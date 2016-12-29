Запрещенный праздник: как таджикистанцы гуляют Новый год

Новогодние посиделки в Таджикистане запрещены законом, но это не мешает гражданам республики с размахом гулять корпоративы, покупать и получать подарки.

В Таджикистане с 2009 года на законодательном уровне запрещено проводить новогодние посиделки, корпоративные вечеринки или застолья.

Нарушителя статьи Закона «Об упорядочении традиций и мероприятий» ожидает штраф от 300 долларов, юридическому лицу придется заплатить тысячу, чиновнику – попрощаться с креслом.

С прошлого года также запрещены любые застолья и чаепития в образовательных учреждениях.

Гуляют и чиновники

Однако таджикистанцы все равно празднуют – вопреки запретам.

К примеру, более двухсот сотрудников хукумата Согдийской области на прошлой неделе устроили корпоративную вечеринку в ресторане «Истирохат».

Среди праздновавших были и те, кто обязан следить за упомянутым выше законом о соблюдении традиций.

Стоимость празднования Нового года в «Бухаре» – одном из самых дорогих ресторанов в Душанбе – 50 долларов на человека (без учета спиртного, но с учетом живой музыки и развлекательной программы).

«Мы провели свой корпоратив в ресторане «Камоли Орзу», 50 человек, скидывались по 15 долларов. Владелец ресторана певец Хасани Камол пел вживую вместе с семьей» – говорит Наргис, жительница Худжанда.

30 долларов за человека

Средняя цена праздника в столичных ресторанах – 30 долларов с одного гостя. Клиентов завлекают объявлениями об интересной программе.

Иногда за живую музыку нужно платить отдельно. К примеру, в худжандском кафе «Хушбахти» это стоит 77 долларов в час.

Можно пригласить и Деда Мороза со Снегурочкой – 40 долларов в час. В среднем в Худжанде цены несильно отстают от столичных: примерно в десяти заведениях города сообщили, что стоимость посиделок в новогоднюю ночь – 25–30 долларов на человека. При этом места еще надо поискать.

«Извините, мы заняты до вечера 31-го» – говорит администратор ресторана «Дусти-Амирхон», где питание без алкоголя и живой музыки стоит 20 долларов.

Самые шикарные корпоративы провели сотрудники сотовых компаний и частных банков.

В некоторых организациях корпоративы проводят с условием, что половину расходов сотрудники оплачивают сами.

Новогодние корпоративные вечера, праздничные застолья проводят не только организации или учреждения, но и собираются друзья, родственники, одноклассники… Один человек может три дня подряд гулять в ресторанах в разных компаниях и здорово потратиться.

Подарки для чиновников и налоговиков

Предпринимателям в Таджикистане обычно приходится раскошеливаться не только на подарки родным и близким, но и готовить их для детей сотрудников налоговых, пожарных и прочих госорганов.

«Мне поручили подготовить подарок лично для начальника санэпидстанции стоимостью не менее 50 долларов», – говорит бизнесмен из Гафурова (фамилию, по понятным причинам, просит не указывать).

«Я вызвался купить подарки для детских домов, – рассказывает другой предприниматель, из Бустона, – а меня теперь принуждают купить еще 50 штук для детей сотрудников администрации города».

Корреспондент Ц-1 стал свидетелем, как трое женщин в магазине «Анис» выбирали подарок стоимостью примерно в 90 долларов. «Главному судье не подобает делать подарки дешевле – это неэтично», – убеждала своих спутниц одна из покупательниц.

Новогодний вечер – дома

Вечер 31-го в Таджикистане, как и везде, где празднуют Новый год, чаще всего проводят в кругу семьи.

Традиционный плов в этот день не готовят. Коронные новогодние блюда: шашлыки, кебаб, манты. И, конечно же, салат оливье.

Мясо на базарах в предпраздничные дни дорожает до 6 долларов за килограмм, в провинциях от 4 долларов. Килограмм масла – 1,6 доллара. Оливье тоже можно купить в готовом виде – 3 доллара за килограмм. Ананасы продают по 5 долларов за штуку, во столько же обойдется один килограмм бананов.

Накануне Нового года в три смены работают кондитерские цеха – многие заказывают сладости на праздник. Средняя цена торта – 8 долларов.

В Согдийской области 29–30 декабря проходят ярмарки, на которых можно купить продукты на 25–30% дешевле.

Кроме продуктов и угощений, к Новому году таджикистанцы тратятся на праздничную одежду, прически, покупают дорогие подарки для близких.

По официальным данным, более половины таджикистанцев живут за чертой бедности. Большинство находятся в трудовой миграции. В соцсетях критикуется сегодняшняя экономическая ситуация страны. Однако, судя по очередям в ресторанах и магазинах, «черт не такой уж черный, как его описывают».