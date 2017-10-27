Квартиры в Ашхабаде упали в цене

Экономический кризис снизил стоимость недвижимости в столице Туркменистана в два раза. Цена однокомнатной стартует от 25 тысяч долларов США, и торг уместен.

На цене столичной недвижимости в Туркменистане сказался экономический кризис.

Если в 2014 году цена однокомнатной квартиры в Ашхабаде стартовала от 50 тысяч долларов, то сейчас можно найти и по 25 тысяч долларов – цены снизились в два раза.

Согласно данным сайта «Найди здесь», за 50 тысяч долларов в Ашхабаде можно приобрести трехкомнатную квартиру с ремонтом.

В центре столицы и в микрорайонах «Мир» однокомнатные квартиры предлагают за 27–34 тысячи долларов.

В 30-м микрорайоне за однокомнатную просят 26 тысяч долларов.

Элитные квартиры с дизайнерским ремонтом и площадью от 150 кв. м стоят 100–120 тысяч долларов.

Сложно продать

В то же время на сайтах недвижимости – множество объявлений от покупателей, которые готовы приобрести однокомнатную за 22 тысячи, а студию – за 16 тысяч долларов.

«Продавцы выставляют цены на квартиры с запасом для торга. Если продавец уезжает – это срочная продажа, значит, квартира за 30 тысяч долларов уходит за 25 тысяч долларов», – говорит риелтор Сергей.

В то же время продать квартиру в Ашхабаде становится все сложнее.

Жительница Ашхабада Айгуль делится: «Я выставила свою трехкомнатную квартиру с ремонтом за 72 тысячи долларов в мае, а продала в сентябре за 52. Больше никто не давал, а у нас не было времени ждать: мужа ждала работа в Стамбуле».

Интересная особенность: чиновники, бюджетники и правоохранители в Туркменистане при покупке квартиры по ипотеке могли получить большую скидку и выплачивать кредит 30 лет. Все остальные граждане могли взять квартиру по ипотеке с 10-процентным первоначальным взносом.

Дорогое удовольствие

Даже несмотря на двукратное падение цены, недвижимость в Туркменистане остается одной из самых дорогих в Центральной Азии. Так, в столицах Узбекистана и Таджикистана на 25 тысяч долларов можно купить две скромные однокомнатные квартиры.

На уровне цен столичной недвижимости сказывается массовая эмиграция жителей – многие стараются уехать в Россию или Турцию, и предложений становится больше.

Но главная причина падения цен на недвижимость – экономический кризис, вызванный падением цен на энергоносители, и девальвация национальной валюты.

Если официальный курс, установленный ЦБ Туркменистана с 1 января 2015 года, составляет 3,5 маната за доллар, то на сегодня курс черного рынка доходит до 9 манатов за доллар.

Кроме того, ограничения по прописке, существующие в столице до сих пор, отсекают иногородних потенциальных покупателей.