Таджикистане на Навруз разжигали костры и прыгали через них. Считалось, что таким образом человек очищается.

Позже традицию, сохранившуюся со времен зороастризма (как собственно и праздник Навруз), признали языческой и сочли неприемлемой в исламском обществе.

Хотя среди экспертов по зороастризму идут споры по поводу прыжков через костер – говорят, что огонь имел сакральное значение и прыгать через него и тогда считалось святотатством.

Тем не менее традиция эта сохранилась в Егеде – одном из районов Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Перепрыгивая через огонь, там принято приговаривать: «Твой красный цвет мой, а мой желтый — твой».

4. Генеральная уборка

На Памире Навруз имеет свою философию. Здесь он называется «Хидир айом», что переводится как «Великий праздник», которому предшествует другое мероприятие – «чидирдъед» – очищение от сажи, дату которого по своим подсчетам назначает глава общины, он же мулла – халифа.

Иногда день очищения приходится на день-два раньше Навруза, иногда совпадает с ним.

«Чидирдъед» подразумевает очищение дома, как в буквальном, так и в переносном смысле. То есть проводится генеральная уборка, из дома выносится для проветривания все, что можно вынести. В этот день можно наблюдать все горы и равнины Памира, населенные жителями, играющие яркими красками ковров и постельных принадлежностей, вынесенных на улицу.

В доме моют стены, окна, потолки и полы. Затем – черед сакрального очищения: зажигается священная трава «страхм», углы и столбы осыпают мукой, которая считается символом чистоты и достатка.

5. Поздравления и сладости

Если уборка совпадает с праздником, после нее хозяйки принимаются за готовку праздничных блюд.

Обязательно делают выпечку – специально для детей, которые по вечерам ходят по домам и поздравляют хозяев с весной.

Поздравлять принято особым образом. В дом ребятишки не заходят, только край платка забрасывают за дверь. Затем, прикрыв дверь и держа платок за другой конец, читают стихи о весне. Хозяева дома в ответ завязывают в заброшенный за дверь конец платка угощение.

Поздравлять с «хидир айомом» могут не только дети, но и взрослые, которые иногда для этого поднимаются на крышу и требуют свои «праздничные» через «рудза» – потолочное окно в памирском доме. Чего бы ни попросили в благодарность за поздравление – отказывать нельзя.

Говорят, был случай – молодой человек долго добивался руки одной девушки, но ее родители были против. Тогда он пришел к ним домой на Навруз и попросил еще раз. Родители были вынуждены согласиться.

6. Суманак – во главе праздничного стола

Традиционно на Навруз в Таджикистане готовят главное блюдо этого праздника – суманак. Это похлебка из проросших зерен пшеницы, которые толкут в ступе, затем смешивают с мукой. Варится суманак 12 часов.

В процессе приготовления, как правило, участвует много женщин, заменяющих друг друга и между делом устраивающих себе веселье: могут петь и танцевать. Суманак считается благословенной едой, а готовка его считается «савоб» – богоугодным делом. Пробуя суманак, принято загадывать желание.

Но благословенная похлебка – далеко не единственное угощение на Навруз. Обычно стол полон разных блюд. Что-то готовят для себя, что-то несут на «махфил» – торжества по случаю праздника, которые проходят практически во всех махаллях и городах.

На таких праздниках можно увидеть много народных ремесел, посмотреть национальные танцы и послушать песни.

7. В праздник красоты – лучшая одежда

Навруз – это ведь праздник красоты. Все женщины в этот день надевают свои самые лучшие наряды из атласа, адраса, чакана. Национальные головные уборы – токи – тоже в тренде в этот день.

8. Козлодрание и другие состязания

Мужчины в этот праздник устраивают различные состязания. Самым популярным считается «бузкаши» – козлодрание.

Суть в том, что наездники на лошадях должны на ходу схватить тушу обезглавленного козла и донести до финиша. Битва за тушку бывает сложной для участников и зрелищной для зрителей, поэтому в конце победителя ждет крупный приз.

Вторым по популярности состязанием считается «гуштингири» – национальный вид единоборства, на который съезжаются самые знатные таджикские богатыри.