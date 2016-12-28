Бердымухаммедов пообещал туркменам галофиты и обсерваторию

Действующий глава государства и участник грядущих президентских выборов Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов представил свою предвыборную программу.

Президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 февраля 2017 года. Накануне новогодних праздников свою программу представил единственный реальный кандидат в президенты Туркменистана.

В документе обещано сделать граждан страны еще более счастливыми и богатыми.

О реальных проблемах, дефиците продуктов и товаров, а также массовой безработице и повсеместном нарушении прав человека не говорится ни слова.

«Еще более» счастливая жизнь

Нурмухаммед Ханамов, председатель оппозиционной Республиканской партии Туркменистана, на просьбу Ц-1 охарактеризовать программу действующего президента, назвал ее “бредом”.

Программа изобилует невыполнимыми положениями и обходит злободневные проблемы самой закрытой страны Центральной Азии.

Бердымухамедов обещает обеспечить «еще более» счастливую жизнь родного народа и довести стандарты жизни в Туркменистане до уровня развитых государств. Речь идет в том числе о медобслуживаниии и личных доходах граждан.

Задача не из легких: минимальный размер зарплаты в Туркменистане сегодня составляет порядка 590 манатов (84 долларов по курсу черного рынка).

Причем еще в начале года эта цифра достигала 168 долларов. Относительно повышения зарплат и пенсий в президентской программе использована обтекаемая формулировка «будем держать в центре внимания”.

Благополучную жизнь гражданам планируется обеспечить за счет совершенствования переработки нефти в бензин, полипропилен и сжиженный газ.

Обещана поддержка и производству альтернативных источников энергии — солнца и ветра.

Солончаки засадят галофитами

Традиционный пункт для все всех президентов Центральной Азии — улучшение мелиоративного состояния посевных площадей и рационального использования водных ресурсов страны путем строительства новых гидроирригационных сооружений.

Бердымухамедов обещает построить города и села вдоль коллекторов, ведущих к Туркменскому озеру. Окружать населенные пункты будут посевы галофитов. “Растений, дающих годные к употреблению вкусные плоды на засоленной воде”, — уточняют авторы документа.

Какие именно плоды имеет в виду президент — неизвестно. В Википедии сказано, что галофиты отличаются медленным ростом, а экосистемы засоленных земель — низкой продуктивностью.

Как правило, на засоленных почвах приживаются мангровые деревья, тамариск, лебеда и полынь.

Из культурных растений известной способностью приспособления к засолению обладают хлопчатник и частично сахарная свекла.

Силиконовой долины не будет

Туркменский президент и его политтехнологи мыслят штампами времен СССР. Например, вместо создания условия для развития высокотехнологичных отраслей Бердымухамедов задекларировал создание электронной промышленности.

Жителям сельской местности обещаны асфальтированные и освещенные улицы, бани и пункты бытового обслуживания. Между городами должны пустить автобусы.

В программе не упомянута ликвидация дефицита яиц, муки и сигарет, но есть пункт про обеспечение рынка продовольственными товарами по низким и доступным ценам. Президент пообещал народу увеличение поголовья овец, крупного рогатого скота и птиц.

Чайханы в оазисах и прогулки на лодках

Отдельное место в программе кандидата №1 занимает отдых. В центре внимания – курорт “Аваза”.

Власти Туркменистана намерены превратить его в один из самых известных в мире центров отдыха и оздоровления. Пока же “Аваза” лидирует только по количеству потраченных средств — около 1,5 млрд. долларов.

Авторы программы анонсировали и создание других центров отдыха — они будут построены на берегах вдоль рек и рассчитаны на тех, кто путешествует на лодках.

Центры отдыха также появятся в целебных ущельях Копетдага, Койтендага и Сумбара, в заповедных местах Бадхыза, на берегах Амударьи, Мургаба и Каракум-реки. Предполагается, что через каждые 40–50 километров будут развернуты чайханы и кемпинги.

Но это не единственные “большие стройки”, которые намечены в Туркменистане — Бердымухамедов анонсировал строительство современной обсерватории, оснащенной телескопами различной величины.

Из нелепых обещаний можно выделить пункт о том, что V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде, продемонстрируют всему миру авторитет Туркменистана.

Кандидаты-статисты

Обещания действующего главы государства относительно “большей демократизации и совершенствование политсистемы”, “повышения роли местных органов самоуправления” и создания условий для совершенствования работы вновь образованных партий” вряд ли можно принимать серьезно.

В течение двух предыдущих президентских сроков Бердымухамедов не дал ход демократическим реформам.

На пост президента Туркменистана зарегистрированы девять кандидатов. Все они выполняют роль статистов — после регистрации кандидатами в ЦИК каждый из них выступил с приветственным словом, в котором, как под копирку, благодарили действующего главу государства за успехи.

Выдвиженец партии Промышленников и Предпринимателей Бегмырат Аталыев акцентировал внимание не на своей программе, хвалил действующего президента за поддержку предпринимателей, выделение долгосрочных льготных кредитов.

Кандидат от Аграрной Партии Дурдыгылыча Оразов повторил обещание Бердымухамедова об улучшении жизни в селах до уровня городов.

Кандидат от инициативной группы граждан Максат Аннанепесов заявил, что главной целью является обеспечение каждой семье процветающей и благополучной жизни.

Также кандидатами на пост президента зарегистрированы заместитель хякима Марыйского велаята Джуманазар Аннаев; директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса Рамазан Дурдыев; заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов; начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов; генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Госконцерна «Туркменхимия» Сулейманнепес Нурнепесов.