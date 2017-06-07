Гурбангулы Бердымухамедов поручил отменить льготы для населения

Газ, вода и соль в Туркменистане больше не будут бесплатными – экономический кризис заставляет власти окончательно упразднить льготы.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вчера заявил, что система льгот для населения стала полностью неэффективной, и поручил вице-премьеру Ходжамаммедову подготовить предложения по аннулированию всех льгот.

Не исключено, что власть перейдет на адресное предоставление помощи вместо условно бесплатного пользования природным газом, водой и электроэнергией.

Вода – бесплатно, но ее нет

Использование соцпакета от государства уже давно лимитировано: с 2015 года 2015 года введена норма потребления воды – около 250 литров в день на человека. При этом жители крупных городов жалуются на плохое качество водопроводной воды. Кроме того, туркменистанцев заставляют устанавливать газовые счетчики.

Редактор сайта «Гундогар» Байрам Шихмурадов в интервью Ц-1 назвал льготы профанацией.

«Есть нормативы: превысил – плати. Да и льготами это назвать сложно. Например, жители Туркменистана не платят за воду. Но шесть из 12 месяцев сидят вообще без воды, а когда она и есть в кране, то такая, что в ней не стоит даже купаться, не то что еду готовить. Газ поступает с перебоями, а соль поставляют грязную – разве что огурцы солить. В стране нет экономики – одна сплошная профанация», – сказал Шихмурадов.

Об отмене льгот президент Туркменистана говорит уже около двух лет.

В сентябре прошлого года эту инициативу одобрили участники Совета старейшин Туркменистана. Аксакалы заявили, что благосостояние народа значительно возросло, а наличие подобных льгот осложняет проведение рыночных реформ.

Льготы ввел Сапармурат Ниязов

По мнению лидера Республиканской партии Туркменистана в изгнании Нурмухаммеда Ханамова, льготы, введенные в 1993 году первым президентом Сапармуратом Ниязовым, в течение многих лет воспринимались вне пределов страны как свидетельство исключительного благополучия ее населения, пишет «Гундогар»

«Льготы Ниязов не сам выдумал, а перенял у лидеров арабских стран. Сначала газ, электричество и вода стали бесплатными. Потом к этому добавили поваренную соль. Потом были снижены тарифы на авиаперевозки для граждан Туркменистана – они платили в разы меньшую цену за билеты, чем иностранцы», – вспоминает Ханамов.

Он связывает отмену льгот с кризисом в государстве и падением цен на сырьевые ресурсы.

По мнению экспертов, отмена льгот в первую очередь ударит по безработным, число которых в стране достигает 60%.