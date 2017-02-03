За 45 минут полета из Душанбе в Ташкент – 150 долларов

В таджикской столице объявлена цена билетов на первый регулярный авиарейс в столицу Узбекистана. Половина стоимости – аэропортовый сбор.

Таджикский частный авиаперевозчик «Сомон Эйр» с 1 февраля объявил о продаже билетов на рейс Душанбе – Ташкент. Первый регулярный рейс в Узбекистан состоится 20 февраля.

Из Таджикистана воздушное судно вылетит в 10.00 по местному времени и приземлится в столице Узбекистана через 45 минут. Узбекистан борт покинет в 12.00 по ташкентскому времени.

В зимний период столицы двух государств будет связывать один рейс (в понедельник), в летний – два (в понедельник и четверг).

76 долларов за пассажира

Стоимость билета в одну сторону – 1164 сомони, что эквивалентно 150 долларам. Дороговизну билетов в «Сомон Эйр» связали с высокими аэропортовыми сборами в Международном аэропорту имени Ислама Каримова. За обслуживание одного пассажира в ташкентской воздушной гавани требуют 76 долларов.

В Таджикистане намерены просить узбекских коллег о введении скидок для «Сомон Эйр».

Как сообщает «Озодлик», этот вопрос будет обсуждаться 10 февраля на встрече руководителей перевозчиков в Ташкенте.

Из Душанбе в Алматы – вдвое дешевле

Расстояние между Душанбе и Ташкентом по прямой составляет 306 км. До казахстанского Алматы от столицы Таджикистана, для сравнения, – 859 км. При этом стоимость авиабилетов «Сомон Эйр» в Алматы – от 87 евро, из которых только 7 евро приходится на аэропортовые сборы.

Узбекский национальный авиаперевозчик «Узбекистон хаво йуллари» пока не продает билеты на рейс Ташкент – Душанбе.

Об этом Ц-1 рассказали в «Авиакассе на Дархане». В авиакомпании этот вопрос пока на стадии утверждения руководства.

Что любопытно, 300-километровый авиарейс из Ташкента в Самарканд обходится клиентам «Узбекистон хаво йуллари» от 88 тыс. сумов (около 13 долларов по курсу «черного рынка»).

Доставкой пассажиров в Ташкент в пределах Центральной Азии занимается казахстанская Air Astana. Стоимость билетов на рейс Алматы – Ташкент – около 100 долларов. На аэропортовые сборы приходится не больше 30 долларов. Такие же налоги платят пассажиры российских авиакомпаний, летающих в узбекскую столицу.

Почему обслуживание пассажиров, прибывших из Душанбе, обходится значительно дороже, – неизвестно.

Разрыв и примирение

Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном прервалось в 1993 году в связи с началом гражданской войны в Таджикистане. В советское время самолеты между крупнейшими городами республик летали по несколько раз в сутки.

Восстановление авиасообщения между Душанбе и Ташкентом связывают с потеплением межгосударственных отношений после прихода к власти нового лидера – Шавката Мирзиёева.

Ожидается, что в ближайшее время будет упрощен визовый режим между странами и увеличен товарооборот.