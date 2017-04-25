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    • Туркменистан

    Чем удивляет иностранцев роскошный и безлюдный Ашхабад

    Путевые заметки из Туркменистана: о строгостях в аэропорту, «двух Ашхабадах», ограничениях, гостеприимстве и обилии мрамора даже в телефонных будках.

    Ашхабад: центр и спальные районы; фото: tema.ru
    Ашхабад: центр и спальные районы; фото: tema.ru

    На прошлой неделе украинка Зоя Казанжи побывала в командировке в столице Туркменистана и поделилась впечатлениями от города и его жителей с Ц-1 и на своей страничке в Фейсбуке.

    «В Ашхабаде ты всё время удивляешься. Это, пожалуй, самая сильная эмоция, — рассказывает наша собеседница. – Зачем такой невиданный размах строительства? Зачем такой ширины улицы, где достаточно мало автомобилей? Как люди переходят проезжую часть, если между подземными переходами – один-два километра? И почему везде в этой красоте так мало людей?»

    ашхабад
    Перекресток в центре Ашхабада; фото: Tema.ru

    «Здесь, как часто принято в Азии, обёртке придают большее значение, нежели тому, как живут люди, — считает Зоя. – К примеру, парикмахер в маленьком салоне жаловалась, что стало очень тяжело зарабатывать.  Как никогда, тяжело.  Раньше вместе с ней работали три мастера, сейчас она одна. Объясняет, что все умеет, поэтому сможет выжить.

    Если учесть, что предпринимательство – в зачаточном состоянии и практически все принадлежит государству, то понятно, что зарплаты фиксированы, возможности активно увеличивать доход – нет».

    При этом на вопросы, как открыть страну, чтобы поехали туристы и привезли сюда свои деньги, люди отвечают, что туристы не очень нужны. Денег в казне достаточно, а туристы привезут сюда все то, что не надо туркменам – пьянство, вредные привычки, преступность».

    Ниже – рассказ Зои Казанжи от первого лица об увиденном в Туркменистане.

    Строгость и роскошь в аэропорту

    Я прилетела в Ашхабад. Это моя третья поездка сюда. В аэропорту вместе с другими иностранцами иду получать визу. Туркменистан – одна из самых закрытых стран мира. Если не верите, попробуйте получить визу, рассказав, что вы турист и просто хотите посмотреть. В 99 процентов случаев получите отказ.

    Но меня было приглашение, его, вместе с паспортом, отдала в окошко. Там тщательно сверили данные, распечатали красивую визу зелёного цвета, аккуратно приклеили в паспорт. Выписали квитанцию на 19 долларов, которую надо оплатить тут же, в отделении Банка Туркменистан.

    Всё неспешно, основательно, тщательно. Два часа ночи. Новый, современный, сверкающий огнями, мрамором, хромом и золотом аэропорт раскинулся на 1200 гектарах, напоминает парящего сокола и стоит 2,3 миллиарда долларов.

    Аэропорт в Ашхабаде; фото: Pixland.uz
    Аэропорт в Ашхабаде; фото: Pixland.uz

    Аэропорт попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое в мире архитектурное изображение коврового орнамента на крыше здания — 705 квадратных метров.

    Во всём мощном и громадном аэропорту посреди ночи были только мы, пассажиры единственного рейса в это время.

    Вокруг много людей в форме. Они помогают сориентироваться. Например, после получения паспорта с визой надо пройти к терминалу, там ввести свои данные – кто, откуда, каким рейсом, на какой срок, дважды посмотреть в объектив, увидеть своё фото на экране, отсканировать свои пальцы и страницу паспорта…

    Затем — пройти к окошечку пограничника, он опять всё проверит, снимет отпечатки пальцев, попросит посмотреть еще раз в фотокамеру.

    После получения багажа, у выхода из аэропорта опять проверили паспорт, внимательно сверили фото. Просили открыть чемодан полностью и в таком виде пропустили через камеру.

    — У вас есть еда? – спрашивали.

    У меня не было еды. Не поверили — попросили открыть. Там – шоколад, я о нём забыла. Но шоколад можно.

    — Трамадола нет?

    — Нет. У меня вообще нет лекарств.

    — Ну и правильно, — сказал строгий молодой парень в форме. И добавил: — За трамадол сразу в тюрьму.

    Я рассмеялась, подумав, что это шутка.

    Кстати, если планируете пробыть в стране более, чем три дня, надо подать документы на регистрацию. С фото и точным адресом пребывания.

