Женщин Таджикистана призывают носить национальные платки

Комитет по делам женщин и семьи Таджикистана отрицает принудительное снятие хиджаба с женщин. Мол, речь идет о желании видеть их в своих национальных платках.

«Это неправда», – говорит представитель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Сабохат Мамадалиева, отвечая на вопрос Ц-1 о принудительном снятии с женщин религиозного головного покрытия – хиджаба.

По ее словам, речь идет лишь о пропаганде таджикского национального одеяния для женщин, которое, также как исламский хиджаб, предполагает покрытие головы.

«Мы учим носить платки с национальным орнаментом, таджички должны носить свои одежды», – выражает свою убежденность Мамадалиева.

Информацию о том, что группы сотрудников милиции в Согдийской области, на севере Таджикистана, подвергают женщин принудительному раздеванию на публике, порой силой сдирая с них хиджаб, она категорично опровергла.

«Эта была акция по предупреждению… – с некой заминкой продолжает Мамадалиева, – мы занимаемся предотвращением насилия против женщин». А затем более категорично заявила, что все сообщения о подобном обращении с женщинами являются «неправдой».

«Женишься на ней?»

Женщины в Таджикистане рассказывают другие истории. Две жительницы Душанбе, мать и дочь, 5 июля оказались свидетелями шокирующей, по их словам, сцены в городской поликлинике номер 4.

Среди посетителей медучреждения была семья: муж с женой и ребенком. Женщина была в религиозном одеянии никаб, с полностью закрытым лицом.

Вдруг группа людей, душанбинцы называют ее «спецгруппой», начала требовать от женщины, чтобы она открыла лицо.

Муж пытался возразить, что его религиозные убеждения не позволяют его жене ходить открытой, в противном случае он должен будет развестись с ней.

«Если я ее оставлю, женишься на ней?» – спросил он мужчину из спецгруппы. После этого, по словам очевидцев, его куда-то увели.

На следующий день семья снова пришла в поликлинику, всем ее сотрудникам бросилось в глаза, что лицо женщины было уже открытым, платок был повязан на таджикский манер назад, а ее муж выглядел подавленным.

Инцидент у цирка

Жительница Худжанда, столицы Согдийского района, носящая хиджаб, рассказала Ц-1, как в апреле на нее напала целая группа милиционеров, когда она с семьей пришла на выступление гастролировавшего там Московского цирка.

«Я дралась почти с 20 милиционерами», – говорит она. С того времени она проживает в столице, где, по ее словам, обстановка немного толерантнее.

«Но многие женщины были вынуждены снять хиджаб, – рассказывает она. – Некоторые взамен стали надевать таджикские траурные одежды, которые напоминают мусульманское одеяние».

По словам наблюдателей, в Таджикистане антихиджабные кампании в стране проходят на протяжении многих лет. Ранее хиджабы запретили в вузах и школах страны, а также в госучреждениях.

Помимо запрета на ношение хиджаба в Таджикистане молодым мужчинам запрещено носить длинную бороду, что также считается одним из внешних атрибутов ислама для его последователей в Таджикистане.

Кроме того, таджикские власти официально запретили называть детей арабскими и религиозными именами.