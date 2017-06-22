Запрет на въезд в Россию из-за ВИЧ-инфекции можно обжаловать

На сегодняшний день около пяти тысяч граждан Таджикистана пожизненно лишены права въезда на территорию РФ из-за инфекционных болезней – эксперты советуют судиться.

Опасные инфекции – ВИЧ, туберкулез, гепатит – были обнаружены у таджикистанцев во время их пребывания в России.

О пожизненном запрете въезда в Россию людей, имеющих опасные инфекционные болезни, стало известно на прошлой неделе из заявления, сделанного сотрудником таджикской миграционной службы Дустмурода Умбарова национальному информагентству Таджикистана «Ховар».

Российская правозащитница Валентина Чупик в комментарии Ц-1 говорит, что подобное правило действует во многих странах, однако отмечает, что запрет может быть оспорен в судебном порядке.

Чупик советует мигрантам, оказавшимся в такой ситуации, обращаться в Конституционный суд РФ и добиваться отмены решения о признании «нежелательным иностранцем». Она предупреждает: суд может продлиться минимум год, а то и два. Наличие родственников в России сократит сроки рассмотрения дела.

«Обращаю внимание: высылка таких лиц, если они уже находятся в России, антиконституционна. Признание такого иностранца нежелательным встречается, но тоже является антиконституционным», – подчеркивает правозащитница.

Мигранты будут скрывать болезни

Жанин Вилдсхут, программный директор AFEW Интернешнл (Нидерланды), гуманитарной организации, работающей в сфере общественного здравоохранения, называет недопуск в страну таких людей незаконным и считает, что это приведет к попыткам скрыть заболевание.

«Запрет на въезд по признаку здоровья – нарушение прав этих людей. Подобные ограничения приводят только к большему вреду: инфицированные будут избегать анализов, создавая угрозу распространения болезней. Те же, кто получает лечение, не представляют угрозу для общественного здравоохранения», – говорит Жанин.

Представительница AFEW считает, что Россия должна проявлять заботу о трудовых мигрантах, которые, помогая своим семьям, работают и на российскую экономику.

«Вместо того чтобы стигматизировать людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, следует уделять больше внимания профилактике этих заболеваний», – говорит наша собеседница.

Амнистия не коснулась больных

По данным таджикских властей, на сегодняшний день запрет на въезд в РФ действует для 151 тыс. таджикских граждан.

С 25 марта по 24 апреля текущего года в России была объявлена амнистия для трудовых мигрантов из Таджикистана, по итогам которой запрет был снят для 106 тысяч таджикских граждан. Носителей опасных инфекций амнистия не коснулась.

О высокой заболеваемости ВИЧ и туберкулезом среди таджикских мигрантов в России говорят давно.

Еще в 2011 году главный санврач РФ Геннадий Онищенко предполагал введение временного запрета на трудовую миграцию из Таджикистана по этой причине «до решения вопроса о создании там хотя бы минимальных условий здравоохранения».

Распространение инфекций в ЦА

Число людей в Таджикистане, живущих с ВИЧ, по оценкам за 2016 год, составило 6253 человека – 74,9 на 100 тысяч населения – таковы данные пресс-центра Минздрава республики.

По скорости распространения этой инфекции среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2017 год упомянуто, что на 100 тысяч населения, по данным за 2015 год, в Таджикистане зафиксировано 33 новых случая заражения ВИЧ. В Казахстане – 36, в Кыргызстане 28, в Узбекистане – всего два.

Уровень заболеваемости туберкулезом в Таджикистане – тоже невысокий по сравнению с другими центральноазиатскими странами. По данным доклада ВОЗ за 2017 год, на 1000 населения в Таджикистане – 87 случаев заболевания. Для сравнения: в Кыргызстане – 144, в Казахстане – 89, в Узбекистане – 79, в Туркменистане – 70.