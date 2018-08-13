Впервые за 20 лет Эмомали Рахмон едет в Узбекистан с государственным визитом

17 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет в Ташкент с государственным визитом. В повестке дня – вопросы безопасности, экономики и распределения водных ресурсов.

По данным Kun.uz, 17 августа в честь Рахмона в Ташкенте пройдет концерт с участием узбекских и таджикских артистов. 18 августа президент РТ в сопровождении лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева прибудет в Самарканд.

Таджикское издание «Азия Plus» сообщает, что по итогам переговоров ожидается подписание 23 межправительственных соглашений. В частности, документы о стратегическом партнерстве, полной демаркации и делимитации границ.

В Центре постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук считают, что лидеры двух стран должны закрыть водный спор и обсудить «афганский вопрос».

В 1998 году Рахмон в последний раз посещал Узбекистан с государственным визитом. С тех пор отношения между странами переживали кризис вплоть до осени 2016 года, когда у власти в РУз встал нынешний президент Шавкат Мирзиёев.