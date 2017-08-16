Азиада-2017 в Ашхабаде: пять ключевых изменений в стране

За месяц до старта Азиады в столице Туркменистана бюджетники сбрасываются на ее проведение, туристам отказывают в визах, старые машины попали под запрет и другое…

Азиада-2017, или V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, пройдет в столице Туркменистана Ашхабаде с 17 по 27 сентября.

Для проведения Игр в городе построили стадион и городок для проживания спортсменов.

В Азиаде заявлено участие 62 государств Азии и Океании.

Официальное открытие Игр состоится 15 сентября. Цена билета стартует от 50 манатов (7,1 доллара США по курсу черного рынка), а ВИП-места продают по 500 манатов (71 доллар).

Недорогие билеты пока доступны на все соревнования: за состязаниями по боулингу можно будет понаблюдать всего за 7 манатов (1 доллар).

Ц-1 собрал список изменений, с которыми пришлось столкнуться жителям страны и туристам из-за проведения спортивных состязаний.

1. Ашхабад стал закрытым городом

В столицу Туркменистана стало сложно въехать жителям из областей. Теперь туркменистанцам из регионов приходится оставлять свой автомобиль с иногородними номерами на стоянке и продолжать путешествие на автобусе.

Запрет на въезд касается и такси. Жители других городов жалуются, что машины можно оставлять всего на двух парковках, а потом еще более часа толпиться, чтобы попасть в переполненный автобус.

Также по Ашхабаду запрещено передвигаться на старых автомобилях, поэтому на штрафплощадках столицы – сотни древних «Жигулей».

2. Массовые перестройки города и окрестностей

Для проведения спортивных состязаний в Ашхабаде построен олимпийский комплекс стоимостью 5 млрд долларов США и новый международный аэропорт стоимостью 2 млрд долларов.

Для строительства инфраструктуры пришлось снести тысячи жилых домов. Жители поселка Чоганлы жаловались, что им самим пришлось разрушать дома и выкорчевывать фруктовые сады. Они даже призывали объявить бойкот Азиаде.

Под снос пошли городские районы «Гажа» и «Хитровка», в которых проживали десятки тысяч человек, а также поселок Шор.

3. Взносы на проведение Азиады

Туркменские власти завершают подготовку к Азиаде-2017 на фоне экономического кризиса в стране. На соревнования пришлось сбрасываться всем миром: бюджетники, строители и работники нефтегазового сектора, начиная с весны, жаловались на добровольно-принудительный сбор средств на проведение соревнований. В зависимости от зарплаты и занимаемой должности, работающие перечисляли 10–20% месячного заработка с апреля по сентябрь.

4. Сложности с выдачей виз

Пользователи социальных сетей жалуются на сложности получения и так труднодоступной туркменской визы на сентябрь. Особенно часто отказывают в получении визы в России.

«Мы планировали в сентябре навестить родственников в Туркменистане, но нам сказали, что визу будет сложно получить.

Пришлось перенести поездку на конец октября, а на визу придется подаваться в сентябре», – рассказала проживающая в Турции туркменка Сабиха Н.

Что касается туристов, желающих попасть на Азиаду, то им придется обратиться за визой к официальным туристическим агентствам (всего их около 20. – Прим. Ц-1). Сотрудники турфирмы сделают запрос в Государственную миграционную службу Туркменистана на получение пригласительного письма. Рассмотрение заявки занимает две-три недели.

Как рассказали Ц-1 в ашхабадском агентстве Saada Travel Agency, сейчас оформление виз усложнено из-за отсутствия свободных номеров в гостиницах.

«Прежде чем начинать визовый процесс, надо найти свободное место в гостинице. На данный момент все отели переполнены. Мы ждем, может, еще дадут гостиничные номера или откроют новые отели, чтобы мы больше смогли принять туристов», – рассказал сотрудник турагентства.

5. Перенос учебного года

Новый учебный год 2017–2018 в школах Ашхабада начался 1 июля, а первая четверть закончится в конце августа.

После этого у школьников опять будет месяц каникул, но отдохнуть смогут не все: много учащихся будут задействованы в массовке на церемониях открытия и закрытия, а ученики старших классов будут волонтерами.

Особенно востребованы учителя иностранных языков, поскольку в стране наблюдается дефицит переводчиков. Следующая четверть в школах начнется 1 октября.