Между Ираном и Туркменистаном разгорается газовый спор

В ответ на претензии «Туркменгаза» в Международный арбитражный суд Национальная иранская газовая компания подала встречный иск.

В Иране заявили, что суд с правовой стороны оценит прекращение подачи туркменского газа без предупреждения, завышение цен и низкое качество сырья.

15 августа «Туркменгаз» подал иск в Международный арбитражный суд на действия Национальной иранской газовой компании (НИГК).

В Ашхабаде иранскую компанию обвиняют в неуплате задолженности в размере 1,5–2 млрд долларов.

Как уточняет «Хроника Туркменистана», НИГК ссылается на то, что Ашхабад за десять лет поднял цену закупки сырья в восемь раз.

Таким образом, Туркменистан потерял еще одного закупщика природного газа. В 2016 году от покупки сырья отказался российский «Газпром». Основным импортером туркменского газа теперь является Китай.