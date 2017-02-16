Всемирный банк рекомендует Таджикистану срочно создавать рабочие места

В докладе Всемирного банка, опубликованном 14 февраля, говорится, что 40% таджикской молодежи нигде не работают и не учатся.

В цифрах, приведенных исследователями, содержится ответ на вопрос, почему все трудоспособные граждане Таджикистана стремятся уехать в Россию: население страны увеличивается гораздо быстрее, чем развивается экономика.

В документе «Диагностика рабочих мест в Республике Таджикистан: Стратегическая программа для создания рабочих мест» сообщается, что властям Таджикистана необходимо срочно заняться обеспечением рабочих мест для быстрорастущего населения страны.

Население растет быстрее экономики

В 2003–2013 годах ВВП увеличивался в среднем на 7,2% в год, занятость – лишь на 2,1%.

Трудоспособного населения в возрасте 15–64 лет стало больше примерно в полтора раза: с 3,31 миллиона человек в 2000 году до 5,23 миллиона человек в 2015-м.

Население Таджикистана и впредь будет увеличиваться быстрыми темпами. Аналитики ООН прогнозируют в республике демографический рост до 11,2 млн человек 2030 году.

В итоге сегодня 40% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет ничем не заняты: не работают и не учатся. Если власти не обеспечат создание рабочих мест для граждан в своей стране, им придется пополнять ряды трудовых мигрантов – в первую очередь в России.

По официальным данным, в трудовой миграции находятся 800 тысяч таджикистанцев в возрасте от 18 до 55 лет, по неофициальным – около двух миллионов.

По разным оценкам, доля денежных переводов из России составляет 25–40% ВВП Таджикистана – это один из самых высоких в мире показателей зависимости экономики страны от трудовой миграции.

Всё больше девушек без образования

Сегодня большинство работающего в Таджикистане населения занято низкоквалифицированным трудом, зачастую это сезонные или временные рабочие места. Сложнее с вакансиями для женщин: число официально занятых из них в Таджикистане в 2013 году составляло всего 27% рабочего населения. Им все чаще приходится выполнять неоплачиваемую домашнюю работу, то есть быть домохозяйками.

Эксперты считают эту тенденцию негативной, особенно с учетом того, что все больше девушек не получают даже среднего образования.

На сегодняшний день около 80% взрослых людей в Таджикистане (старше 25 лет) имеют как минимум среднее образование, но, похоже, через несколько лет их будет гораздо меньше.

Сложно создать свой бизнес

Еще один тревожный звонок: малое количество желающих начинать свой бизнес в стране – потенциальных предпринимателей всего 11,8%. При этом тех, кто работает наемным сотрудником в частном бизнесе, тоже немного – всего 13% от всех трудоустроенных.

Создать собственный бизнес, а значит, и рабочие места в стране – тоже довольно проблематично из-за большой налоговой нагрузки и постоянных проверок контролирующих органов. На налоги в Таджикистане уходит около 65% прибыли.

«К нам обратились примерно 35 европейских компаний и организаций. Они пожаловались на постоянные проверки финансовых инспекций и большие налоги, а многие предприниматели намерены покинуть таджикский рынок», – цитирует Сentralasian.org Хидоята Бишчевича, главу представительства Европейского союза в Таджикистане.

На сайте Всемирного банка сообщается, что доклад был представлен госструктурам Таджикистана, которые отвечают за данную сферу.

Сделают ли выводы из услышанного в Минэкономразвития Таджикистана – время покажет.