    Черный рынок валюты и золота

    В отеле прошу дать сдачу манатами. Дают в два раза меньше, чем курс на чёрном рынке. Да, здесь есть чёрный рынок валюты. И есть чёрный рынок золота. На следующий день на Гулистане,  как его здесь называют, на Русском базаре, меня окликали тихо, повторяя: золото, золото, золото… Предлагали купить изделия из туркменского или турецкого золота.

    Кстати, на рынке и в магазинах есть разнообразные товары – не изобильно, но и не скудно.  Продается молоко из Литвы, например, масло из Беларуси. На Русском базаре вперемешку с местными товарами, специями, травами много глянцевых импортных фруктов.

    В торговом центре, например, продают современную и модную одежду, отшитую в Турции.  Правда, недешево: полотняные брюки можно купить за 80 долларов, например. В частных магазинах  охотно берут доллары, чего раньше не было, хотя это и рискованно.

    Переходить дорогу — опасно

    Утром отправилась на прогулку по городу. Сложно переходить дорогу на пешеходных переходах. Они есть, но их никто из водителей «не видит». Я наловчилась примыкать к стайке женщин в длинных национальных платьях и вместе с ними перебегать по пешеходному переходу, который совершенно не гарантирует остановку машин.

    На улицах много молодых девушках в одинаковых платьях красивого красного цвета. Позже водитель такси объяснил, что это студентки, они ходят в форме. В таких же, но зелёного цвета, ходят школьницы.

    Кстати, туркменки очень красивые. Стройные, точёные фигуры, красивые лица. Подавляющее большинство в национальных платьях до пола, в платках, искусно наверченных на головах.

    А в текстильном магазине видела белые школьные фартуки, которые я носила в школе в 1975 году. Они здесь есть. Даже фасон прежний.

    Лепешка для гостьи

    Кофе из кофеварки в первый день так и не удаётся выпить. Только растворимый.

    Зато подали изумительную баранину и очень вкусный овощной салат. Вместо хлеба попросила лепёшку.

    Официантка ушла за стойку и говорит в телефонную трубку, стараясь быть не услышанной:

    «Нет, не хлеб, она не хочет хлеба, хочет лепёшку или что-то типа лепёшки. Нет, не хлеб. Лепёшка. Ну какую ты приготовишь, такая и будет. Да, она ждёт. Ну придумай что-нибудь. Да, это гостья. Я не знаю, откуда, но гостья. А ты что, не понял, что это гостья?! Ну давай, ждём».

    Принесли ароматную лепёшку, по ней течёт горячее сливочное масло. Я – гостья, мне положена самая прекрасная лепёшка, тающая во рту.

    Телефонная будка в белом мраморе

    Роскошный пятизвездочный отель Йылдыз – самое высокое здание в Ашхабаде, построенное в форме ограненного алмаза. 24 этажа, более 50 тысяч квадратных метров, 155 номеров, оборудованных по последнему слово дизайна и технологий. Стоимость строительства не разглашается.

    Из последнего этажа открывается сумасшедше красивый вид на город. Темнеет,зажигаются огни. Здесь вообще много мрамора, стекла, позолоты, подсветок.

    Ночной Ашхабад; фото: Tema.ru
    Ночной Ашхабад; фото: Tema.ru

    Ашхабад входит в книгу рекордов Гиннеса, как город, в котором самая большая площадь стен, покрытых белым мрамором — 4,5 миллиона квадратных метров. Нахожу уличную телефонную будку, покрытую мрамором. Белым. Красиво, конечно. Но зачем?!

    Телефонная будка в Ашхабаде; фото: Tema.ru
    Телефонная будка в Ашхабаде; фото: Tema.ru

    Ездила в Мавзолей Сапармурата Ниязова, первого президента Туркменистана, Туркменбаши. Это 15 километров от Ашхабада. Рядом построена самая большая в мире однокупольная мечеть и крупнейшая в Центральной Азии. Строительство обошлось туркменским налогоплательщикам в 100 миллионов долларов.

    Сейчас все силы брошены на подготовку 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Открытие состоится 17 сентября. Здесь строится неимоверное количество олимпийских объектов. Общая стоимость Олимпийского городка из 30 объектов — пять млрд долларов.

    Бердымухамедов – везде

    Туркмены мне всякий раз напоминали, что их страна, как Швейцария – нейтральна. И что вся эта красота стала возможна благодаря мудрости единственного человека — Гурбангулы Бердымухамедова, нынешнего президента Туркменистана.

    Бердымухамедов здесь везде. Изображение второго президента Туркменистана можно увидеть во всех учреждениях страны, на плакатах, в кабинах автомашин и внутри такси, на первых полосах газет, на всех праздниках, здесь даже школьная линейка не начинается без проецирования портрета президента на экране.

    Два года назад был открыт конный монумент «Аркадаг» — это 21-метровая статуя, покрытая 24-каратным золотом. А молодожёны во всех загсах теперь фотографируются на фоне портрета Гурбангулы Бердымухамедова.

    Один из многих монументов первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова в Ашхабаде; фото: Tema.ru
    Один из многих монументов первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова в Ашхабаде; фото: Tema.ru

    По всему Туркменистану установлено более 14 тысяч памятников и бюстов Туркменбаши. Установлено несколько золотых статуй Ниязова, среди которых выделяется огромная 14-метровая вращающаяся вслед за движением Солнца скульптура в Ашхабаде стоимостью 10 миллионов долларов.

    Памятник Сапармурату Ниязову, который вращается вслед за солнцем; фото: Tema.ru
    Памятник Сапармурату Ниязову, который вращается вслед за солнцем; фото: Tema.ru

    Интернет – есть, соцсетей – нет

    Я не была здесь несколько лет. Многое изменилось. Например, есть роуминг и Интернет (хотя и очень медленный). Правда, Facebook, Twitter, Youtube, Viber, Whatsapp, Facetime, Messenger, Telegram заблокированы. Суть такого блокирования не очень понятна. Но здесь мне объясняют: чтобы «не было плохого влияния». В старой части города (в новой есть кабель, IP-TV) все дома утыканы спутниковыми антеннами, и можно смотреть все, что угодно.

    Типичные многоэтажки, в которых живут жители Ашхабада; фото: Tema.ru
    Типичные многоэтажки, в которых живут жители Ашхабада; фото: Tema.ru

    Популярностью пользуются Одноклассники – к ним есть доступ, и Мой мир на mail.ru. В 2013 году здесь появилась своя социальная сеть — Arzuw (social.arzuw.tm). Но зайти в нее за пределами Туркменистана сложно.  В 2015 году запущена cоциальная сеть yanlyk.com. Она позиционируется как молодёжная.

    Кстати, если вы захотите прочитать что-то, кроме официальных вещей о президенте в Интернете, то на территории Туркменистана ни один сайт с «ненужной» информацией не откроется.

    Здесь есть два Ашхабада

    Один – для избранных. Там всё красиво, стильно, мраморно. И есть другой город – с советскими многоэтажками, крыши которых утыканы спутниковыми антеннами.

    Ашхабад "нарядный" и будничный; фото: Tema.ru
    Ашхабад «нарядный» и будничный; фото: Tema.ru

    Новый город — практически пуст. Есть только машины и милиционеры. Они здесь везде — запрещают фотографировать почти всегда, как только вскидываешь руку с фотоаппаратом или с телефоном. Просят вытереть. На все вопросы отвечают упрямо – не положено.

    Улица, ведующая к президентскому дворцу; фото: Tema.ru
    Улица, ведующая к президентскому дворцу; фото: Tema.ru

    Преступности практически нет. Наркомании и, следовательно, наркоманов — тоже. Однажды из города исчезли все, кто торговал дурью. Получили по 25 лет тюрьмы, вернутся не скоро.

    В Туркменистане очень дешевый бензин – всего четыре цента за литр. Коммунальные услуги в месяц обходятся в два-три доллара максимум. Электричество никто не экономит. Всё горит и сверкает. Так и с водой — здесь её тоже не сильно берегут.

    У страны есть большие запасы природных ископаемых. Тратят, как умеют. В основном строят гигантские здания и делают дороги. Вдоль идеальных дорог – идеальные остановочные комплексы, внутри которых ТВ-плазмы и кондиционеры.

    Расслабленность и любопытство

    Тут мало кто с вами будет откровенничать, но невозможно не заметить, что сейчас в Ашхабаде появилась какая-то расслабленность, любопытство к внешнему миру, они спорят и втягиваются в дискуссии.

    Два года назад разрешена приватизация жилья и можно взять ипотечный кредит. Отменены десять странных законов, принятых при Ниязове (запрет на ношение бороды, золотых зубов, обучение в школе только девять лет и два года в вузе и прочее).

    Водитель, с которым мы едем, вдруг говорит мне: «Здесь можно жить, но надо немного отпустить нас, не так давить. Надо дать немного свободы».

    Улетая, опять прохожу сложную процедуру идентификации. На протяжении 50 метров у меня только пять раз смотрят паспорт. И желают приятного полёта. Возможно, когда-нибудь я сюда вернусь.

    Источник:Ц-1
    Темы: Туркменистан
    Теги: Ашхабад впечатления права человека в Туркменистане Туркменистан туркмены
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