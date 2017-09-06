Азиада в Туркменистане и десятки тысяч бездомных ашхабадцев

В Ашхабаде накануне открытия V Азиатских игр выселяют собственников жилья в без адекватной компенсации, говорит в интервью Ц-1 глава Туркменской инициативы по правам человека.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в туркменской столице с 17 по 27 сентября, и их проведение, по данным правозащитников, стало бедствием для тысяч жителей столицы.

Последние пять лет в Ашхабаде в связи с подготовкой к Азиаде наблюдается массовый снос домов. Были разрушены узаконенные постройки, которые, по мнению властей, портят внешний вид столицы. Количество пострадавших оценивалось в 50 тысяч человек.

4 сентября был опубликован совместный доклад Туркменской инициативы по правам человека (ТИПЧ) и Human Rights Watch (HRW), в котором жертвы сноса домов в Ашхабаде жалуются на самые разные нарушения: на выселение давали иногда по три дня, выплачивали неадекватные компенсации, не предоставляли временное жилье и т. д.

Фарид Тухбатуллин, исполнительный директор ТИПЧ, говорит, что ради превращения Ашхабада в беломраморный город к Азиатским играм, тысячи людей теперь вынуждены ютиться в малопригодных для жизни условиях.

«Игры продлятся всего десять дней, а людям, которые остались без нормального жилья, придется страдать годами, если только они не получат нормальную компенсацию», – рассказывает он.

Правозащитники призывают власти Туркменистана обеспечить получение справедливой компенсации.

В интервью Ц-1 Тухбатуллин рассказал подробнее о масштабах бед ашхабадцев в связи с предстоящей Азиадой.

– Есть ли общая цифра, сколько людей выселили из домов и квартир перед Азиадой, и все ли эти случаи связаны с проведением Игр?

– Сегодня невозможно подсчитать, сколько жителей столицы стали вынужденными переселенцами. Мы использовали спутниковые снимки, чтобы показать масштаб разрушений: целые районы пошли под снос.

Но даже подсчет домов не даст точной картины. В Туркменистане очень развита традиция жить большой семьей. В одном доме может размещаться несколько поколений.

Часто семья начинала строить дом еще во времена СССР, потом достраивали что-то во дворе для детей и внуков. На спутниковых снимках мы видим очень плотную застройку. Порой сложно понять, где граница участка, сколько домов на участке и что это на самом деле: дом или хозяйственная пристройка.

Мы продолжаем подсчет и готовим новый доклад, но уже сейчас понятно, что речь идет о десятках тысяч людей.

Что касается практики сноса, то она началась еще при предыдущем президенте – Сапармурате Ниязове и усилилась при Гурбангулы Бердымухамедове.

Анализ наших данных показывает, что после принятия решения о проведении Азиады в Ашхабаде в 2010-м, уже в 2011 году увеличились масштабы и скорость сноса жилья совсем не по генплану. На месте домов появлялись отели, сооружались спортивные объекты, расширялись дороги.

– Могут ли ашхабадцев поселить после Азиады в олимпийский городок?

– По нашей информации, несколько зданий после проведения соревнований отойдут под общежития студентам вузов. А что касается жилых помещений, то таких масштабных работ не ведется. Строятся элитные дома, но стоимость квартир в них неадекватно дорога.

Мы стараемся привлечь максимальное внимание к этой проблеме: после Азиады у властей не будет стимула расселять ашхабадцев, а сейчас к стране приковано хоть и небольшое, но все же внимание. Игры закончатся – про страну опять забудут, власти успокоятся, а люди будут молчать.

– Подают ли пострадавшие в суд?

– У нас есть информация по 12 делам. На самом деле их намного больше, но эти люди еще надеются на честное правосудие или ждут решения суда. По нашим данным, большинство судов автоматом принимает решение в пользу городских властей – юридически у них есть к чему придраться.

