Бывшего генпрокурора Туркменистана могут посадить в Овадан-Депе

Генпрокурор Туркменистана Аманмырат Халлыев после публичной критики президентом и увольнения был арестован. Эксперты прочат ему срок в самой страшной туркменской тюрьме.

13 мая арестовали бывшего генерального прокурора Туркменистана Аманмырата Халлыева, а вместе с ним еще около 50 бывших сотрудников прокуратуры и МВД, сообщает радио «Азатлык». Они обвинены в коррупции.

4 мая Аманмырат Халлыев был публично уволен с должности генерального прокурора президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Президент обвинил главу ведомства в недостаточном противодействии коррупции и взяточничеству.

«Президент требует от министра МВД Искандера Муликова активизации мер по привлечению денежных средств за счет состоятельных людей, в том числе бизнесменов и чиновников, – рассказал источник «Азатлыка». – В связи с этим в Ашхабаде и регионах арестованы десятки видных предпринимателей, которым угрожают, требуя денежной помощи на проведение Азиатских игр. Президент крайне недоволен действиями Муликова и прокуратуры. В городе Байрамалы были уволены и арестованы несколько прокуроров и сотрудников МВД. Во время обысков дома у одного прокурора нашли 15 миллионов долларов наличными. И об этом уже доложено президенту».

Сразу после увольнения чиновник был помещен под домашний арест, а потом взят под стражу. Искандер Муликов избежал увольнения и получил строгий выговор.

Признались и раскаялись

Все задержанные, в том числе несколько женщин-чиновников, уже дали «признательные показания», фрагменты которых были включены в репортажи туркменского телевидения наряду с демонстрацией богатого убранства жилых домов и квартир, золота и валюты, обнаруженных при обысках, сообщает независимый сайт «Гундогар».

Новым генпрокурором Туркменистана стал Батыр Атдаев, ранее занимавший должность заместителя председателя Кабмина по вопросам торговли и внешнеэкономических связей.

Аманмырат Халлыев входил в ближайший круг силовиков Бердымухамедова – до 2011-го он работал на председателя Верховного суда, а до этого был первым заместителем генерального прокурора Туркменистана.

Байрам Шихмурадов, главный редактор сайта «Гундогар», считает, что арест бывшего генпрокурора не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией.

«Это простое сведение счетов. Чем конкретно проштрафился прокурор, мы никогда не узнаем. Незадолго до отставки прокурора прошла волна репрессий в отношении бизнесменов, включая иностранных. Версия со сбором средств на Азиаду похожа на правду», – говорит Шихмурадов.

Он обращает внимание, что в СМИ сообщается лишь о высокопоставленных прокурорах, и подчеркивает, что арестованных во много раз больше.

«Кадры ТВ с покаяниями, горами денег и золотых ваз – это все уже было много раз. Но ведь они не банк ограбили! Кто-то же им эти деньги давал. Где расследования? Где виноватые? Откуда вообще такая куча денег взялась у того, кто давал взятки? Это не борьба с коррупцией, это она самая коррупция и есть», – резюмирует Шихмурадов.

Не собрал деньги – сел в тюрьму

Нуры Ханамов, туркменский оппозиционер, проживающий в Вене, характеризует Халлыева как человека, который даже в условиях Туркменистана старался быть объективным и справедливым.

«Его увольнение – показательное для всех туркменских чиновников, которые не могут собрать в своих ведомствах средства для проведения Азиады и масштабных строек», – считает Ханамов.

По его словам, падение цен на нефть повлекло снижение цен на газ, экспорт которого и составлял основной доход страны, руководство страны пробует разные способы пополнения дефицита бюджета.

«Бердымухамедов нахватался кредитов и сейчас изыскивает разные пути, чтобы наполнить бюджет и провести Азиаду, – уже облагали податью бизнесменов, бюджетников. Теперь сказали сверх нормы делиться и правоохранительным органам», – предполагает эксперт.

Ханамов уверен, что цель подобных показательных арестов – запугивание чиновников.

«Страшно быть чиновником в Туркменистане. Ты идешь на работу и не знаешь, вернешься ли домой. Бердымухамедов сам был чиновником при Туркменбаши и точно так же боялся, но продолжает руководить страной в таком стиле», – констатирует Ханамов.

По мнению оппозиционера, бывший генпрокурор отправится в печально известную туркменскую тюрьму Овадан-Депе. Ему еще повезет, если он получит реальный срок и сможет лет через десять отправиться на поселение в глушь.

Генпрокурор с золотыми ведрами

В истории Туркменистана уже имел место арест генерального прокурора. В 2006-м лишилась своей должности Гурбанбиби Атаджанова – знаменитый прокурор, которая помогла Сапармурату Ниязову подавить выступления оппозиционеров и укрепить диктатуру в стране.

Туркменбаши, разоблачая Атаджанову, сказал, что права и полномочия она постепенно подменила правом вседозволенности, что обернулось беспределом.

«Она превзошла саму себя в тщеславии и корысти, обзаведясь домом-дворцом, немыслимым количеством квартир. По ходу следствия у нее изъят целый автопарк, огромное количество ковров и ювелирных изделий, зарытые в землю миллионы долларов», – распекал Ниязов подчиненную.

Особенно поразил Ниязова тот факт, что прокурор украла 30 тысяч ведер. По легенде на дно ведер заливали золото.

По данным правозащитников, Гурбанбиби содержится в тюрьме DZK/8 вблизи города Дашогуз на севере Туркменистана. ВИП-чиновник живет в отдельном бараке.