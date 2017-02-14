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    • Туркменистан

    Байрам Шихмурадов / Зачем Бердымухамедову выборы

    Состоявшиеся в Туркменистане выборы, на которых был «переизбран» Гурбангулы Бердымухамедов, – спектакль, но который власть в Ашхабаде не организовывать не может.

    Байрам Шихмурадов - главный редактор сайта "Гундогар", сын Бориса Шихмурадова; фото: личный архив Шихмурадова
    Байрам Шихмурадов — главный редактор сайта «Гундогар», сын Бориса Шихмурадова; фото: личный архив Шихмурадова

    Президентские выборы, состоявшиеся в Туркменистане 12 февраля и на которых действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97,67% голосов, от предыдущих ничем не отличались: ни те, ни эти, по сути, выборами не являлись.

    Но не организовывать этот спектакль вовсе власть не может, поскольку рискует потерять легитимность, хотя риск этот, надо признать, невелик.

    Первый президент страны Сапармурат Ниязов, к примеру, отменил выборы, сделав себя пожизненным президентом, и никто по этому поводу не возмутился, слова не сказал.

    Тем не менее Бердымухамедов, уделяющий большое внимание внешней политике, не хочет, чтобы возникали сомнения в его легитимности.

    Поэтому он идет более понятным и привычным для иностранцев путем: корректирует Конституцию Туркменистана и аккуратно переизбирается в срок.

    На мой взгляд, голосование 12 февраля прошло так, как и должно было пройти, – весело, организованно, с песнями и танцами.

    Именно так представляет себе выборы подавляющее большинство жителей Туркменистана, потому что других они не видели. Ничего плохого в этом нет, уж во всяком случае проблема точно не в выборах.

    Самое отвратительное, что я увидел вчера по Туркменскому телевидению, – это перекошенное от восторга и умиления лицо Ирины Родниной, известной фигуристки, многократной чемпионки и гордости всего СССР, которая прибыла в Ашхабад в качестве наблюдателя от России.

    Даже когда в честь Родниной поднимался советский флаг на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, она выражала счастье гораздо сдержаннее, чем во время появления Бердымухамедова на избирательном участке.

    Наблюдателям из стран бывшего СССР и других недемократических держав на данных выборах была отведена самая постыдная роль.

    Сам Бердымухамедов же никогда не будет вдаваться в подробности, были эти выборами демократичными или не были, и правильно сделает. Его репутация от этого не пострадает.

    А вот Ирина Роднина, Сергей Лебедев (руководитель миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ) и прочие «эксперты-наблюдатели», которые за подношения готовы драть горло о том, насколько Туркменистан – удивительно свободная страна, своей ложью когда-нибудь подавятся.

    Байрам Шихмурадов – главный редактор сайта «Гундогар» и сын исчезнувшего в туркменской тюрьме бывшего главы МИД Туркменистана Бориса Шихмурадова

    Автор:Байрам Шихмурадов
    Источник:Ц-1
    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан
    Теги: Ашхабад Байрам Шихмурадов Борис Шихмурадов выборы Гурбангулы Бердымухамедов Туркменистан туркменский газ
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