Зачем в РТ вернулся один из руководителей запрещенной ПИВТ?

Саид Иброхим Назар, член Политсовета запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), вернулся на Родину.

Первым об этой новости на своей странице в Фейсбуке сообщил Дододжони Атовуллоев – один из лидеров таджикской оппозиции за рубежом.

Сегодня эту информацию Ц-1 подтвердила в Душанбе супруга Саид Иброхима Назара.

По ее словам, муж вернулся в прошлый четверг, и ей не известны мотивы его возвращения в Душанбе.

26 сентября 2015 года ПИВТ по решению Верховного суда Таджикистана была запрещена в стране как экстремистско-террористическая партия.

Этому событию предшествовал неудавшийся мятеж, организованный 4 сентября экс-замминистра обороны страны Абдухалимом Назарзода, в организации и финансировании которого власти обвинили ПИВТ.

16 сентября того же года все члены Высшего политсовета данной партии были арестованы.

Судебный процесс над 13 членами Высшего политсовета ПИВТ, завершившийся 2 июня этого года, приговорил двух заместителей лидера партии Мухиддина Кабири – Саидумара Хусайни и Махмадали Хаита – к пожизненному заключению, остальные получили срок от 18 до 28 лет.

Саид Иброхим Назар с 2015 года проживал в Иране, поэтому его возвращение в Таджикистан стало причиной всевозможных слухов.

Эксперты не исключают, что власти заинтересованы в восстановлении статуса ПИВТ под руководством Саид Иброхима Назара.