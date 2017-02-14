Девять фактов из биографии Гурбангулы Бердымухамедова

До поста президента Туркменистана о Бердымухамедове почти ничего не было известно, но теперь его биография пополнилась многими фактами.
На президентских выборах, состоявшихся 12 февраля, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97,69% голосов, сообщил накануне Центризбирком страны. А в выборах приняли участие 97,27% избирателей.
Впервые Бердымухамедов был избран главой государства десять лет назад – 11 февраля 2007 года, спустя полтора месяца после смерти прежнего бессменного лидера – Сапармурата Ниязова (Туркменбаши).
За минувшие десять лет биография президента пополнилась множеством новых фактов. Здесь девять наиболее интересных.
1. Семья есть – супруги не видно
59-летний Гурбангулы Бердымухамедов никогда не показывался на публике с супругой. О ней практически ничего неизвестно. На выборах в воскресенье на избирательном участке он появился c ближайшими родственниками, но жены снова не было.
Правительственный сайт turkmenistan.gov.tm сообщает, что президента сопровождали отец Мяликгулы Бердымухамедов, мать Огулабат Бердымухамедова, сын, две дочери и внуки. Фото семьи президента опубликовано не было.
2. Стал преемником в сжатые сроки
Бердымухамедов начал управлять страной будучи в должности вице-премьер-министра 21 декабря 2006 года – на следующее утро после смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова.
Хотя по Конституции временно исполнять обязанности президента в течение двух месяцев должен был председатель парламента Овезгельды Атаев – без права участия в президентских выборах.
Но он был внезапно арестован, обвинен в злоупотреблении служебным положением и позже отправлен в тюрьму на пять лет.
26 декабря прошел чрезвычайный съезд Народного совета, во время которого были назначены президентские выборы и внесены поправки в Конституцию, позволяющие вице-премьеру исполнять обязанности президента и участвовать в выборах.
3. Не опускался ниже 89% голосов
На своих первых президентских выборах в 2007 году Бердымухамедов получил 89,23% голосов избирателей. В 2012-м он улучшил результат до 97,14% – лучше, казалось бы, некуда.
Но в 2017-м получилось еще на толику больше. Теперь, согласно поправкам в Конституцию Туркменистана, внесенным в сентябре 2016 года, следующие выборы состоятся через семь лет.
4. Худший среди худших
В 2010 году президент Туркменистана вошел в пятерку худших диктаторов мира по версии журнала Foreign Policy.
Правозащитники из Human Right Watch и других международных организаций регулярно напоминают о преследованиях гражданских активистов и оппозиционеров, чей след потерялся в тюрьмах Туркменистана.
Сегодня Туркменистан – одна из самых закрытых и тоталитарных стран мира. В рейтинге Freedom Housе по итогам 2016 года страна оказалась в десятке худших наряду с Северной Кореей, Сирией, Сомали и Суданом.
5. Взял под контроль 80% нефтегазовых доходов страны
«Личный карман президента (Бердымухамедова): нефть, газ и закон» – так назывался отчет американской исследовательской организации Crude Accountability о ситуации в Туркменистане, опубликованный в октябре 2011 года.
В документе говорилось, что Бердымухамедов лично распоряжался богатыми запасами энергоресурсов страны.
Авторы отчета пришли к выводу, что за четыре года новый лидер страны постепенно наделил исключительными полномочиями Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, на котором замкнулась вся деятельность, связанная с продажей нефти и газа.
Прецедент по «ручному управлению» самой прибыльной отраслью экономики страны создал еще Ниязов, который, по сообщению агентства Eurasianet.org, в 1997 году лично утверждал все тендеры и лицензии в энергетике.
Больше всего исследователей из Crude Accountability удивил факт, что согласно туркменским законам в госбюджет поступало лишь 20% доходов от экспорта нефти и газа. Другими 80% распоряжалось то самое агентство, которое даже не было обязано о них отчитываться.
6. Создал культ Аркадага вместо культа Туркменбаши
В июле 2008 года Бердымухамедов вернул стране нормальные названия месяцев и дней недели.
Его предшественник пытался вписать себя в историю, переименовав названия месяцев: январь – в Туркменбаши, апрель – в Гурбансолтан (мать Ниязова. – Ред.), сентябрь – в Рухнаму (его философский труд).
Новые названия использовались только в документах и делопроизводстве, с возвращением к обычному григорианскому календарю все вздохнули с облегчением.
Однако радовались рано: развенчание одного культа обернулось созданием другого – культа Аркадага (покровителя нации). Так Бердымухамедова стали называть с 2010 года, с тех пор неофициальный титул прочно за ним закрепился.
7. Помог вырезать опухоль, написал книгу
Второй президент Туркменистана – стоматолог по профессии, окончил аспирантуру в Москве, за 20 лет после вуза сделал завидную карьеру на этом поприще.
К моменту назначения министром здравоохранения в 1997 году он был директором стоматологического центра Минздрава Туркменистана.
Позже стал вице-премьером, отвечал за образование, науку, культуру и СМИ. Уже на посту президента в 2007 году получил ученую степень доктора медицинских наук и звание профессора.
В 2009-м лидер нации ассистировал в проведении операции по удалению доброкачественной опухоли за ухом. Это произошло во время торжественного открытия онкологического центра в Ашхабаде.
А написанная им книга о лекарственных растениях Туркменистана была рекомендована как пособие всем работникам сферы здравоохранения.
8. Главный коневод
Среди прочих званий нынешнего президента – «Народный коневод Туркменистана». Его страсти – лошадям, посвящена и одна из его книг под названием «Ахалтекинец – наша гордость и слава».
В апреле 2013 года лидер нации – умелый наездник, упал с лошади во время скачек. Позже силовики предприняли немало усилий, чтобы помешать распространению информации о ЧП, но в YouTube это видео все же доступно.
Сообщалось, что президентский конь споткнулся сразу после пересечения финишной черты, так что, несмотря на падение, Бердымухамедов в тех скачках все же победил.
Президент Туркменистана вообще любит побеждать в соревнованиях. К примеру, однажды пришел на открытие автогонок, вдруг решил поучаствовать – и финишировал первым.
9. Пишет песни и поет
Во время встречи с избирателями Ахалской области 30 января президент, отвечая на вопрос о том, чем он занят, ответил, что работает над песнями для женщин, которые хочет преподнести им 8 Марта – в Международный женский день.
Затем глава Туркменистана был запечатлен с гитарой, задорно и с чувством он спел песню под собственный аккомпанемент, таким образом, ответив на музыкальное приветствие молодых избирателей.