В частности, в столице до сих пор существует прописка. Еще при СССР Ашхабад был закрытым городом, и легально поселиться в нем было очень сложно.

Если человек живет без прописки, но пусть даже формально полжизни провел в столице, это не имеет значения при распределении жилья – учитываются только права прописанных.

Были истории, когда житель Ашхабада женился на девушке из другого региона. Они долго вместе живут, родили детей, дождались внуков, но женщина так и не получила прописку.

Когда семья обращается в хокимлик с жалобой, что им дают однокомнатную квартиру вместо снесенного дома, то им заявляют: какие восемь человек – у вас прописано только двое. В итоге несколько поколений вынуждены ютиться в одно- или двухкомнатных квартирах.

Снос домов привел еще и к резкому увеличению количества бездомных животных. Кода человек оказывается без дома, то чаще всего он оставляет питомца на улице. Это можно назвать предательством, но жители столицы и сами оказались в безвыходном положении.

Сейчас бродячих котов и собак вылавливают и отдают на корм животным в зоопарке. Мы пытаемся обратить внимание на эту ситуацию мировых зоозащитных организаций, но пока безрезультатно.

– Доплата за полученное жилье доходит до 25 тысяч долларов. В других странах региона за эту «доплату» можно купить еще одну полноценную квартиру.

– Действительно, недвижимость в Ашхабаде очень дорогая, во многом это объясняется отсутствием цивилизованного рынка: невозможно продать и купить жилье.

В последние годы свободный обмен валют прекращен, и поменять манаты на доллары можно только на черном рынке. Разница между официальным и курсом черного рынка доходит до двух с половиной раз.

Если человек хочет продать квартиру, он может это сделать только за манаты, которые нет смысла вывозить из страны. Приходится покупать на черном рынке доллары. В аэропорту надо откупиться от пограничников, иначе не выедешь из страны. В итоге продавец получает разве что половину вырученной суммы.

– Выражают ли недовольство люди, которые фактически остались без жилья? И как они его выражают: пишут в Интернете, собирают инициативные группы, создают общественные организации?..

– К сожалению, бывают проявления эмоций и человеческого горя, особенно когда семья 20 лет строила и благоустраивала четырехэтажный дом. Но обращения к городским властям, жалобы соседям заканчиваются предупреждением: проявите активность – вами заинтересуются спецслужбы. В хокимлике тоже шантажируют: будете вякать – получите однокомнатную квартиру вместо трехкомнатной.

Также жители Туркменистана в основном смотрят российское ТВ, где показывают, что любая революция – это всегда кровь, бандитизм и снижение уровня жизни, как уже было в Кыргызстане и Украине.

Против несправедливости граждане Туркменистана протестуют, пытаясь выехать из страны. И если раньше это были русские, то в последние три-четыре года наблюдается отток и коренного населения – туркменов и узбеков.

Многие туркменистанцы обращаются в российское посольство, просят у нас помочь с получением статуса беженца. Выезжают чаще всего в Россию, Турцию или находят приют в бывших странах постсоветского пространства.

– Что даст стране проведение Азиады?

– Власти пытаются преподнести проведение Игр и приезд восьми тысяч спортсменов как огромное достижение. Для них это некий капитал, который нужно продемонстрировать всему миру.

Пару лет назад туркмены гордились соревнованиями. Сейчас сносы в столице, запрет въезда в столицу для иногородних, многочисленные поборы «на Азиаду» привели к противоположному эффекту. Люди думают, чтобы этот кошмар скорее закончился.

– Вы проводите работу по бойкоту Азиады?

– В самом начале, когда пошла информация о проведении Игр в Туркменистане, мы об этом думали.

Но в регионе Азиады очень мало демократичных стран – не будут же диктаторы бойкотировать диктатора.

Австралия дипломатично сослалась на то, что у них заняты спортсмены. Приоткрою тайну: на официальное открытие не приедет еще пара стран.