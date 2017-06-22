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    • Таджикистан

    Запрет на въезд в Россию из-за ВИЧ-инфекции можно обжаловать

    На сегодняшний день около пяти тысяч граждан Таджикистана пожизненно лишены права въезда на территорию РФ из-за инфекционных болезней – эксперты советуют судиться.

    Таджикистанцам с опасными инфекциями въезд в Россию запрещен; фото: ritmeurasia.org
    Таджикистанцам с опасными инфекциями въезд в Россию запрещен; фото: ritmeurasia.org

    Опасные инфекции – ВИЧ, туберкулез, гепатит – были обнаружены у таджикистанцев во время их пребывания в России.

    О пожизненном запрете въезда в Россию людей, имеющих опасные инфекционные  болезни, стало известно на прошлой неделе из заявления, сделанного сотрудником таджикской миграционной службы Дустмурода Умбарова национальному информагентству Таджикистана «Ховар».

    Российская правозащитница Валентина Чупик в комментарии Ц-1 говорит, что подобное правило действует во многих странах, однако отмечает, что запрет может быть оспорен в судебном порядке.

    Чупик советует мигрантам, оказавшимся в такой ситуации, обращаться в Конституционный суд РФ и добиваться отмены решения о признании «нежелательным иностранцем». Она предупреждает: суд может продлиться минимум год, а то и два. Наличие родственников в России сократит сроки рассмотрения дела.

    «Обращаю внимание: высылка таких лиц, если они уже находятся в России, антиконституционна. Признание такого иностранца нежелательным встречается, но тоже является антиконституционным», – подчеркивает правозащитница.

    Мигранты будут скрывать болезни

    Жанин Вилдсхут, программный директор AFEW Интернешнл (Нидерланды), гуманитарной организации, работающей в сфере общественного здравоохранения, называет недопуск в страну таких людей незаконным и считает, что это приведет к попыткам скрыть заболевание.

    «Запрет на въезд по признаку здоровья – нарушение прав этих людей. Подобные ограничения приводят только к большему вреду: инфицированные будут избегать анализов, создавая угрозу распространения болезней. Те же, кто получает лечение, не представляют угрозу для общественного здравоохранения», – говорит Жанин.

    Представительница AFEW считает, что Россия должна проявлять заботу о трудовых мигрантах, которые, помогая своим семьям, работают и на российскую экономику.

    «Вместо того чтобы стигматизировать людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, следует уделять больше внимания профилактике этих заболеваний», – говорит наша собеседница.

    Амнистия не коснулась больных

    По данным таджикских властей, на сегодняшний день запрет на въезд в РФ действует для 151 тыс. таджикских граждан.

    С 25 марта по 24 апреля текущего года в России была объявлена амнистия для трудовых мигрантов из Таджикистана, по итогам которой запрет был снят для 106 тысяч таджикских граждан. Носителей опасных инфекций амнистия не коснулась.

    О высокой заболеваемости ВИЧ и туберкулезом среди таджикских мигрантов в России говорят давно.

    Еще в 2011 году главный санврач РФ Геннадий Онищенко предполагал введение временного запрета на трудовую миграцию из Таджикистана по этой причине «до решения вопроса о создании там хотя бы минимальных условий здравоохранения».

    Распространение инфекций в ЦА

    Число людей в Таджикистане, живущих с ВИЧ, по оценкам за 2016 год, составило 6253 человека – 74,9 на 100 тысяч населения – таковы данные пресс-центра Минздрава республики.

    По скорости распространения этой инфекции среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан.

    В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2017 год упомянуто, что на 100 тысяч населения, по данным за 2015 год, в Таджикистане зафиксировано 33 новых случая заражения ВИЧ. В Казахстане – 36, в Кыргызстане 28, в Узбекистане – всего два.

    Уровень заболеваемости туберкулезом в Таджикистане – тоже невысокий по сравнению с другими центральноазиатскими странами. По данным доклада ВОЗ за 2017 год, на 1000 населения в Таджикистане – 87 случаев заболевания. Для сравнения: в Кыргызстане – 144, в Казахстане – 89, в Узбекистане – 79, в Туркменистане – 70.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Туберкулез
    Теги: AFEW Валентина Чупик ВИЧ въезд гепатит запрет мигранты права мигрантов Россия Таджикистан туберкулез
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