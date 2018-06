Инфляция в Туркменистане достигает почти 300% в год

По данным Университета Джона Хопкинса, инфляция национальной валюты Туркменистана в годовом выражении достигла 294%.

График инфляции в этой центральноазиатской республике подсчитал профессор прикладной экономики и глава проекта «проблемных» валют Стив Хенк. По его данным, худшая ситуация с национальной валютой наблюдается только в Венесуэле.

Как отмечают «Хроники Туркменистана», с мая 2017 года курс доллара на черном рынке вырос с 7 до 25 манатов, и национальная валюта продолжает проседать вследствие экономического кризиса.

Официальный курс, как и прежде, удерживается на уровне 3,5 маната за доллар.

#Turkmenistan currently has the second highest inflation rate in the world and is now on hyperinflation watch. Today, its annual inflation rate is 294%. pic.twitter.com/2McARRVcFz

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) 1 июня 2018 г.