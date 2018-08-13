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    Впервые за 20 лет Эмомали Рахмон едет в Узбекистан с государственным визитом

    17 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет в Ташкент с государственным визитом. В повестке дня – вопросы безопасности, экономики и распределения водных ресурсов.

    Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев; фото: пресс-служба президента РТ
    Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев; фото: пресс-служба президента РТ

    По данным Kun.uz, 17 августа в честь Рахмона в Ташкенте пройдет концерт с участием узбекских и таджикских артистов. 18 августа президент РТ в сопровождении лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева прибудет в Самарканд.

    Таджикское издание «Азия Plus» сообщает, что по итогам переговоров ожидается подписание 23 межправительственных соглашений. В частности, документы о стратегическом партнерстве, полной демаркации и делимитации границ.

    В Центре постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук считают, что лидеры двух стран должны закрыть водный спор и обсудить «афганский вопрос».

    В 1998 году Рахмон в последний раз посещал Узбекистан с государственным визитом. С тех пор отношения между странами переживали кризис вплоть до осени 2016 года, когда у власти в РУз встал нынешний президент Шавкат Мирзиёев.

    Темы: Таджикистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон
    Теги: визит Узбекистан Шавкат Мирзиеев Эмомали Рахмон
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