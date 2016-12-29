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    Запрещенный праздник: как таджикистанцы гуляют Новый год

    Новогодние посиделки в Таджикистане запрещены законом, но это не мешает гражданам республики с размахом гулять корпоративы, покупать и получать подарки.

    Корпоративное застолье в душанбинском ресторане; фото:Ц-1
    Корпоративное застолье в душанбинском ресторане; фото:Ц-1

    В Таджикистане с 2009 года на законодательном уровне запрещено проводить новогодние посиделки, корпоративные вечеринки или застолья.

    Нарушителя статьи Закона «Об упорядочении традиций и мероприятий» ожидает штраф от 300 долларов, юридическому лицу придется заплатить тысячу, чиновнику – попрощаться с креслом.

    С прошлого года также запрещены любые застолья и чаепития в образовательных учреждениях.

    Гуляют и чиновники

    Однако таджикистанцы все равно празднуют – вопреки запретам.

    К примеру, более двухсот сотрудников хукумата Согдийской области на прошлой неделе устроили корпоративную вечеринку в ресторане «Истирохат».

    Среди праздновавших были и те, кто обязан следить за упомянутым выше законом о соблюдении традиций.

    Стоимость празднования Нового года в «Бухаре» – одном из самых дорогих ресторанов в Душанбе – 50 долларов на человека (без учета спиртного, но с учетом живой музыки и развлекательной программы).

    «Мы провели свой корпоратив в ресторане «Камоли Орзу», 50 человек, скидывались по 15 долларов. Владелец ресторана певец Хасани Камол пел вживую вместе с семьей» – говорит Наргис, жительница Худжанда.

    30 долларов за человека

    Средняя цена праздника в столичных ресторанах – 30 долларов с одного гостя. Клиентов завлекают объявлениями об интересной программе.

    Иногда за живую музыку нужно платить отдельно. К примеру, в худжандском кафе «Хушбахти» это стоит 77 долларов в час.

    Можно пригласить и Деда Мороза со Снегурочкой – 40 долларов в час. В среднем в Худжанде цены несильно отстают от столичных: примерно в десяти заведениях города сообщили, что стоимость посиделок в новогоднюю ночь – 25–30 долларов на человека. При этом места еще надо поискать.

    «Извините, мы заняты до вечера 31-го» – говорит администратор ресторана «Дусти-Амирхон», где питание без алкоголя и живой музыки стоит 20 долларов.

    Самые шикарные корпоративы провели сотрудники сотовых компаний и частных банков.

    В некоторых организациях корпоративы проводят с условием, что половину расходов сотрудники оплачивают сами.

    Новогодние корпоративные вечера, праздничные застолья проводят не только организации или учреждения, но и собираются друзья, родственники, одноклассники… Один человек может три дня подряд гулять в ресторанах в разных компаниях и здорово потратиться.

    Подарки для чиновников и налоговиков

    Предпринимателям в Таджикистане обычно приходится раскошеливаться не только на подарки родным и близким, но и готовить их для детей сотрудников налоговых, пожарных и прочих госорганов.

    Новогодний подарок за 20 долларов; фото:Ц-1
    Новогодний подарок за 20 долларов; фото:Ц-1

    «Мне поручили подготовить подарок лично для начальника санэпидстанции стоимостью не менее 50 долларов», – говорит бизнесмен из Гафурова (фамилию, по понятным причинам, просит не указывать).

    «Я вызвался купить подарки для детских домов, – рассказывает другой предприниматель, из Бустона, – а меня теперь принуждают купить еще 50 штук для детей сотрудников администрации города».

    Корреспондент Ц-1 стал свидетелем, как трое женщин в магазине «Анис» выбирали подарок стоимостью примерно в 90 долларов. «Главному судье не подобает делать подарки дешевле – это неэтично», – убеждала своих спутниц одна из покупательниц.

    Новогодний вечер – дома

    Вечер 31-го в Таджикистане, как и везде, где празднуют Новый год, чаще всего проводят в кругу семьи.

    Традиционный плов в этот день не готовят. Коронные новогодние блюда: шашлыки, кебаб, манты. И, конечно же, салат оливье.

    Главная площадь Худжанда, где каждый день проходят новогодние мероприятия; фото: Ц-1
    Главная площадь Худжанда, где каждый день проходят новогодние мероприятия; фото: Ц-1

    Мясо на базарах в предпраздничные дни дорожает до 6 долларов за килограмм, в провинциях от 4 долларов. Килограмм масла – 1,6 доллара. Оливье тоже можно купить в готовом виде – 3 доллара за килограмм. Ананасы продают по 5 долларов за штуку, во столько же обойдется один килограмм бананов.

    Накануне Нового года в три смены работают кондитерские цеха – многие заказывают сладости на праздник. Средняя цена торта – 8 долларов.

    Самый дешевый праздничный торт в Худжанде; фото:Ц-1
    Самый дешевый праздничный торт в Худжанде; фото:Ц-1

    В Согдийской области 29–30 декабря проходят ярмарки, на которых можно купить продукты на 25–30% дешевле.

    Кроме продуктов и угощений, к Новому году таджикистанцы тратятся на праздничную одежду, прически, покупают дорогие подарки для близких.

    По официальным данным, более половины таджикистанцев живут за чертой бедности. Большинство находятся в трудовой миграции. В соцсетях критикуется сегодняшняя экономическая ситуация страны. Однако, судя по очередям в ресторанах и магазинах, «черт не такой уж черный, как его описывают».

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Традиции Центральной Азии
    Теги: Новый год Таджикистан
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