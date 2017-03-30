Законна ли награда Махмадсаида Убайдуллоева?

Россия удостоила высокой награды бывшего мэра Душанбе и спикера верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаида Убайдуллоева вопреки запрету – что это значит?

В рамках проходившей 27 марта в Санкт-Петербурге весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко встретилась со своим таджикским коллегой, спикером верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым.

На встрече была обсуждена деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также взаимодействие парламентов России и Таджикистана на двустороннем уровне.

«Запретный» орден

Одним из итогов двусторонней встречи глав парламентов стало награждение Убайдуллоева почетным знаком Совета Федерации «За развитие парламентаризма».

Валентина Матвиенко, объясняя мотивацию этого награждения, отметила, что делегация Таджикистана принимает самое активное участие в деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Примечательно, что вручение награды спикеру и экс-мэру столицы Таджикистана проходило через некоторое время после того, как в СМИ официально были опубликованы новые поправки в Закон «О государственной службе», внесенные еще в феврале, запрещающие таджикским чиновникам принимать награды от представителей иностранных государств.

Награждающему государству впредь, согласно таджикскому законодательству, необходимо согласовать свое решение с президентом республики.

Поэтому новость о награждении Убайдуллоева стала весьма резонансной в таджикском обществе.

Поправки, снимающие «иммунитет»

Кроме того, сам факт внесения поправок в Закон «О государственной службе» многие связывали с вручением Убайдуллоеву предыдущего ордена Дружбы от имени президента России Владимира Путина.

Некоторые источники, близкие к властным кругам в Таджикистане, сообщали, что орден Дружбы от имени президента России был вручен Убайдуллоеву в качестве скрытого иммунитета и пролоббирован в Москве экс-мэром российской столицы Юрием Лужковым, который по совместительству состоит в приятельских отношениях с бывшим градоначальником Душанбе.

Другие говорили о том, что отношение президента Таджикистана к его ближайшему соратнику изменилось именно потому, что последний получил награду без его ведома.

В январе Убайдуллоев был снят с должности мэра Душанбе, а на этот пост был назначен сын президента Рустами Эмомали.

Так или иначе, новый законопроект направлен на усиление контроля над взаимодействием таджикских госслужащих высшего ранга с иностранными государствами, а значит, раздражение по поводу сближения Убайдуллоева с российской политической элитой имело место быть.

Эксперты расходятся во мнении о законности

Если так, то напрашивается вопрос о том, насколько законным является награждение спикера верхней палаты парламента уже после изменения Закона «О госслужащих» в Таджикистане?

Заместитель председателя Социал-Демократической партии Таджикистана Шокир Хакимов в интервью Ц-1 говорит, что на самом деле не исключено, что вопрос предварительно согласован с президентом Таджикистана.

«Особенность текущего момента такова, что Убайдуллоев не заинтересован в неадекватном отношении со стороны главы государства», – считает Хакимов.

В то же время он выражает сомнение по поводу возможного уведомления Душанбе из Москвы, поскольку пресс-служба верхней палаты таджикского парламента не распространила никакой информации по этому поводу.

Замглавы таджикских социал-демократов допускает мысль о том, что российская сторона сочла необязательным соблюсти норму указанного закона, так как Убайдуллоев занимает вторую должность во властной иерархии Таджикистана.

Иную точку зрения по поводу законности врученной награды высказал российский политолог и юрист Николай Николаев.

По его словам, согласование наград иностранных государств по линии МИД является общепринятой нормой в любом государстве.

Однако в данном случае почетный знак Совета Федерации России не считается государственной, а является ведомственной и вручается как символ уважения или обмен своими знаками.

«Поэтому лицо, награжденное этим ведомственным знаком отличия, может не уведомлять Администрацию президента. И со стороны Совета Федерации необязательно выполнять такие требования перед Таджикистаном», – заключает эксперт.

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана