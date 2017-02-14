Девять фактов из биографии Гурбангулы Бердымухамедова

До поста президента Туркменистана о Бердымухамедове почти ничего не было известно, но теперь его биография пополнилась многими фактами.

На президентских выборах, состоявшихся 12 февраля, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97,69% голосов, сообщил накануне Центризбирком страны. А в выборах приняли участие 97,27% избирателей.

Впервые Бердымухамедов был избран главой государства десять лет назад – 11 февраля 2007 года, спустя полтора месяца после смерти прежнего бессменного лидера – Сапармурата Ниязова (Туркменбаши).

За минувшие десять лет биография президента пополнилась множеством новых фактов. Здесь девять наиболее интересных.

1. Семья есть – супруги не видно

59-летний Гурбангулы Бердымухамедов никогда не показывался на публике с супругой. О ней практически ничего неизвестно. На выборах в воскресенье на избирательном участке он появился c ближайшими родственниками, но жены снова не было.

Правительственный сайт turkmenistan.gov.tm сообщает, что президента сопровождали отец Мяликгулы Бердымухамедов, мать Огулабат Бердымухамедова, сын, две дочери и внуки. Фото семьи президента опубликовано не было.

2. Стал преемником в сжатые сроки

Бердымухамедов начал управлять страной будучи в должности вице-премьер-министра 21 декабря 2006 года – на следующее утро после смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова.

Хотя по Конституции временно исполнять обязанности президента в течение двух месяцев должен был председатель парламента Овезгельды Атаев – без права участия в президентских выборах.

Но он был внезапно арестован, обвинен в злоупотреблении служебным положением и позже отправлен в тюрьму на пять лет.

26 декабря прошел чрезвычайный съезд Народного совета, во время которого были назначены президентские выборы и внесены поправки в Конституцию, позволяющие вице-премьеру исполнять обязанности президента и участвовать в выборах.

3. Не опускался ниже 89% голосов

На своих первых президентских выборах в 2007 году Бердымухамедов получил 89,23% голосов избирателей. В 2012-м он улучшил результат до 97,14% – лучше, казалось бы, некуда.

Но в 2017-м получилось еще на толику больше. Теперь, согласно поправкам в Конституцию Туркменистана, внесенным в сентябре 2016 года, следующие выборы состоятся через семь лет.

4. Худший среди худших

В 2010 году президент Туркменистана вошел в пятерку худших диктаторов мира по версии журнала Foreign Policy.

Правозащитники из Human Right Watch и других международных организаций регулярно напоминают о преследованиях гражданских активистов и оппозиционеров, чей след потерялся в тюрьмах Туркменистана.

Сегодня Туркменистан – одна из самых закрытых и тоталитарных стран мира. В рейтинге Freedom Housе по итогам 2016 года страна оказалась в десятке худших наряду с Северной Кореей, Сирией, Сомали и Суданом.

5. Взял под контроль 80% нефтегазовых доходов страны

«Личный карман президента (Бердымухамедова): нефть, газ и закон» – так назывался отчет американской исследовательской организации Crude Accountability о ситуации в Туркменистане, опубликованный в октябре 2011 года.

В документе говорилось, что Бердымухамедов лично распоряжался богатыми запасами энергоресурсов страны.

Авторы отчета пришли к выводу, что за четыре года новый лидер страны постепенно наделил исключительными полномочиями Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, на котором замкнулась вся деятельность, связанная с продажей нефти и газа.

Прецедент по «ручному управлению» самой прибыльной отраслью экономики страны создал еще Ниязов, который, по сообщению агентства Eurasianet.org, в 1997 году лично утверждал все тендеры и лицензии в энергетике.

Больше всего исследователей из Crude Accountability удивил факт, что согласно туркменским законам в госбюджет поступало лишь 20% доходов от экспорта нефти и газа. Другими 80% распоряжалось то самое агентство, которое даже не было обязано о них отчитываться.

6. Создал культ Аркадага вместо культа Туркменбаши

В июле 2008 года Бердымухамедов вернул стране нормальные названия месяцев и дней недели.

Его предшественник пытался вписать себя в историю, переименовав названия месяцев: январь – в Туркменбаши, апрель – в Гурбансолтан (мать Ниязова. – Ред.), сентябрь – в Рухнаму (его философский труд).

Новые названия использовались только в документах и делопроизводстве, с возвращением к обычному григорианскому календарю все вздохнули с облегчением.

Однако радовались рано: развенчание одного культа обернулось созданием другого – культа Аркадага (покровителя нации). Так Бердымухамедова стали называть с 2010 года, с тех пор неофициальный титул прочно за ним закрепился.

7. Помог вырезать опухоль, написал книгу

Второй президент Туркменистана – стоматолог по профессии, окончил аспирантуру в Москве, за 20 лет после вуза сделал завидную карьеру на этом поприще.

К моменту назначения министром здравоохранения в 1997 году он был директором стоматологического центра Минздрава Туркменистана.

Позже стал вице-премьером, отвечал за образование, науку, культуру и СМИ. Уже на посту президента в 2007 году получил ученую степень доктора медицинских наук и звание профессора.

В 2009-м лидер нации ассистировал в проведении операции по удалению доброкачественной опухоли за ухом. Это произошло во время торжественного открытия онкологического центра в Ашхабаде.

А написанная им книга о лекарственных растениях Туркменистана была рекомендована как пособие всем работникам сферы здравоохранения.

8. Главный коневод

Среди прочих званий нынешнего президента – «Народный коневод Туркменистана». Его страсти – лошадям, посвящена и одна из его книг под названием «Ахалтекинец – наша гордость и слава».

В апреле 2013 года лидер нации – умелый наездник, упал с лошади во время скачек. Позже силовики предприняли немало усилий, чтобы помешать распространению информации о ЧП, но в YouTube это видео все же доступно.

Сообщалось, что президентский конь споткнулся сразу после пересечения финишной черты, так что, несмотря на падение, Бердымухамедов в тех скачках все же победил.

Президент Туркменистана вообще любит побеждать в соревнованиях. К примеру, однажды пришел на открытие автогонок, вдруг решил поучаствовать – и финишировал первым.

9. Пишет песни и поет

Во время встречи с избирателями Ахалской области 30 января президент, отвечая на вопрос о том, чем он занят, ответил, что работает над песнями для женщин, которые хочет преподнести им 8 Марта – в Международный женский день.

Затем глава Туркменистана был запечатлен с гитарой, задорно и с чувством он спел песню под собственный аккомпанемент, таким образом, ответив на музыкальное приветствие молодых избирателей.