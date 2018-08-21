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    • Туркменистан

    Между Ираном и Туркменистаном разгорается газовый спор

    В ответ на претензии «Туркменгаза» в Международный арбитражный суд Национальная иранская газовая компания подала встречный иск.

    Иллюстративное фото
    Иллюстративное фото

    В Иране заявили, что суд с правовой стороны оценит прекращение подачи туркменского газа без предупреждения, завышение цен и низкое качество сырья.

    15 августа «Туркменгаз» подал иск в Международный арбитражный суд на действия Национальной иранской газовой компании (НИГК).

    В Ашхабаде иранскую компанию обвиняют в неуплате задолженности в размере 1,5–2 млрд долларов.

    Как уточняет «Хроника Туркменистана», НИГК ссылается на то, что Ашхабад за десять лет поднял цену закупки сырья в восемь раз.

    Таким образом, Туркменистан потерял еще одного закупщика природного газа. В 2016 году от покупки сырья отказался российский «Газпром». Основным импортером туркменского газа теперь является Китай.

    Темы: Запреты в Туркменистане, Туркменистан
    Теги: газ Иран туркменгаз Туркменистан
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