Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Туркменистан

    На конкурсе красоты «Мисс США» штат Юта представляла туркменка

    Уроженка Туркменистана Нарине Ишанова представляла штат Юта на конкурсе красоты «Мисс США – 2018», завершившемся 21 мая в Шривпорте (штат Луизиана).

    Фото: fb.com/narine.ishhanova
    Нарине Ишанова; фото: fb.com/narine.ishhanova

    Этническая туркменка рассказала, что ей потребовалось шесть попыток, чтобы выиграть конкурс красоты в самом консервативном штате США.

    «Помню первые два года соревнований, когда я боялась показать, кто я, откуда и на каких языках говорю, потому что надо мной издевались. Только на третий год, когда я не побоялась раскрыться, я добралась до первой пятерки», рассказала девушка.

    По словам Нарине, она переехала в США вместе с семьей, когда ей было 11 лет.

    «В Туркменистане нет будущего для детей, и мы поняли, что стали свободными людьми, только попав в Америку», сказала девушка.

    Победу в конкурсе «Мисс США 2018» одержала 23-летняя Сара Роуз Саммерс из Небраски, сообщают «Хроники Туркменистана». Нарине Ишанова оказалась за пределами первой тройки.

    Темы: Красота в Центральной Азии, США, Туркменистан
    Теги: мисс США Туркменистан туркменка
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Amnesty International против дресс-кода для женщин в Туркменистане

    Правозащитная организация Amnesty International призвала ООН обратить внимание на дискриминацию женщин в Туркменистане, которым фактически запрещено водить автомобили, свободно передвигаться по стране и носить европейские наряды.

    Туркменистан

    Выбор редактора
    Права человека

    Трудовые мигранты собираются на пикет в Ташкенте

    48 жителей Кашкадарьинской, Ферганской и других областей Узбекистана 30 мая выйдут на пикет в Ташкенте, протестуя против Министерства занятости и трудовых отношений РУз, отправившего их в рабство в РФ.

    Узбекистан

    Новости из Туркменистанa

     Права человека

    Amnesty International против дресс-кода для женщин в Туркменистане

    Правозащитная организация Amnesty International призвала ООН обратить внимание на дискриминацию женщин в Туркменистане, которым фактически запрещено водить автомобили, свободно передвигаться по стране и носить европейские наряды.

    Туркменистан
    Досуг

    Бердымухамедов опередил профессионального гонщика на треке

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выиграл раллийный заезд у гонщика-профессионала. На соревнованиях отбирались экипажи для участия в международном авторалли «Амуль-Хазар – 2018», сообщило госинформагентство ТДХ.

    Туркменистан